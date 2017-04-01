Открыт прием творческих работ на конкурс им. де Ришелье

01.04.2017 11:40, Литература: анонсы



Эдуард

Абрамов

Публикуем положение конкурса

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ МНОГОУРОВНЕВОМ КОНКУРСЕ им. де РИШЕЛЬЕ 2017 г.

в рамках культурологического проекта «Спаси и cохрани»

(проводится с 1998 г.)

1. ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Гуманитарный проект разработан и осуществляется в целях возрождения и развития духовности, морали, культурных ценностей.

Основные направления культурологического проекта - выявление талантов, популяризация их, совместные дальнейшие гуманитарные проекты «Содружества GLORIA».

В седьмой раз проект проводится под эгидой памяти и под именем герцога Эммануила Армана де Ришелье.

Проект осуществляется под патронатом центральных, региональных и местных органов культуры и искусства - в условиях открытых финалов.

2. ТЕМЫ-2017:

«Спаси, сохрани, возлюби»,

«Мир 40 лет спустя»,

«Франция. Террор»,

«Нам нужен мир»,

«Любовь:

- материнская,

- отцовская,

- просто Любовь

- любовь к природе

и братьям меньшим».



3. НОМИНАЦИИ

• Проза.

• Поэзия

• Публицистика

• Миниатюры. Короткие пьесы

• Живопись. Графика

• Выставки

• Декоративно-прикладное и ювелирное искусство

• Фотоискусство

• Музыкальное авторское произведение, исполнение, танец

• Театральное искусство

• Студии развития творческих способностей для детей и юношества

• Кино

• Авторская книга

• Общественно-культурологические, благотворительные проекты

• Олимпийские игры – творческое многоборье

Участие в одной номинации. Для многопрофильных – номинация олимпийская.

4.СВЕДЕНИЯ ДЛЯ КОНКУРСАНТОВ

Допускается участие каждого претендента только в одной номинации.

Срок подачи заявок и конкурсных произведений – с 27 марта по 21 июля 2017 года – через официальную страницу конкурса на Фейсбуке – (указать адрес страниц)

Произведения литературы от участников принимаются на русском, украинском, немецком языках – оргкомитетом, на испанском – через представительство. В номинации «Поэзия» по теме «Спаси, сохрани, возлюби» - подборка из трех стихотворений, каждое по отельной тематике: «спаси, сохрани, возлюби». По остальным темам – на усмотрение автора.

Жюри выставляет оценки по 10 балльной системе.

При представлении произведений на конкурс прилагается заявка с названиями темы и номинации - в одном файле, где также указаны:

- Сведения о публикации, проекте, фотографии (если были опубликованы - выходные данные). В блоке фотографий размещаются данные об авторе в одном файле. Возможны фототаблички с данными автора.

- Сведения об авторе:

1. Фамилия, имя, отчество, страна проживания, город.

2. Краткая биографическая справка (до 500 знаков).

3. Согласие конкурсанта с условиями настоящего Положения, а также с безгонорарной публикацией конкурсной работы (в т.ч. в печатном и электронном виде). При невозможности открытия файла, отправка должна быть повторена участником по указанию оргкомитета.

4. Почтовый и/или электронный адреса, иные контактные данные (по желанию) - вместе с произведениями в одном файле.

Неправильно оформленная заявка, несоблюдение правил Положения в части предоставления текстов, несоблюдение объемов/количества конкурсных произведений являются основанием для отказа в регистрации и недопуска для участия в конкурсе.

Требования к конкурсным произведениям – по отдельным номинациям.

1. Малая проза, драматургия: одноактная пьеса или пьеса в сокращенном варианте, рассказы, новеллы, эссе (до 20 000 знаков с пробелами). Допускаются неопубликованные или опубликованные (не ранее 2016 года) произведения, не представленные на другие конкурсы.

2. Поэзия: до 140 строк.

3. Публицистика – без особой регламентации.

4. Живопись, графика: 3 фотографии или буклет, каталог произведения и описание техники исполнения.

5. Выставка: описание, исходные данные, 3 фотографии

6. Ювелирное, декоративно-прикладное искусство: 3 фотографии или буклет, каталог и описание.

6. Фотоискусство: от 3-х фотографий в формате jpg размером не менее 300 килобайт каждая, или альбом, или СD.

7. Музыкальное авторское произведение, исполнение, танец: запись на CD. Примечание: запись на YouTube не принимается.

8. Кино: авторское видео, клипмейкерство.

10. Авторская книга: выпуск не ранее 2014 года, с двумя страницами текста для дальнейшей безгонорарной публикации на сайте или в антологии.

11. Общественно-культурологические, благотворительные проекты: резюме, ссылки на публикации (не более двух) и 2-3 фотографии, или сайт. Обязательно резюме о деятельности в период 2015-2017 гг.

12. Олимпийские игры (творческое многоборье): тексты по условиям номинаций, с указанием номинаций. Примечание: награждаются четыре лауреата.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

• Произведения не должны содержать призывы к разжиганию войны и национальной розни, ненормативную лексику.

