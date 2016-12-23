Star Wars Rogue One: эпизод без инвентарного номера

23.12.2016 08:37, Кино: рецензии



Дмитрий

Бебенин

и

Ирина

Патрушева

Здесь не было уплывающих в космос титров. Не было привычного логотипа. Не было фирменного перетекания слева на права при смене сцены. А привычные музыкальные темы вплетались в совершенно новое музыкальное полотно в час по чайной ложке. Легендарная киностудия неожиданно отказалась от большей части визуальных примет своего бренда - фактически встав на одну сторону с энтузиастами, полтора десятка лет кряду снимавшими в таких условиях фан-фильмы на заданную тему.

Год спустя после винегретного "The Force Awakens" мы шли на "Rogue One" наполовину сугубо развлечься, наполовину - полюбопытствовать, насколько его сюжет будет совпадать с сюжетом книги и компьютерной "стрелялки" 90-х "Dark Forces", где лазутчики Альянса Кайл и Джен выкрадывают планы Death Star, а заодно и разбираются с "тёмными штурмовиками" адмирала Моха. Вместо Кайла и Джен нам достались похожие, да не такие Кассиан и Джин (подобные подмены порой осуществляют, чтобы персонажей не жалко было "приговорить"), а "тёмные штурмовики" маршировали в охране главного злодея (которого тоже звали не Мох), но никак особо на себя внимание не отвлекали. Однако всё это нисколько не разочаровывало.

Повстанческое движение изображено здесь со спорами, расколами и самоуправством, как это обычно и бывает. Переполненный оборванцами всех мастей город в скалистом сердце пустыни, атака экстремистов на бронетранспортёр в лабиринте переулков - сколько раз мы видели подобное во вполне реальных репортажах из очередной горячей точки! Когда пленников с мешками на головах доставляют к главарю экстремистов, который носит испаноподобную фамилию Герэра, границы между происходящим на экране и публикой в зале ощутимо размываются. Мы, чёрт возьми, знаем этот мир. Принцип фантастики, как реальности, доведённой до слегка пугающего абсурда, срабатывает здесь на ура.

Сменился и тон повествования. В безыдейных и гедонистических 70-х "Звёздные Войны" были частью сугубо развлекательной культуры, ярким ослепительным шоу. На их первых афишах Люк и Лея в развевающихся белых одеждах выглядели настолько романтично и гламурно, что даже "Звезда Смерти" за их спинами начинала казаться зеркальным дискотечным шаром. Теперь от романтики не осталось и плевка на раскалённом песке - война показана грязным делом вне зависимости от того, за какое добро против какого зла приходится бороться. А герои готовы идти на верную гибель ради лучшей жизни, которая настанет, но не для них самих - безо всякого обещания райских кущ и вечной жизни.

Последнее - скорее хорошо, чем плохо. К чёрту романтику. Слишком часто нам показывали гипер-реалистичные сцены сражений с валящимися друг на друга небоскрёбами, и мы восклицали "вау!", забывая, что в этих небоскрёбах вообще-то по идее должно быть полно народу. И неуязвимых супергероев, которые обязательно дойдут живыми до финальных обнимашек, сколько бы малозначительных персонажей вокруг не полегло. Теперь эти обнимашки происходят на фоне в буквальном смысле слова рушащегося мира. А обаятельного и ехидного робота, что всегда был готов сообщить героям, каковы их шансы на выживание, поджарили в предыдущей сцене.

Кто-нибудь, склонный к философии и эзотерике, заметит, что в одном из персонажей фильма воплощён слегка перефразированный "самурайский" афоризм: "джедай без меча подобен джедаю с мечом, только без меча". А простых любителей сериала порадует, что новые актёры, воплотившие Мон Мотму, Таркина и Лею, выглядят тютелька в тютельку как в классической трилогии. Говорят, уже после окончания съёмок их лица слегка подгоняли под оригиналы с помощью компьютерной графики. Кроме того, тёмный няшка Дарт Вейдер снова с нами, и наконец-то можно наблюдать последствия выстрела "Звезды Смерти" по планете глазами того, кто в этот момент находится на её поверхности.

Судя по отзывам в соцсетях, многие сошлись на том, что "таким по качеству должен был быть "The Force Awakens". Шутка в том, что он не мог быть таким по качеству, ибо замысла такого качества не было. Современное сознание сценаристов и режиссёров едва ли может предложить глобальную идею переустройства галактики вслед за первой победой над Империей, потому что такую идею четверть века деятельно вышибали из массового сознания. Межпланетная революция? Борьба с хаттами-коррупционерами, подпольной работорговлей и освящённым многовековыми традициями культом мандалорских наёмных убийц? Вы в своём уме? Это же прямой путь к совку, расстрелам и лагерям.

Хороший, годный "седьмой эпизод" могли бы снять только в обществе,после долгой борьбы сумевшем заложить основы для гуманного будущего, в котором предстоит решить множество захватывающих проблем. Где такое общество? С другой стороны - а будет ли в таком обществе вообще востребована массовая культура, одним из воплощений которой являются "Звёздные Войны"? Поэтому главной ошибкой создателей "The Force Awakens" (сколько бы миллиардов в первый уикэнд фильм не собрал) было желание продолжить то, что органично продолжиться не могло. Поэтому тогда мы получили просто продолжение бега героев и злодеев по кругу - как в комиксах или мультсериалах.

Парадокс, но продолжение "Star Wars" могло стать по-настоящему удачным, лишь если бы фильм занялся не своим делом, предложиd публике "модернизационный проект". В то время, как запрос на модернизационные проекты сейчас адресован не к кино-фантастике, а к реальной жизни. Потому что в фантастике их накопилось до хрена, и все они скорее мешают, чем помогают этот мир реализовывать. Зато запрос публики на показ сопротивления дурному порядку вещей в почти безвыходной ситуации - неожиданно есть. И именно поэтому мы получили хороший фильм, создатели которого не пытались быть умнее своего времени, но в результате породили самый натуральный призыв к оружию.