В Самаре открывается новое культурное пространство - арт-студия "Кандинский"

18.04.2017 07:36, Городская культура: анонсы



Вика

Сушко

28 апреля куратор и постоянный автор Kbanda.ru Вика Сушко устраивает вечеринку и встречу с художниками

Арт-студия «Кандинский» - новое пространство для развития творческих способностей и повышения художественного мастерства для взрослых и детей разного уровня подготовки. В день открытия студии директор и куратор Виктория Сушко расскажет об образовательных программах студии и ближайших планах. В частности летом студия помимо постоянных занятий проведет серию городских пленэров в исторической части города.

Об авторских курсах расскажут художники Полина Горецкая, Наталья Суботина и Диана Павленко. Также Наталья Суботина покажет небольшой мастер-класс по акварельной технике. Диана Павленко нанесет на лица желающих аква-грим в стиле «абстракционизм», основоположником которого и является Василий Кандинский.

Непосредственно в день открытия можно будет со скидкой записаться на курсы и мастер-классы по масляной живописи, акварели и декору.



28 апреля, пятница, в 19:00

Адрес: Ленинградская, 77 (Арт Лофт), комн. 208



Контакты:

тел. 8 987 937 03 36 (Виктория Сушко)

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.