Крис Уэлш «Led Zeppelin: История за каждой песней» М., Издательство АСТ, 2016. перевод - Александр Беляев

27.12.2016 09:04, Литература: рецензии



Александр

В.

Волков

Серия книг о поп- и рок-музыке продолжена томом, рассказывающем о величайшем британском хард-рок квартете. Рассказ идёт, охотно углубляясь в историю, но не ударяясь в излишние эмоции. Особый привкус книге придают фразы типа : «Пейдж говорил мне…».

Цеппелины осуществили великую мечту всех музыкантов мира – иметь право поступать наперекор рыночным правилам и добились огромного успеха. Основной материал – разбор трек-листов альбомов – подан образно и сравнительно доходчиво. Отсутствуют многие «любимые» - привычные фрагменты биографами группы, пикантные и спорные подробности. Зато есть экскурсы в концертную историю почти каждой композиции. Возникает ощущение единого инфо-поля, текста, а не набора детерминированных описаний. При разговоре о «Четвёртом» альбоме, например, внимание обращается не на музыкальные аспекты и анализ исполнительских особенностей, а на обстоятельства, связанные с названием альбома, вернее, его отсутствием, на секреты оформления, но, при этом, приводится много действительно редких деталей.

Некоторые предыдущие отзывы о книге обещали разбор сольных альбомов Роберта Планта, групп The Firm, Honeydrippers и проектов Plant/Page, Coverdale/Page. Однако, на самом деле, весь этот материал уместился в несколько обзорных страниц. То есть ситуация напрашивается на развитие. В этом случае, чрезвычайный интерес представлял бы, например, разбор студийных похождений Джимми Пейджа и Джона Пола Джонса - до образования группы. Это, конечно, блюдо на любителя, хотя там, наверняка, имеются большие диковины и чудкса.

Книга не обходится без проблем. Отличная печать и качество бумаги частично искупают мелкий, на пределе читаемости, шрифт. Опять хочется отметить странности серии – например, отсутствие обложек альбомов. Вёрстка фото, как уже отмечалось в другой рецензии, вылядит странно. Подбор фотографий хорош, много портретов, но они действительно иллюстрируют текст. Радуют, например, изображения Роя Харпера, Сэнди Денни или древних блюзменов. Тему продолжают куцые справочные материалы – хронология и дискография формальны. Всплывает и спокойно, деловито решается вопрос плагиата блюзовых стандартов цеппелинами – это всё же искусственно раздуваемый тренд. Ведь авторство темы, в блюзовой и джазовой традиции, всегда ходит по кругу и вторично. Это открытая интеллектуальная ценность, а уровень исполнителя определяется его способностью создавать неповторимую ауру, интерпретацию. Тут же автор, правда, мягко журит Kingdom Come за излишнюю похожесть на героев книги.

Отметим, что название серии оправдывается полностью, это - не поэтический оборот. Про каждую вещь рассказано эмоционально и информативно, есть история написания. Как и вся серия, книга не склонна к анализу, к осмыслению взаимосвязей. Её забота – конкретная информация и, если Джон Пол Джонс в жизни не бросался в глаза, то его немного и в тексте. А ведь группа, при любом к ней отношении, является совершенно уникальным средоточием талантов, энергетик, музыкальных вселенных – синергия, командный дух важны в истории LZ. Высокая концентрация информации по каждой вещи будит сильное желание переслушивать описываемые альбомы. Для подобного жанра литературы это очень хорошо.



