Крис Ингэм «Metallica: История за каждой песней» М., АСТ, 2016. перевод - Александр Беляев

24.11.2016 09:04, Литература: рецензии



Александр

В.

Волков

Детальный разбор творчества главной команды хэви-вселенной – символа, синонима и, для многих, лидера стиля - неправдоподобно детальный и ожидаемо заинтересованный.



Содержание книги названию серии соответствует полностью. В ней заинтересовано и последовательно, эмоционально и качественно разбирается каждая песня из альбомов, входящих в основную дискографию крупнейшей хэви-метал-рок формации в истории. Тексты, посвященные песням, предваряются заинтересованными и компетентными разговорами об обстоятельствах выхода альбомов. Если ранние альбомы автору нравятся, то и слов на каждую песню находится много – на страницу и более. Альбомы 90-х (после «Чёрного») Ингэма радуют не так, что ожидаемо, и букв для них ему удаётся написать в два раза меньше. Пожалуй, книгу можно даже рассматривать, как хрестоматию к учебнику по написанию рецензий – с разноплановыми примерами.

Описание доходит до альбома «Death Magnetic» (2008), т.е. она достаточна, но мне недоставало альбома с Лу Ридом «Lulu» - год издания оригинального варианта книги (2009) думать об этом не позволяет. Проблемы группы описаны подробно – и уход Дэйва Мастейна, и смерть Клиффа Бёртона, и приход Кирка Хэмметта, и управление процессом Боба Рока. Ингэм чаще вспоминает лидеров, создателей и авторов - Джеймса Хетфилда и Ларса Ульриха – их роль бесспорна. Книга, раз за разом, фокусируется на том, как «вырос» творчески, как поэт и певец, Хэдфилд, но примеры роста не всегда звучат впечатляюще. Еще в старой Горбушке - в ДК, удивляло, как поклонники тяжёлой музыки трепетно относятся, распечатывают и покупают тексты песен своих любимцев. Эта тема - тексты в метале - не осознана до конца.

В большом книжном магазине рецензент нашёл три разные книги про «Битлз» и две – про роллингов. «Металлика» была не просто одна – вот эта, которая перед нами, и это была первая книга про NWOBHM (Новая Волна Британского Хэви-метала, наши пишут – НВБХМ), встреченная в этом магазине. На моей памяти, это вообще первое русскоязычное издание, посвященное группе - крупнейшему явлению стиля вообще. Том радует также качеством бумаги и динамикой иллюстраций. Но тут - не без ложки дёгтя - отметим, что при верствке не заданы поля для фото – многие (но не все) изображения упёрты в края страниц, это выглядит, как концепт, созвучный времени массового непрофессионализма. Анализа а книге практически нет, чем отличаются альбомы, понять непросто. Книга не знакомит читателя ни с обложками дисков (что удивительно), ни с текстами песен, а они хорошо бы смотрелись рядом с рассказами о них. Может быть, издатели уверены, что каждый, кого заинтересует книга, имеет собрание оригинальных виниловых изданий группы? Нам круг её читателей представляется шире.

Метал - в душах поклонников - не первое десятилетие, это люди конкретные, они, если что, купят к новому релизу какой-то мерч, нужны ли им рассуждения неизвестного «на раёне» чувака? Но, если серьёзнее, то группа прочно вошла в мироощущение поколения, поэтому её значение выше, чем просто очередной выпуск серии, которая не забудем отметить в финале - отличается оригинальным подходом к теме и точной дозировкой информации и эмоций.



