Открыт прием творческих работ на конкурс им. де Ришелье
|
|
Публикуем положение конкурса
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ МНОГОУРОВНЕВОМ КОНКУРСЕ им. де РИШЕЛЬЕ 2017 г.
в рамках культурологического проекта «Спаси и cохрани»
(проводится с 1998 г.)
1. ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Гуманитарный проект разработан и осуществляется в целях возрождения и развития духовности, морали, культурных ценностей.
Основные направления культурологического проекта - выявление талантов, популяризация их, совместные дальнейшие гуманитарные проекты «Содружества GLORIA».
В седьмой раз проект проводится под эгидой памяти и под именем герцога Эммануила Армана де Ришелье.
Проект осуществляется под патронатом центральных, региональных и местных органов культуры и искусства - в условиях открытых финалов.
2. ТЕМЫ-2017:
«Спаси, сохрани, возлюби»,
«Мир 40 лет спустя»,
«Франция. Террор»,
«Нам нужен мир»,
«Любовь:
- материнская,
- отцовская,
- просто Любовь
- любовь к природе
и братьям меньшим».
3. НОМИНАЦИИ
• Проза.
• Поэзия
• Публицистика
• Миниатюры. Короткие пьесы
• Живопись. Графика
• Выставки
• Декоративно-прикладное и ювелирное искусство
• Фотоискусство
• Музыкальное авторское произведение, исполнение, танец
• Театральное искусство
• Студии развития творческих способностей для детей и юношества
• Кино
• Авторская книга
• Общественно-культурологические, благотворительные проекты
• Олимпийские игры – творческое многоборье
Участие в одной номинации. Для многопрофильных – номинация олимпийская.
4.СВЕДЕНИЯ ДЛЯ КОНКУРСАНТОВ
Допускается участие каждого претендента только в одной номинации.
Срок подачи заявок и конкурсных произведений – с 27 марта по 21 июля 2017 года – через официальную страницу конкурса на Фейсбуке – (указать адрес страниц)
Произведения литературы от участников принимаются на русском, украинском, немецком языках – оргкомитетом, на испанском – через представительство. В номинации «Поэзия» по теме «Спаси, сохрани, возлюби» - подборка из трех стихотворений, каждое по отельной тематике: «спаси, сохрани, возлюби». По остальным темам – на усмотрение автора.
Жюри выставляет оценки по 10 балльной системе.
При представлении произведений на конкурс прилагается заявка с названиями темы и номинации - в одном файле, где также указаны:
- Сведения о публикации, проекте, фотографии (если были опубликованы - выходные данные). В блоке фотографий размещаются данные об авторе в одном файле. Возможны фототаблички с данными автора.
- Сведения об авторе:
1. Фамилия, имя, отчество, страна проживания, город.
2. Краткая биографическая справка (до 500 знаков).
3. Согласие конкурсанта с условиями настоящего Положения, а также с безгонорарной публикацией конкурсной работы (в т.ч. в печатном и электронном виде). При невозможности открытия файла, отправка должна быть повторена участником по указанию оргкомитета.
4. Почтовый и/или электронный адреса, иные контактные данные (по желанию) - вместе с произведениями в одном файле.
Неправильно оформленная заявка, несоблюдение правил Положения в части предоставления текстов, несоблюдение объемов/количества конкурсных произведений являются основанием для отказа в регистрации и недопуска для участия в конкурсе.
Требования к конкурсным произведениям – по отдельным номинациям.
1. Малая проза, драматургия: одноактная пьеса или пьеса в сокращенном варианте, рассказы, новеллы, эссе (до 20 000 знаков с пробелами). Допускаются неопубликованные или опубликованные (не ранее 2016 года) произведения, не представленные на другие конкурсы.
2. Поэзия: до 140 строк.
3. Публицистика – без особой регламентации.
4. Живопись, графика: 3 фотографии или буклет, каталог произведения и описание техники исполнения.
5. Выставка: описание, исходные данные, 3 фотографии
6. Ювелирное, декоративно-прикладное искусство: 3 фотографии или буклет, каталог и описание.
6. Фотоискусство: от 3-х фотографий в формате jpg размером не менее 300 килобайт каждая, или альбом, или СD.
7. Музыкальное авторское произведение, исполнение, танец: запись на CD. Примечание: запись на YouTube не принимается.
8. Кино: авторское видео, клипмейкерство.
10. Авторская книга: выпуск не ранее 2014 года, с двумя страницами текста для дальнейшей безгонорарной публикации на сайте или в антологии.
11. Общественно-культурологические, благотворительные проекты: резюме, ссылки на публикации (не более двух) и 2-3 фотографии, или сайт. Обязательно резюме о деятельности в период 2015-2017 гг.
12. Олимпийские игры (творческое многоборье): тексты по условиям номинаций, с указанием номинаций. Примечание: награждаются четыре лауреата.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
• Произведения не должны содержать призывы к разжиганию войны и национальной розни, ненормативную лексику.
