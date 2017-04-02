Стартовал литературный конкурс «Хижицы»

02.04.2017 16:51, Литература: анонсы



Эдуард

Абрамов

Публикуем положение конкурса

Положение о Всероссийском литературном конкурсе

им. Гавриила Каменева «Хижицы»



Общее положение



Всероссийский литературный конкурс «Хижицы», объявленный 20 марта 2017 года казанским литературным кафе «Калитка» Центральной библиотеки, посвящён памяти поэта, первого русского романтика, родившегося и творившего в Казани, Гавриила Петровича Каменева (1773 – 1803), автора первой русской героической баллады «Громвал», созданной по мотивам казанской легенды о крылатом змее Зиланте. Название конкурсу дало одно из исторических предместий Казани – Кизическая слобода (Хижицы).



Цели конкурса



* популяризации творчества Г.П. Каменева и идеи увековечивания его памяти в Казани (памятник-ротонда, мемориальная доска);

* привлечение внимания к литературному краеведению и литературной мифологии Казани;

* повышения интереса к русской литературе философской и героико-романтической направленности, к готического жанру в русской литературе;

* выявления и поощрения современных талантливых авторов.



Тематика конкурса



На конкурс принимаются поэтические произведения героико-романтической, и философской направленности, а также стихи, отсылающие к истории или топонимике Казани.



Участники конкурса



В конкурсе могут принять участие все желающие, проживающие на территории РФ, независимо от возраста, членства в творческих союзах и т.п. Члены жюри не участвуют в конкурсе в качестве номинантов.

Произведение на конкурс может представить только его автор. Анонимные произведения и произведения под псевдонимом без указания реального (паспортного) имени автора не рассматриваются.

На конкурс принимаются произведения только ныне живущих авторов.



Порядок выдвижения работ



На конкурс принимается одно стихотворение от автора. Объём произведения – не более 40 строк. Работы направлять куратору конкурса Эдуарду Учарову по адресу: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (в формате Word 97 – 2003, шрифт Times New Roman, 12 кегль). Перед произведением указать своё имя и псевдоним (если имеется), пункт проживания, e-mail. В теме письма указать: Всероссийский конкурс «ХИЖИЦЫ»

Приём произведений с 20 марта 2017 г. по 20 июня 2017 года. Оглашение лонг-листа не позднее 1 июля, шорт-листа – не позднее 15 июля, победителей – 20 июля 2017 года.



Жюри конкурса



В состав жюри входят известные поэты, редакторы литературных журналов, издатели, деятели культуры:



1. Альбина АБСАЛЯМОВА – поэт, член Союза писателей РТ и Союза российских писателей; лауреат премии «Триумф» (2001); главный редактор журнала «Идель»; автор семи поэтических и историко-биографических книг, а также ряда выставочных проектов, реализованных в Музее-заповеднике «Казанский Кремль».



2. Николай АЛЕШКОВ – поэт; председатель Татарстанского отделения Союза российских писателей; лауреат Республиканской литературной премии им. Г. Державина, губернской премии имени Николая Рыленкова (Смоленск, 2017); главный редактор литературного журнала «Аргамак»; автор десяти книг.



3. БАЛАШОВ Ю.А. – главный редактор журнала «Казань»; действительный член попечительского совета Национального музея РТ, почётный член попечительского совета музея истории КФУ.



4. Айрат БИК-БУЛАТОВ – поэт, журналист, публицист (член Союза журналистов РФ и РТ, союза писателей РТ), сценарист, автор документальных фильмов, кандидат филологических наук, доцент каф. журналистики КФУ, лауреат всероссийских телефестивалей.



5. Галина БУЛАТОВА – поэт, переводчик, редактор-составитель литературных изданий; лауреат международного поэтического конкурса Премии «Пятая стихия» им. И. Царёва (2015), победитель и призёр нескольких конкурсов перевода (2014, 2015, 2016); член жюри ряда поэтических конкурсов; автор книги «Сильнее меня» (2017).



6. ИСМАГИЛОВА Р.Н. – директор Централизованной библиотечной системы г. Казани, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РТ, эксперт по печатным изданиям Министерства культуры РФ.



7. Алёна КАРИМОВА – поэт, переводчик, член СП РТ, СРП, Татарского ПЕН-центра; рук-ль ЛИТО им. Марка Зарецкого при музее Горького в Казани; зам. гл. ред. журнала «Идель»; лауреат литературных премий им. Горького (2007) и Державина (2016); автор книг «Другое платье» (2006) и «Холодно-Горячо» (2015).



8. КАРТАШЁВА Е.И. – зам. директора музея-заповедника «Остров-град Свияжск», заслуженный работник культуры РТ.



9. Филипп ПИРАЕВ – поэт, переводчик, автор официального перевода гимна Республики Татарстан на русский язык, автор книги «Угол взлёта» (2015), призёр нескольких конкурсов поэтического перевода (2014, 2015).



10. Эдуард УЧАРОВ – поэт, победитель Турнира поэтов литературной универсиады в Казани (2013), организатор ряда литературных проектов, в т.ч. по увековечиванию в Казани памяти о первом русском романтике, уроженце города Гаврииле Каменеве; автор книг «Подворотня» (2011), «SOSтояние весомости» (2012), «Калмыцкие таблицы» (2016) и др.; руководитель литературного кафе «Калитка»; куратор конкурса.



11. ФАХРУТДИНОВА И.А. – общественный и научный деятель, кандидат архитектуры, доцент, литератор. Лауреат фестиваля им. В. Тушновой «Галактика любви» (Казань, 2013).



Порядок определения и награждения финалистов и победителей конкурса



Для каждого из двух этапов конкурса (лонг-лист и шорт-лист) куратор формирует свой блок жюри. Произведения для оценки поступают членам жюри анонимно, т.е. только под номерами. Автор, получивший наибольшее количество голосов, объявляется победителем. Жюри не вступает в переписку с участниками конкурса. Решение жюри является окончательным.



Победители награждаются дипломами, книгами «Гавриил Каменев. Избранное» (Редакторы-составители Э. Учаров и Г. Булатова, изд-во В. Гершанова, 2016, крафт-бумага, оформление «hand made») и публикацией в одном из литературных журналов Татарстана («Аргамак», «Идель», «Казань»).



Использование конкурсных произведений



Автор, подавая своё произведение на конкурс, соглашается с тем, что оно может быть опубликовано в изданиях, освещающих конкурс, и не претендует на выплату авторского гонорара.



Контакты



Куратор конкурса Эдуард Учаров, руководитель казанского литературного кафе «Калитка». Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.



Информационная поддержка конкурса



Литературный журнал «Аргамак-Татарстан» (гл. ред. Николай Алешков):

http://www.srpkzn.ru/I/?p=112



Журнал «Идель» (гл. ред. Альбина Абсалямова): http://idel-rus.ru



Журнал «Казань» (гл. ред. Юрий Балашов): http://kazan-journal.ru



Евразийский журнальный портал «Мегалит»: http://promegalit.ru/kazan/



Официальный сайт МБУК «ЦБС г. Казани»: http://www.cbskazan.ru



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