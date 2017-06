«Браво» - альтернатива новой пошлости

04.05.2017 21:05, Литература: интервью



Александр

Томанов

Группа «Браво» была в начале карьеры прекрасным андеграундом, а стала большой звездой, которую знают все, любят все, истории про солистов слышали все. Но почему говорят, что «Браво» и сейчас - андеграунд?

В качестве эксперта приглашаем для разговора музыкального обозревателя портала M24.ru Алексея Певчева, автора книги «Браво»: авторизованная биография группы», вышедшей в издательстве «Эксмо».

Фото - из архива Евгения Хавтана



- Алексей, объясни, пожалуйста, что же было в группе «Браво» такого, что она вызывала неприятие властей и даже милицейские репрессии?

«Браво», как практически любая рок-группа того времени, конечно же, вызывала недовольство, несмотря на то, что ничего крамольного в их песнях не было. Хотя, найти намек на излишества советской партноменклатуры в строчке «Я мимо проезжаю в «Чайке», вполнее логично. Конечно, травлей занималась не только узкоклеточная «культурная» прослойка идеологов от культуры. Бессмысленные ВИА, одноообразные псевдо-фольк исполнители, заурядные актеры и творческие коллективы-прихлебатели, чётко чувствовали, наступление нового времени, а с ним и новых, востребованных имен. Оказываться раньше времени на сценах провинциальных ДК и привокзальных ресторанов им, конечно, не хотелось. В итоге был создан ряд маразматических законов, запрещающих заниматься музыкой профессионально - без корочки о музыкальном образовании. Кому-то приходило в голову спрашивать подобное, скажем у The Beatles? Ответ прост. «Браво» были веселой, яркой, свежей группой, обладающей ровно теми достоинствами, которыми не обладало 98 процентов «актуального» на тот момент отечественного эстрадного нафталина.

рисунок - Александр Литвиненко

- Были ли эти угрозы серьёзными? Ведь как сказал советский эмигрант, а сейчас британский продюсер Лео Фейгин - «Было очень опасно, но никто не пострадал».

Все было достаточно серьезно. Подтверждение этому - походы на Петровку, допросы, заключение Жанны Агузаровой в Бутырку и последующая ссылка в Сибирь, отчисление Хавтана из института, угрозы Степаненко, что и он вылетит, если не даст показания. Не многовато ли за одно желание играть рок-н-ролл? Музыку, которую хочешь играть ты сам, а не которую тебя заставляет серая бездарность, решившая, что имеет право навязывать свой усредненный вкус?



- Браво – единственная группа русского андеграунда, ставшая реальной поп-звездой. Почему?

Наверное, в первую очередь потому, что сами «Браво», никогда не стремились к этому «андеграундному» статусу. Они всего лишь хотели играть свою, веселую, заводную музыку - без смури и без каких бы то ни было обвинений в адрес режима. Хотя, при желании, в то время, все это можно было найти в любой «незалитованной» строчке. Когда все изменилось, то есть - после 1985 года «Браво» пришлось точно ко двору. Команда очень гармонично вписалась в обойму легализованных групп еще вчера находящихся в подпольном статусе. Зрителю наряду с еще вчера «запретным плодом», нужна была ярка, веселая, стильная, заводная команда и «Браво» как никто подходили под все эти определения. Они никогда особенно не настаивали на том, чтобы их музыку характеризовали как «рок», а от сочетания «русский рок» неизменно неслись прочь со всех ног. Может быть потому, что в основе их песен, в равной степени все-таки, лежит западная поп-музыка в лучшем ее понимании – от The Beatles до The Smiths и лучшие образцы советской эстрады 60-х. Собственно, этим «Браво» и занимается до сих пор, при этом ловко увиливая от участия в каких-нибудь кошмарных сборных поп-концертах современных отечественных «героев» этого жанра. Да и, пожалуй, выгодно отличается от многих своих коллег-ровесников, вызывающих чувства в диапазоне от легкой жалости до откровенного отторжения.





