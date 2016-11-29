«Стобой и Бестебя» Сергея Барановского

29.11.2016 10:11, Литература: рецензии



Олег

Комраков

Писатель Сергей Барановский выпустил новую книгу «Стобой и Бестебя» с подзаголовком «Дневники народного нанайского поэта Хуэнгри Макатовича Долбикова». Подзаголовок означает то, что на сей раз Сергей решил выступить перед читателем в роли нанайского поэта, ведущего своего рода дневники наблюдений за окружающим миром. Наблюдения эти изложены в форме афоризмов, коротеньких (на полстранички) эссе и житейских советов.

Самого себя нанайский поэт представляет читателю следующим образом:

«Я – ХАЭМДЭ́. Явился на свет в тайге, на берегу Амура. Нанаец. Старинное название — гольд. Люблю смотреть на небо, воду, огонь и думать – думать, а мысли записывать в тетрадь. Звери, деревья и травы — мои друзья. Лесные тропы — мои дороги. Можно называть меня ХМД. Или Ху де До. Или просто Ху. Но можно и не называть вовсе».

Действительно, лирический герой книги смотрит на мир отстранённо и раздумчиво. Он скорее похож на охотника, долго наблюдающего за добычей, чтобы сделать один-единственный выстрел и попасть точно в цель. Даже и само оформление записей – заголовок и одна строка на целую страницу - выглядят как след от пули. Среди записей есть афоризмы (или, как автор их называет, «нанаизмы»):

О СВЕТЕ И ПОКОЕ. Ненависти нет — есть зависть и страх.

Мрачноватые наблюдения за природой.

О ТОМ, КАК Я НАБЛЮДАЛ ЗА БЕЛКОЙ, КОГДА ОНА РАЗОРЯЛА ГНЕЗДО МАЛИНОВКИ, И ПРИШЁЛ К ВЫВОДУ, ЧТО ВЕШНОСТЬ ОЧЕНЬ ОБМАНЧИВА. Вчера наблюдал за белкой. Она разоряла гнездо лесной птахи малиновки. Разбивала яички и как по¬следняя тварь, громко чавкая, выедала содержимое. А ведь прыгала так невинно. Рыженькая. И хвостик у неё милый такой.

Полезные нанайские советы.

НЕ СОЖАЛЕЙ. Никогда не сожалей о прошлом. Это как не любить дитя, родившегося в неудачном браке.

Отдельная глава книги под названием «шуршали фам» посвящена размышлениям о любви, а также советам о том, как достойно вести себя в любовных отношениях.

О ТОМ, ЧТО АЛЬБЕРТ ЭНШТЕЙН БЫЛ ПРАВ. Нельзя любить сейчас или любить долго. Можно любить только вечно. Даже если не долго.

Или же

О ТОМ, ЧТО НАДО ДЕРЖАТЬ СЕБЯ В РУКАХ. Женщины и птицы так красивы, что хочется плакать.

Важно отметить, что тексты удачно иллюстрированы чёрно-белой графикой художника Анны Вегман, благодаря чему книга напоминает те эксперименты в оформлении, что так любили футуристы и авангардисты. Когда текст и рисунки создают единое и гармоничное художественное целое, усиливая и дополняя друг друга. Поэтому читать/смотреть книгу «Стобой и бестебя» лучше, конечно, в бумажном варианте, так создаётся более целостное впечатление, лучше виден авторский замысел.

"Тем ты опаснее, чем менее предсказуем"

Хуэнгри Долбиков

В оформлении использованы иллюстрации Анны Вегман.