• Произведения не рецензируются. Тексты и фотографии высылаются в два электронных адреса:

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6.НАГРАЖДЕНИЕ

Победители конкурса получают звание лауреата Международного многоуровневого конкурса имени де Ришелье (проекта «СПАСИ И СОХРАНИ») с вручением Диплома в номинациях различных уровней-степеней:

«Бриллиантовый Дюк»,

«Алмазный Дюк»,

«Изумрудный Дюк»

«Платиновый Дюк»,

«Серебряный Дюк»,

«Жемчужный Дюк»,

«Хрустальный Дюк»

Диплом года в единственном экземпляре в наиболее массовой номинации – «Золотой Дюк».

Четыре диплома в номинации «Олимпийские игры – творческое многоборье».

Почетные Дипломы вручаются лауреатам на фестивалях.

Жюри и оргкомитет имеют право присуждать Специальные отличия, награды, дипломы памяти выдающихся деятелей литературы и искусства.

Списки лауреатов проекта публикуются на сайтах ассоциации, в антологии (издается раз в два года), направляемой в Книжную палату, библиотеки, книжные салоны.

7.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Магистры - Мастера и Советники, члены жюри в непрофильных номинациях могут принимать участие в конкурсе на общих основаниях.

В составе Международного жюри и Консультантов проекта – видные деятели литературы и искусства, журналисты, представители с правом приглашения консультантов. Председатель жюри – Кирилл Ковальджи, сопредседатель – Елена Ананьева (автор идеи, учредитель).

Подведение итогов.

В течение года популяризируется деятельность лауреатов, в т.ч. проводятся концерты, выборы лучших из лучших, с публикацией на сайте, награждения, встречи, арт-фестивали «Паруса Глории», Поэтический турнир СЛЭМ с вручением Диплома «Золотой Парнас в...», «Театр-рейсы», развитие «Академии ЛИК» и ее Е-Журнала «Академии ЛИК», Театра-студии «ЛИК», постановка совместного спектакля, киносъемки, демонстрация фильмов-лауреатов, написание обзорных статей, к которым привлекаются все, особенно представители в регионах.

Открытый финал конкурса, чествование победителей – в сентябре 2017 г., в Одессе. Возможно и в других городах.

Книги и альбомы на конкурс передаются или отправляются по адресу, указанному в личной переписке.

За результатами конкурса участники и лауреаты следят самостоятельно. Желательно распространять далее информацию и принимать активное участие в проекте.

Дипломы для не принимавших личное участие в открытом финале или фестивалях «Паруса Глории», при возможности, изготавливаются представительствами, в иных случаях вопрос решается по согласованию с оргкомитетом.

Приглашаются меценаты, дизайнеры, волонтеры - для развития проекта и его наградной составляющей. Имя каждого мецената вписывается в «Золотой список-летопись», в грамотах указываются логотипы дизайнеров.

Мы несем Позитив в мир!

Наши девизы «Вместе мы можем больше!»

«Один за всех и все за одного!»

8. КОНТАКТЫ:

Главные Управления международного Оргкомитета в Одессе и Франкфурте-на-Майне.

Одесса, Украина – Евгений Лукашов,

Лилия Вахтина, заместитель – Анна Фатеева;

Вокальный фестиваль Академии талантов “ЛИК” - куратор Инна Карауш.

Художественный руководитель Финала Международного многоуровневого конкурса имени де Ришелье и Арт-фестиваля «Паруса Глории» - Евгений Женин.

Международные представительства:

Москва, Россия – Наталия Мазаник, Сергей Берсенев

Владивосток-Уссурийск, Россия - Алла Дробот

Нью-Йорк, США – Эдуард Амчиславский

Марбелья, Испания, Республика Беларусь –

Евгений Букраба

Вена, Австрия – Райнхард Ауэр

Берлин, Германия - Татьяна Кайзер

Таллинн, Эстония – Софья Никитина

Франкфурт-на-Майне, Германия и другие страны –

Елена Ананьева,

президент международного многоуровневого конкурса имени де Ришелье,

организатор-координатор

www.facebook.com/ananyeva

http://www.facebook.com/groups/144099188971415/

«Содружество деятелей литературы и искусства Глория»,

сайт «Международный конкурс имени Дюка де Ришелье» http://www.facebook.com/duk

сайт «Freundschaft-BrückeGloria“ в фейсбуке – в документах или записках находятся списки и Положение.

Золотой Архив конкурса на одноименном сайте.

http://www.deribasinfo.de/ananjeva1.htm

www.az09.ucoz.de

https://gloriawelt.wordpress.com/

https://www.facebook.com/elena.ananyeva

https://www.facebook.com/Международный-конкурс-имени-Дюка-де-Ришелье-210590215697401/

О фестивале «Паруса Глории»

http://kbanda.ru/index.php/literatura/165-literatura-i-knigoizdanie/5079-vdokhnovenie-na-budushchee-o-vstreche-poetov-v-marsele

http://proartinfo.ru/article/1013060-o-vstreche-poetov-v-marsele-o-glorii-o-muzhestve-o-slave

http://punktelena.wix.com/19492007#!-----2015/c1d04

Контакты:

Творческие работы просьба высылать в оба адреса!

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Желаем всем успехов!

2017 год