- Все началось больше десяти лет назад, когда я делал буклет о «Браво» для выходившей серии CD под общим название «Легенды русского рока». Именно тогда я впервые столкнулся с огромным количеством удивительных историй, связанных с группой. В итоге - в буклет вошла одна десятая часть, но о полновесной истории и, тем более – книжке, никто и не помышлял. Несколько лет назад, первую попытку предприняло петербуржское издательство, выпустившая серию «Легенды нашего рока» и предложившая мне, через пресс-секретаря группы Антона Чернина сделать что-то в этом контексте. Та книжка вышла, но это скорее большая журнальная статья, как и большинство изданий в этой серии. В процессе подготовки того материала, я не обращался к самим участникам группы за подробностями. Тем более, что Женя Хавтан к идее книги поначалу отнесся без особого энтузиазма. Подспорьем служили газетные и журнальные материалы, долгие разговоры с людьми знавшими «Браво», участниками событий. В итоге повествование вышло забавным, но немного хаотичным и его главная ценность в том, что это было первый большой текст о группе, с некоторым количеством малоизвестных подробностей и фото. В случае с «Авторизованной биографией группы «Браво» все было гораздо интереснее, но и гораздо сложнее.

Женя, увидев первый вариант, пожелал корректировать процесс, чтобы избежать ошибок и каких-то неточностей, которые естественным образом всплыли и резали глаз. Кроме того, задумав серию концертов тура «Бравоспектива» и выход под него двухдисковой антологии, он, абсолютно резонно решил, что книжка о группе все это движение гармонично дополнит. Поэтому создание серьезной, полновесной биографии осуществлялось в жестком цейтноте. - Женя, увидев первый вариант, пожелал корректировать процесс, чтобы избежать ошибок и каких-то неточностей, которые естественным образом всплыли и резали глаз. Кроме того, задумав серию концертов тура «Бравоспектива» и выход под него двухдисковой антологии, он, абсолютно резонно решил, что книжка о группе все это движение гармонично дополнит. Поэтому создание серьезной, полновесной биографии осуществлялось в жестком цейтноте. На нас вышли Вадим Саралидзе – бывший скрипач группы «Крематорий», писатель и инициатор серии книг о отечественном роке и издатель из «Эксмо» Игорь Воеводин. Последний оказался абсолютно безбашенным парнем, не замечающим никаких препятствий, умеющий работать в круглосуточном режиме и договариваться со всеми и обо всем. Его главный девиз – «У меня очень хорошие новости». Займись он продюсированием, многим из тех кто сейчас занят в этой области, пришлось бы подвинуться. Игорь привлек к работе удивительного художника-дизайнера Сережу Власова, который, не собирая как я фирменную мировую рок-литературу, сходу уловил абсолютно все нюансы настоящего современного рок-н-ролльного оформления. Мне кажется, что именно так музыканты играют свои джемы. Все идеи подхватывались, моментально обсуждались и выкристализовывалось единственно возможное решение. В общем – настоящий рок-н-ролл.



- Судя по тексту, ты общался с изрядным количеством людей, так или иначе вовлеченных в историю «Браво», наверняка возникали споры и разночтения?

Кроме интервью с участниками группы, мне довелось беседовать с их саунд-продюсерами, менеджерами, директорами разных лет. Что-то из сказанного когда-то в интервью и, того, что называется «не вырубишь топором», сейчас выглядит для всех участников событий иначе и нужно было находить какой-то общий знаменатель. Приходилось перепроверять даты и события.

На финальном этапе, рукопись прочел мой учитель, наставник и старший товарищ на ниве рок-журналистики – Сергей Гурьев и внес в нескольких местах очень важные правки, исправив неточности, которые обычный поклонник и читатель вряд ли заметит, но какой-нибудь сетевой бездельник- «хейтер» будет тщательно обсасывать.

Вообще, если честно, даже сейчас я понимаю, что интересного материала, по разным причинам не вошедшего в книгу, осталось еще добрая треть и я провожу определенные параллели между написанием книги о группе и записью альбома. Музыканты, как только получают в руки записанный альбом, начинают переживать, что сейчас все или что-то сделали бы не так. Теперь это чувство мне знакомо.

