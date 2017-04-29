"Цветаевский" номер Одесского журнала "Южное сияние"

29.04.2017 05:16, Литература: новости



Эдуард

Абрамов

Двадцать первый номер «Южного Сияния», выходящего с 2011 года, является экспериментальным и тематическим. Он посвящён двум Поэтам с большой буквы, двум датам, которые будут громко отмечаться в этом году – 125-летию Марины Ивановны Цветаевой и 150-летию Константина Дмитриевича Бальмонта. В создании номера принимали участие специалисты, имеющие непосредственное отношение к сохранению и изучению наследия М. Цветаевой и К. Бальмонта, – 50 литераторов опубликованы под одной обложкой.

Большая часть нового «Южного Сияния» посвящена М. Цветаевой. В журнале читатель найдёт эссе, очерки, литературоведческие исследования, посвящённые выдающемуся поэту XX века, уникальные материалы, никогда ранее не публиковавшиеся и созданные специально для «Южного Сияния», и, конечно же, поэтические посвящения Марине Цветаевой – как современных поэтов, так и поэтов, ушедший на покой. Номер будет интересен как для литературоведов, цветаеведов, так и для читателя, интересующегося русской литературой XX века.

«Жизнь и судьба М. Цветаевой сложны и трагичны, как сложны и трагичны они у многих поэтов Европы двух последних веков. Не потому ли в самом слове “поэт” мы в России давно стали различать некую отмеченность перстом Судьбы и обречённость на жизнь, исполненную невзгод, зачастую на ужасный конец. Но в том-то и великий парадокс жизни, что мы из горячих ладоней поэтов-страдальцев, со страниц их книг, принимаем искры радости, любви, восхищения. Без этих чувств человек духовно мёртв», – пишет в предисловии к номеру главный редактор издания Станислав Айдинян, писатель, искусствовед, цветаевед, в прошлом – литературный редактор и секретарь Анастасии Цветаевой, младшей сестры Марины Ивановны.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Станислав Айдинян. 125-летие Марины Цветаевой и 150-летие Константина Бальмонта. Вступительное слово

«ОБЩЕЕ ДЕЛО, ТВОРИМОЕ УЕДИНЁННЫМИ»

Одесса: Людмила Шарга. Межмирье. Стихотворения

Одесса – Москва: Ольга Ильницкая. Чтобы казаться живой. Стихотворения

Одесса: Ирина Дубровская. Цветаевский венок. Стихотворения

Курск: Александр Бубнов. Волны Марины. Поэма-цикл

Одесса: Евгений Голубенко. Из цикла посвящений Марине Цветаевой. Стихотворения

Одесса: Галина Маркелова. Август. Стихотворения

«ФОНОГРАФ»

Москва: Вилли Мельников. Прозрачность поэзии. Эссе

Москва: Вилли Мельников. Поэзо-портрет букв древнеславянского алфавита

Москва: Вилли Мельников. 405-not-found. Стихотворение

«КАЖДОМУ ВЛАГАЮ В ГРУДЬ – СВОИ ЧУВСТВА»

Обнинск: Алина Куделинская. Наедине с Цветаевой. Из дневника актрисы

Одесса: Людмила Шарга. Ненаучный трактат о пользе путешествий. Страницы из дневника

Одесса: Людмила Шарга. Осталась поэтом. К 70-летию трагической гибели Марины Цветаевой

Москва: Леонид Волков. «…Всё – сердце и судьба». Очерки-главы из книги «Праздник в тебе»

Москва: Станислав Айдинян. Анатолий Виноградов и Цветаевы

Анастасия Цветаева. Об очерке моей сестры Марины Цветаевой «Жених» 1933, Париж

Анатолий Виноградов. Тия. Новелла

«СТИХИ САМИ ИЩУТ МЕНЯ…»

Поэтические посвящения Марине Ивановне Цветаевой (Николай Гронский, Валерий Прокошин, Странник, Виль Мустафин, Владимир Ионас, Лев Болдов)

«КАЖДОМУ ВЛАГАЮ В УСТА – СВОИ РЕЧИ»

Москва: Станислав Айдинян. Марина Цветаева: «В этой стороне кладбища…»

Таруса: Елена Климова. Семья Цветаевых и Таруса

Таруса: Елена Климова. Марина Цветаева глазами старшей сестры Валерии Ивановны Цветаевой

Москва: Елена Толкачёва. Узнать в другом себя. Марина Цветаева и Николай Гронский

Томск – Чикаго: Ирина Кисилёва. Моя Цветаева. Главы из книги

Коломна: Константин Петросов. «Потому что это моя судьба…». Анна Ахматова и Марина Цветаева в Старках под Коломной

Москва: Кирилл Ковальджи. Две Марины?

Иваново-Вознесенск: Александр Таганов. Марина Цветаева и Марсель Пруст

Москва – Лондон: Ольга Дмитриева. «И к имени моему Марина – прибавьте: мученица»

Москва: Екатерина Августа Маркова. Тебе через сто лет… Эссе

Москва: Михаил Капустин. Неистовая страсть Марины Цветаевой. Эссе

Москва: Александр Лаврин. Марина и Арсений

Петрозаводск: Наталья Ларцева. Сполна и через край!..

Евпатория: Елена Коро. Время диалога. Марина Цветаева – София Парнок. Эссе

Нижний Новгород: Елена Крюкова. «Через летейски воды протягиваю две руки…»

«НАШИ ЛУЧШИЕ СЛОВА – ИНТОНАЦИИ…»

Поэтические посвящения Марине Ивановне Цветаевой (Елена Соснина, Кирилл Ковальджи, Лев Готгельф, Ольга Григорьева, Сергей Брель, Людмила Свирская, Инна Заславская, Юрий Бунчик, Дмитрий Артис, Станислав Айдинян, Евгения Джен Баранова, Ника Батхен, Елена Коро, Инна Богачинская, Ольга Лесовикова, Анна Нахимчук, Светлана Полинина, Людмила Клочко, Андрей Катрич)

«У КАЖДОЙ ДУШИ ЕСТЬ МНОЖЕСТВО ЛИКОВ»

Иваново-Вознесенск: Леонид Таганов. Бальмонт и бальмонтовский миф в шуйско-ивановском интерьере

Москва: Вадим Максимов-Хапикру. Бунин и Бальмонт. Эссе

Шуя: Михаил Бальмонт. Константин Бальмонт и Иван Цветаев – авторы публикаций в декабрьском 1894 года номере журнала «Русское обозрение»

Шуя: Михаил Бальмонт. «Мой милый! Иван Сергеевич! Ваничка! Брат!»… К 90-летию знаменательной встречи К.Д. Бальмонта и И.С. Шмелёва

Одесса: Степан Ильёв. Русская литература 1898-1899 годов в обзоре Константина Бальмонта

«ШКАФ»

Москва: Андрей Краевский. Рецензия на книгу Станислава Айдиняна «Четырёхлистник»



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