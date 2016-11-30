﻿ КОНТРАБАНДА || журнал • новости • интернет-радио. - АкАссо демонстрирует творческий рост

Искать

• ЦИТАТА »

Да, конечно, Америку можно простить за Голый пистолет. За первый, за второй и за третий. Но четвертого они не стали снимать! Так что нет прощения. Андрей Налин

• СЕГОДНЯ »

  1940. Родился Йорма Кауконен - музыкант, участник "Jefferson Airplane" (США).

  1964. Родился Эдди Веддер - музыкант, участник "Pearl Jam" (США).

  2008. Скончалась Валентина Кропивницкая - художник (Москва).

• ЗАВТРА »

  1945. Родился Лемми Килминстер - музыкант, участник "Motörhead" (Великобритания).

  1924. Родился Майкл Голдберг - художник (США).

  1913. Родился Эд Рейнхардт - художник (США).

• ПОСЛЕЗАВТРА »

  2006. Скончался Джеймс Браун - музыкант (США).

  1957. Родился Шэйн МакГоуэн - музыкант, участник "Pogues" (Великобритания).

  1963. Скончался Тристан Тцара - поэт (Франция).

  1975. Скончался Илья Зданевич - поэт (Грузия).

  1911. Родилась Луиза Буржуа - художник (Франция).

  1945. Родился Иштван Хоркай - художник (Венгрия).

  1942. Родился Леон Богданов - художник, прозаик, поэт (Санкт-Петербург).

  1951. Родилась Елена Голуб - художник (Киев).













﻿

* info

АкАссо демонстрирует творческий рост

30.11.2016 18:54, Музыка: репортажи


Александр
Томанов

«Акустическая ассоциация» (АкАссо) не впервые выступает в ДК, но недавний (27.11.2016) концерт показал творческий рост артистов, входящих в это уникальное объединение.


Концерт прошел в  два отделения. Открыл шоу рок-литератор Сергей Гурьев в сопровождении  Алексея Воронина (гитара, вокал). То, что делает на сцене музыкальный критик  – творчество оченьразноплановое и специфическое, имеющее отношение, скорее, не к музыкальной, а к контркультурной традиции. Оно требует понимания некоторых вещей – например, кто же такой Гурьев - и знания о традициях spoken word и экзитенциальной акустической альтернативы. Довелось видеть Гурьева-Воронина и раньше - недавно на ДР Светланы Чапуриной («Дочь Монро и Кеннеди») в Чайна Таун. Тут  места для артистов было побольше.
Сначала прозвучала «Краткая история СССР» - на музыку Queen, внезапно актуализированная околополитической инновацией. Далее шли, ставшая традиционной для Гурьева «Шотландская застольная» Бетховена в сопровождении Марины Барешенковой и одно из лучших исполнений, хорошо известной по концертам группы «Чистая любовь»,  легендарной «Берлинской  былины»  – вновь с Ворониным. «Джо мажор» из репертуара группы «Чистая любовь» прозвучал вновь под аккомпанемент Марины в её переложении для клавиш. Ну и затем ожидаемый уже вариант пёпловского «Дыма над водой» – в уникальном переводе на русский лидера ЧЛ Максима Волкова - под уникальный ансамбль -  дуэт Воронина и Барешенковой. Надо сказать, что в Чайна Таун эта вещь исполнялась под брутальную ритм-секцию ДМиК и мы затрудняемся определить какой вариант получился круче.



То, что предлагает Гурьев, кажется, порой, невыразимой смесью издевательства над падением вкусов современной публики, духа интеллигентного панка и трендов большой культуры. Ломая правила и эстетики, Гурьев парадоксально подчёркивает опорные моменты культуры – вообще, т.е. существует на сцене, как выразитель одного из смыслов контркультуры.
Гитарист и харпист Дмитрий Легут делает бард-блюз. Блюз любят многие, но Дмитрий дышит и мыслит в этом ритме – последовательно и неизменно. Его спокойный и убедительный микс бардовской традиции и блюзов Миссисиппи, Роберта Джонсона, Пинка Андерсона и Умки звучит весьма естественно и гармонично. Особо в этом сете запомнились вещи протоблюзового певца "Миссиси́пи" Джона Хёрта.



Марина Барешенкова – почти символ и эстетическая звенящая струна, тема и душа АкАссо, представила новую  программу современных мотетов и классических романсов. Одной из тем вечера был её День Рождения – артистка получила в подарок 19 роз и много тёплых слов. Прозвучал фортепианный блюз «Долгая ночь», «Не печалься» с элементами эстрадного джаза – впервые и ещё много новых песен. Публика отметила и новые вещи, и постоянное совершенствование игры Марины на её больших, полнозвучных замечательных клавишах Kurzweil,  сочетающей фортепианные, электроорганные и клавесинные тембры.



Второе отделение открыл Александр Репьев – исполнитель давно и хорошо известный любителям акустического и полуакустического андеграунда, а другой у нас, увы, последние десятилетия почти и не существует.  Сет Репьёва представляет убедительный и романтичный бард-рок. По просьбам из публики ближе к финалу он спел «Аляску» – и, как отметили некоторые знатоки, находившиеся в зале, напомнил, в результате выступления, эдакого позитивного Бадди Холли.



В финале вечера выступали артисты, близкие к рок-бардовскаой традиции. Юрий Капля – мультиинструменталист, игравший на флейта и на клавишах - кульминацией его сета стал «Гимн моим друзьям».



Последним был лидер объединения - Алексей Воронин и его группа «Воскресный клуб», спевший свои известные песни в новых, усложнённых аранжировках, в том числе «Дети музыки Битлз».



Концерт растянулся почти на четыре часа, аншлаг медленно таял в ночи. Мероприятие закончилось в ДеКашных традициях - знакомствами, сбором автографов, дарением книг, и, несмотря на горечь от потери в метро концертных костюмов, правильным послевкусием. Ждём следующее заседание АкАссо – в арбатско-ирландском пабе Doolin House - в декабре, Гурьева можно будет послушать скоро – на большом андеграундном сейшене в «Вермеле» – 6 декабря. В ДК же всем было интересно. И это важнее всего.

Дополнительная информация