• Произведения не рецензируются. Тексты и фотографии высылаются в два электронных адреса:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
6.НАГРАЖДЕНИЕ
Победители конкурса получают звание лауреата Международного многоуровневого конкурса имени де Ришелье (проекта «СПАСИ И СОХРАНИ») с вручением Диплома в номинациях различных уровней-степеней:
«Бриллиантовый Дюк»,
«Алмазный Дюк»,
«Изумрудный Дюк»
«Платиновый Дюк»,
«Серебряный Дюк»,
«Жемчужный Дюк»,
«Хрустальный Дюк»
Диплом года в единственном экземпляре в наиболее массовой номинации – «Золотой Дюк».
Четыре диплома в номинации «Олимпийские игры – творческое многоборье».
Почетные Дипломы вручаются лауреатам на фестивалях.
Жюри и оргкомитет имеют право присуждать Специальные отличия, награды, дипломы памяти выдающихся деятелей литературы и искусства.
Списки лауреатов проекта публикуются на сайтах ассоциации, в антологии (издается раз в два года), направляемой в Книжную палату, библиотеки, книжные салоны.
7.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Магистры - Мастера и Советники, члены жюри в непрофильных номинациях могут принимать участие в конкурсе на общих основаниях.
В составе Международного жюри и Консультантов проекта – видные деятели литературы и искусства, журналисты, представители с правом приглашения консультантов. Председатель жюри – Кирилл Ковальджи, сопредседатель – Елена Ананьева (автор идеи, учредитель).
Подведение итогов.
В течение года популяризируется деятельность лауреатов, в т.ч. проводятся концерты, выборы лучших из лучших, с публикацией на сайте, награждения, встречи, арт-фестивали «Паруса Глории», Поэтический турнир СЛЭМ с вручением Диплома «Золотой Парнас в...», «Театр-рейсы», развитие «Академии ЛИК» и ее Е-Журнала «Академии ЛИК», Театра-студии «ЛИК», постановка совместного спектакля, киносъемки, демонстрация фильмов-лауреатов, написание обзорных статей, к которым привлекаются все, особенно представители в регионах.
Открытый финал конкурса, чествование победителей – в сентябре 2017 г., в Одессе. Возможно и в других городах.
Книги и альбомы на конкурс передаются или отправляются по адресу, указанному в личной переписке.
За результатами конкурса участники и лауреаты следят самостоятельно. Желательно распространять далее информацию и принимать активное участие в проекте.
Дипломы для не принимавших личное участие в открытом финале или фестивалях «Паруса Глории», при возможности, изготавливаются представительствами, в иных случаях вопрос решается по согласованию с оргкомитетом.
Приглашаются меценаты, дизайнеры, волонтеры - для развития проекта и его наградной составляющей. Имя каждого мецената вписывается в «Золотой список-летопись», в грамотах указываются логотипы дизайнеров.
Мы несем Позитив в мир!
Наши девизы «Вместе мы можем больше!»
«Один за всех и все за одного!»
8. КОНТАКТЫ:
Главные Управления международного Оргкомитета в Одессе и Франкфурте-на-Майне.
Одесса, Украина – Евгений Лукашов,
Лилия Вахтина, заместитель – Анна Фатеева;
Вокальный фестиваль Академии талантов “ЛИК” - куратор Инна Карауш.
Художественный руководитель Финала Международного многоуровневого конкурса имени де Ришелье и Арт-фестиваля «Паруса Глории» - Евгений Женин.
Международные представительства:
Москва, Россия – Наталия Мазаник, Сергей Берсенев
Владивосток-Уссурийск, Россия - Алла Дробот
Нью-Йорк, США – Эдуард Амчиславский
Марбелья, Испания, Республика Беларусь –
Евгений Букраба
Вена, Австрия – Райнхард Ауэр
Берлин, Германия - Татьяна Кайзер
Таллинн, Эстония – Софья Никитина
Франкфурт-на-Майне, Германия и другие страны –
Елена Ананьева,
президент международного многоуровневого конкурса имени де Ришелье,
организатор-координатор
www.facebook.com/ananyeva
http://www.facebook.com/groups/144099188971415/
«Содружество деятелей литературы и искусства Глория»,
сайт «Международный конкурс имени Дюка де Ришелье» http://www.facebook.com/duk
сайт «Freundschaft-BrückeGloria“ в фейсбуке – в документах или записках находятся списки и Положение.
Золотой Архив конкурса на одноименном сайте.
http://www.deribasinfo.de/ananjeva1.htm
www.az09.ucoz.de
https://gloriawelt.wordpress.com/
https://www.facebook.com/elena.ananyeva
https://www.facebook.com/Международный-конкурс-имени-Дюка-де-Ришелье-210590215697401/
О фестивале «Паруса Глории»
http://kbanda.ru/index.php/literatura/165-literatura-i-knigoizdanie/5079-vdokhnovenie-na-budushchee-o-vstreche-poetov-v-marsele
http://proartinfo.ru/article/1013060-o-vstreche-poetov-v-marsele-o-glorii-o-muzhestve-o-slave
http://punktelena.wix.com/19492007#!-----2015/c1d04
Контакты:
Творческие работы просьба высылать в оба адреса!
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Желаем всем успехов!
2017 год