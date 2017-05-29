Жажда поэзии

29.05.2017 22:29, Литература: репортажи



Александр

В.

Волков

В презентации книги стихов Ивана Масалова «Вечная жажда» участвовали исполнители, известные на независимой сцене, например, Юлия Тузова, Юлия Теуникова, Юрий Gordon, Тимур Хидиров. Это внимание к событию, конечно, привлекло, но главной его особенностью не стало. Главными стали стихотворения.



Книга издана совсем недавно, предисловие говорит о поэте, как о живом. Масалов трагически погиб 3 февраля 2017 года в возрасте 36 лет, оставив после себя более восьмисот стихотворений и несколько поэм. Посмертно был принят в Союз Российских писателей. Иван - дважды студент Литературного института имени Горького. Его запомнили посетители литературных салонов и поэтических баттлов Москвы. «Вечная Жажда» – первый поэтический сборник Масалова, вышедший ограниченным тиражом в издательстве «Академика».

В предисловии к книге, которое написала Инна Ростовцева, член Союза Российских писателей и Русского Пен-центра, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института, преподаватель Ивана, говорится о «духовном смысле» и «душевном жесте», об эмоциях, которое искусство может и должно будить в людях, но почему-то «забыло» об этом. Иван этот смысл и жест знал и возвращал к жизни в своих стихах.





Друзья Ивана, поэты и музыканты по очереди читали его стихи, пели песни – о нём, песни на его стихи, песни, которые любил и пел Иван. Известные исполнители не выделялись, все были равны. Захватывала интонация, увлечённость выступавших. Такое желание донести своё, уникальное ощущение сейчас встретить трудно - и у людей, несущих традиционное искусство, и у тех, у кого альтернативный взгляд на творчество. Стихи Масалова объединили эти полюса.Несомненный национальный – не фольклорный(!) - тон и смысл поэзии Масалова заметен именно при «живом», заинтересованном чтении. И как же было приятно и естественно видеть людей, читающих стихи, держа перед собой свежеотпечатанную книжку. С айпадом они выглядели бы в такой вечер и странно, и дико.Стихи показывали людей со светлой стороны, создавали зону светлого общения. Они звучали, как надежда на преодоление, на новое качество - не жизни, а души. Есть ли более правильная цель у поэзии? И иногда казалось, что где-то рядом, тут, недалеко стоит и улыбается Башлачёв.Поэзия Масалова заставляет остановитсься, посмотреть вокруг и спросить – ну как же так? При этом она обходится без каких-либо «наездов» и этим политична и социальна. Она смотрит в суть и подталкивает к этому читателя, напоминает про забытый вопрос «почему?», пропуская ученические «что?» и «как?».Кажется, что сейчас захватить внимание людей могут только фейки и моральные диссонансы. То, что порой подаётся, как «современная» поэзия, заставлят отворачиваться от жанра – к полке с Библиотекой Поэта. Не уступая никому в образности, творчество Ивана космически превосходит словесные потоки некоторых «актуальных» музыкантов-графоманов – острым чувством правды жизни, наличием смысла и цели. Но всё по местам должна расставить жизнь, а не чьё-то мнение, правда? На неё и надежда.Эмоция жива в творчестве Масалова, значит, жива и поэзия. Только тогда, когда люди раскрываются и живут в творчестве, стремятся создавать и дарить, получается пойманное на кончике пера, языка, мысли ощущение настоящего и фантазийного, волшебного и потустороннего – всё одновременно. Это ощущение было в вечер презентации книги точным и ясным, оно было в словах, в глазах, в солнечных бликах на грифах гитар, давало ощущение присутствия и просветления.

Все выступления вечера – на канале ДОМ КУЛЬТУРЫ: https://www.youtube.com/watch?v=6xACeTVwbeI&list=PL17DsGPEsldhNAS4maGEKXuGGSDscsxFn&index=156

Книга «Вечная Жажда» - в ДОМе КУЛЬТУРЫ: http://www.domkultury.su/catalog.php?search_string=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2