- Ваши с Хавтаном рок-идеалы близки? Blondie и Stray Cats…

Не совсем. Все-таки, мы из разных поколений, хотя Женя из поколения, которое я называю «поколение старших братьев и сестер». Первые записи «Браво» пришли ко мне, когда мне было лет пятнадцать, в то время когда я уже вовсю слушал The Police, Stray Cats, Madness и разную западную «новую волну». И уже имел неплохой опыт в прослушивании классического западного рока, моей любимой команды «Зоопарк» Майка Науменко, «Аквариума» и «Центра». В чем-то наши с Женей музыкальные вкусы схожи, но я слабо себе представляю Хавтана, слушающего как я «Черный Обелиск», Tequilajazzz, «Сплин», Ирину Богушевскую или Юлю Теуникову. Скорее он потратит время на какие-то новомодные западные дела, которые подскажут ему новые интересные ходы. Впрочем, как я понимаю, именно наши общие пристрастия, касающиеся «манчестерских» групп вроде The Smiths или Happy Mondays, однажды привели к тому, что я начал получал от него демо-кассеты, а чуть позже CD c новыми альбомами «Браво» за месяц до их выхода в свет. Ну, а если резюмировать вопросы о схожести вкусов, то Женя в первую очередь – поклонник The Beatles, а я предпочитаю The Rolling Stones.



- Расскажи про обложку, она удивительно попадает в настроение книги.

Обложу нашего главного «пинапщика» Валерия Барыкина (http://www.m24.ru/articles/93718) делали, согласовывая все нюансы и манеры подачи. На первом варианте был изображен приемник 60-х годов с ручками настройки, который очень четко передавал эпоху, но и от него отказались. Впрочем, нынешняя обложка тоже очень хороша! Все эти костюмы, девушки, милицейский «бобик». Настоящая заявочная, предверяющая приключения, которых с группой происходило немало. Валера Барыкин - настоящий гений, этакий Антон Корбайн от живописи.

фото - Сергей Бабенко

- Говорят про солисток группы, про эдакий «цветник» Хавтана. Но не менее интересно прокомментировать смену и конкуренцию мужчин – солистов.

Валерия Сюткина знают и любят все, но с первым вокалистом Евгением Осиным, «Браво» смотрелись очень логично. С его приходом, группа получила четкую вокальную ориентацию и дальше оставалось только варьировать в рамках смены вокалистов. Но без девушек группу не представить - тот факт, что сейчас на концертах «Браво» периодически на сцене возникают Саша Чугунова («Муха») или Яна Блиндер, кажется мне весьма отрадным.



- Существует ли неправильная оценка, недооценка Роберта Ленца?

Он отличный вокалист и трудоголик, он просто очень гармоничен в своей романтичной скромности и умении делать то, что делает группа.

- Кого ещё из музыкантов знают плохо, а книга про них говорит?

Самым интересным участником «Браво» из составов прошлых лет, с кем мне было безумно интересно беседовать - это Тимур Муртузаев, в общем-то – один из создателей безукоризненного звучания раннего «Браво». Сейчас он живет в Лос-Анджелесе. Тимур – блистательный инструменталист (одним из первых в нашем роке, начавший использовать безладовую бас-гитару), обладающий замечательным чувством юмора и отменной памятью. Он рассказал очень много того, что потянуло бы на отдельную книжку. Его истории – ироничны, точны и обладают массой деталей, которые ускользали от других участников «Браво». Мы беседовали с Тимуром несколько раз и это было настоящим удовольствием.

Что касается его профессионализма, то его игрой заинтересовался гостивший в конце 80-х гг в Москве Фрэнк Заппа. Причем настолько, что дал ему свой телефон, вот только, Тимур в свой первый день в Америке потерял записную книжку со всеми номерами. А так, не исключено, что мир бы узнал о нем куда больше, чем сейчас.

Еще один очень необычный персонаж в книге – дочь моего любимого писателя Сергея Довлатова - Катя, когда-то помогавшая группе MessAge, в которой играли Роберт Ленц, Павел Кузин и Тимур Муртузаев. Кроме всего прочего, как выяснилось, мы с ней оба любим нью-йорский панк-рок и группу Ramones.

Фото - из архива Евгения Хавтана

- Так как же соотносится нынешнее Браво и понятие «альтернатива»?

«Браво» сейчас крепкая поп-группа, исполняющая отличную поп-музыку, в том контексте, как мы бы ассоциировали ее с The Beatles. Их песни неизменно задорные, энергичные и лирические с хорошими мелодиями и крепким текстом. Конечно, на сегодняшний день, «Браво» снова «альтернативная» группа. Только это альтернатива новой пошлости и безвкусию, процветающему на сценах центральных залов и экранах ТВ уже не во времена былых запретов, а в нынешнюю эпоху навязываемых «форматов». Тому, что раньше называли «официальной советской эстрадой», а теперь презрительно именуется «попсой».