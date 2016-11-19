Олег Нестеров «Небесный Стокгольм» (РИПОЛ Классик)

19.11.2016 12:34, Литература: рецензии



Александр

Томанов

Книга прокладывает путь от стокгольмского (послевоенного и постсталинского) синдрома к Небесному Стокгольму – для поколения 60-х - аналогу Небесного Иерусалима, мечте о месте, в котором всё происходит так, как дОлжно. Но город мечты никогда не совпадает с реальностью. Книга поэтому оказывается, в том числе, и про умение мечтать, и про способность понимать, что движет миром вокруг.

Действующие лица живут в насыщенной культурной среде. В их жарком интересе к жизни есть подзабытая правда - такой строй эмоций был нормальным в те годы, не в конкретных головах, а в духе времени – «знать и уметь» было модно. «Небесный Стокгольм» провоцирует сравнение эпох перемен, времён, которые определяют, как нам жить дальше. Иногда кажущаяся неправдоподобной достоверность книги формируется идеями, именами, публикациями, упоминаниями событий, выставок, книг и кинофильмов и доводится до апогея объёмными, как в академическом издании, комментариями.

Удивительно, но споров в книге практически нет. Она построена на длинных монологах героев, пересыпанных терминами и прерываемых не возражениями, а поддакивающими фразами. Вокруг же, в пивных барах и балетных труппах, во время праздников и прогулок борются конформизм и пассионарность, физики и лирики, ястребы и голуби. На глазах героев происходят исторические события – митинги и аресты, гуляния и волнения.

«Небесный Стокгольм» - история того, как появлялись и уходили в песок времени фонтаны нашей свободы - подана с неожиданного, даже, для определенных «автуальных» сознаний, «запретного» ракурса. Ведь там действуют не просто советские люди, но работники КГБ, и при этом идёт нормальная жизнь, вот ужас!!) Книга поначалу кажется идиллией взаимоотношений, парадоксально вбирает Оттепель и бульдозеры, давящие выставку авангардистов, ботинки, стучащие по трибуне, последних великих поэтов и зарождение рок-н-ролла. И «прекрасные» парни из органов и шикарные номенклатурные девушки-умницы, рождённые, чтобы защищать систему, оказываются с ней в конфронтации, уходят в науку, наивно доказывают свою правду в высоких кабинетах. Книга напоминает, чем был для страны КВН, как выглядел Хрущев, создает ощущение, что тем временем надо было переболеть, пережить его, ведь рядом росло многое другое. Однако болезнь загнали внутрь, прибили симптомы сильнодействующими средствами, вместе с водой выплеснули не ребёнка, а целый детский сад. Книга – анамнез эпохи, она создаёт новую мифологию и легенду о новом золотом веке. Сейчас идёт рецидив «заболевания», каждый видит его в своей форме, вырабатываются очень разные антитела. Возможно, именно поэтому нынешние «боли» никто внутрь не загоняет.

И музыкальное, и продюсерское творчество Олега Нестерова - лидера группы «Мегаполис» и директора лейбла «Снегири», сквозь призму его книг, видится софт-психоделом. У книги, как представляется, была и «простая», литературная цель, внутреннее условие - не пытаться покорять красотами языка, оборотами речи. Она цитирует анекдоты, статьи и демонстрирует источники поворотов сюжета – спокойно и обстоятельно. Передан и сюрреализм нашей жизни, и невозможность описать его, то самое - «умом Россию не понять». Учебником истории она быть не сможет, но приложением к этому учебнику – вполне. Швеция же, тем временем, перешла на официальный 6-часовой рабочий день. В Стокгольме всё нормально.



