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Поэтический слэм в Тольятти: победитель едет в Париж

19.12.2016 06:37, Литература: новости


Вика
Сушко

Тольяттинский центр «Начало» (Голосова-20) 24 декабря приглашает поэтов на городской тур "SLAM.TLT.2016" международного поэтического состязания.

Слэм – формат поэтического конкурса, призванный отойти от скучного для зрителя поочередного чтения с листа поэтов города. Это настоящая битва с жесткими правилами. Каждому участнику на то, чтобы блеснуть талантом и выйти в финал, дается только три минуты. Сами зрители независимо от пола, возраста и литературных предпочтений выставят поэтам свои оценки за качество текста и его подачу.

Победитель будет приглашён организаторами в Красноярск и представит наш город на всероссийском слэме, в программе ежегодной Красноярской ярмарки книжной культуры в ноябре 2017 г., где лучший среди лучших получит путевку на всемирный слэм в Париже.

Вести мероприятие будет победительница прошлогоднего Тольяттинского поэтического слэма – Дарья Муранова, в 2016 году взявшая почетное третье место на Всероссийском поэтическом слэме в Красноярске.

Принять участие в поэтическом поединке могут все желающие. Заявку в вольной форме (кротко о себе и фото) необходимо отправить на почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или пройти регистрацию перед мероприятием в 18:00 (за 30 мин. до начала поединков).

Условия проведения слэма:
Каждому из заявленных участников слэма дается три минуты на выступление (в случае, если автор не укладывается в это время, с него снимается два штрафных балла). Формат выступления, количество стихов, тематику произведений – участники определяют сами. Полная свобода действий в свои законные три минуты.

После каждого выступления жюри, состоящее из зрителей в зале, получивших комплект табличек, голосует по двум критериям: 1) качество текста; 2) мастерство исполнения. Баллы суммируются. Первые 4 места по количеству баллов встретятся в финале, где получат свои последние три минуты. Так будет определен победитель – лучший и в качестве текстов и в роли исполнителя.

Начало в 18:30 по адресу: г.Тольятти, ул.Голосова,20, Центр "Начало".

Вход свободный.

Дополнительная информация по тел. +7(927)782-90-39

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