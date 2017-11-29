Романтика – сила мечты, предвкушение счастья и внутренний ресурс

29.11.2017 14:07, Кино: репортажи



Эдуард

Абрамов

25 ноября в видеозале кинокомпании «Амедиа» состоялась премьера документального фильма Марии Дарской «Дороги романтиков». Это дебют профессиональной журналистки, поэтессы, выпускницы Киношколы Александра Митты.

Среди зрителей были герои и партнеры фильма, журналисты и блогеры. Приятно, что есть думающие, глубокие люди, которым близки документальные альманахи о творчестве и мечтах.

Фильм посвящен историям успеха звезд и просто интересных талантливых людей. Как говорится в прологе картины в лирических строках Марии Дарской, эта лента «о творцах, что свои ищут тропы». В поисках счастья и свободы некоторые герои, подобно владельцу йога-клуба «Эра Водолея» Феликсу Паку, на некоторое время уезжают в экзотические страны, осваивая сёрфинг на океанских берегах. Любители парашютного спорта Дмитрий Шевцов и Ирина Графская ищут романтику в небесах, и для них «прыжковые выходные» - бесконечный прилив адреналина.

Вообще, фильм начинается с истории лидера группы Rомантики Романа Золототрубова. Его песни звучат лейтмотивом, а его подъем на Воробьевы горы с гитарой за спиной символизирует нелегкий путь музыканта и любого творческого деятеля к признанию. Роман убежден, что любое творчество – это романтика, и творческие люди делают мир лучше, сублимируя в своих произведениях все свои переживания и сильные эмоции.

Актриса и певица Алла Юганова убеждена: «Романтика – это вера в то, что все будет хорошо, что красота, добро и любовь спасут наш мир». Народный артист России Дмитрий Певцов, хотя и уверен в том, что его романтические порывы остались в «далекой и глупой юности», все же поражает нас тем энтузиазмом, с которым он погружается сегодня в работу со студентами Института современного искусства, играющими в Певцов-театре. Знаменитый артист признается: «Для меня главное - это та радость, которую я получаю от зрителей спектаклей, где играют наши «дети» (студенты актерского курса Института современного искусства). Когда люди в конце этих спектаклей встают и со слезами на глазах стоя аплодируют, при этом улыбаясь, это стоит дорогого. Я такого рода радости не испытывал никогда в жизни. Это гораздо круче, гораздо глубже и гораздо приятнее, чем мои собственные успехи, чего бы я ни добивался в жизни».

Интересно, что еще одна героиня фильма - ректор Института современного искусства Ирина Сухолет – тоже высоко оценила энтузиазм и романтизм педагогов, искренне верящих в успехи своих студентов, которым они стремятся передать весь свой опыт.

Художница и руководитель фольклорного ансамбля Таис Карелина, которую снимали в старинном волшебном Суздале, уверена, что без романтики невозможно жить и видеть красоту окружающего мира, воплощая ее в прекрасных картинах. Кстати, в финале именно суздальские виды и тропы чередуются с видами Воробьевых гор и Москвы-Сити. Идет своеобразный диалог столицы и провинции, шумного мегаполиса и тихой старины.

Ирина Йоникас, которая недавно основала свой интернет-телеканал MarsMedia TV, в репортаже с премьеры выразила интересную мысль: «По дороге к мечтам творческие люди могут встречать трудности, но романтика и любовь помогают идти вперед. Это фильм о людях, которые с душой относятся к своему делу». А еще очаровательная Ирина уверена, что романтика – это сама жизнь и важно ценить каждое мгновение, радуясь даже мелочам.

Известный стилист Петр Левенполь на премьере заметил: «Романтика – это красота. И ради романтики мы творим, делая себя и этот мир лучше».

Режиссер монтажа Роман Хаустов признался, что ему было непросто обработать огромное количество отснятого материала. А самым интересным был тот момент, что каждый герой фильма видит романтику по-своему.

На премьере была Елена Масалова, мама трагически погибшего поэта Ивана Масалова, стихотворение которого звучит в картине. Так сложилось, что это выступление на публике оказалось для него последним. Но его стихи остались в сердцах слушателей. Елена Масалова подарила Марии Дарской книгу своего сына «Вечная жажда». И это название сродни той жажде творчества и перемен, которая объединяет романтичных творцов.

Телеведущий, писатель и коуч Александр Державин после показа выразил неожиданную мысль: "Романтика - это ресурс, который помогает нам идти вперед, к своим мечтам, реализовывать самые смелые планы". Зрители с ним согласились, поскольку на премьере собрались люди, умеющие мечтать и воплощать свои мечты в реальность.

Коуч и писатель Мила Янина прочитала на вечере стихотворение Ольги Седаковой "Ангел Реймса", в финале которого небесный посланник неожиданно спрашивает читателя: «Ты готов к невероятному счастью?

Мария Дарская после премьеры призналась: «Для меня романтика – это творческий подход к своему делу. Естественно, любовь дает всем нам вдохновение и сил идти вперед, преодолевая преграды. И это настоящее счастье, когда видишь свой проект реализованным и получаешь отклик зрителей. Уже появились новые идеи. Будем развивать виртуальное сообщество романтиков и реальный клуб творческих людей. Пусть романтических натур среди нас будет больше!»

PS Благодарности от Марии Дарской:

Моему мужу Роману Золототрубову отдельное спасибо за вдохновение. Спасибо всем партнерам, поддержавшим фильм и презентацию. Ирине Йоникас-Кириловой – за уникальные авторские украшения, Сергею Алексеевичу Поправко и его супруге Надежде Чистяковой – за удивительную косметику «Лаборатории Поправко» с прополисом, Миле Яниной – за книгу «Цели без лозунгов», своего рода ключ к нашим мечтам. Вячеславу Емельянову, Юлии Лазуто, Наталье Душегрее, Игорю Алимову – всем спасибо за поддержку съемок и помощь в организации вечера.

Очаровательной Лиде Носик спасибо за лирическую песню в финале вечера и море позитивной энергии. Спасибо моим помощницам Юлиане Борисовой и Кристине Усовой! Вы невероятные умницы и просто ангелы)

Также спасибо Киношколе Митты за поддержку и старт моего пути в кино! Сергею Душаку спасибо за техническую помощь на вечере.

Таис и Маргарите Карелиным спасибо за разработку солнечного логотипа нашего фильма и творческой студии романтиков!

Репортаж – Елена Калюжная, фото – Екатерина Рябинина. На фото: Коуч Мила Янина, Мария Дарская и заместитель директора Лаборатории Поправко Надежда Чистякова.