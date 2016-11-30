АкАссо демонстрирует творческий рост

30.11.2016 18:54, Музыка: репортажи



Александр

Томанов

«Акустическая ассоциация» (АкАссо) не впервые выступает в ДК, но недавний (27.11.2016) концерт показал творческий рост артистов, входящих в это уникальное объединение.



Концерт прошел в два отделения. Открыл шоу рок-литератор Сергей Гурьев в сопровождении Алексея Воронина (гитара, вокал). То, что делает на сцене музыкальный критик – творчество оченьразноплановое и специфическое, имеющее отношение, скорее, не к музыкальной, а к контркультурной традиции. Оно требует понимания некоторых вещей – например, кто же такой Гурьев - и знания о традициях spoken word и экзитенциальной акустической альтернативы. Довелось видеть Гурьева-Воронина и раньше - недавно на ДР Светланы Чапуриной («Дочь Монро и Кеннеди») в Чайна Таун. Тут места для артистов было побольше.

Сначала прозвучала «Краткая история СССР» - на музыку Queen, внезапно актуализированная околополитической инновацией. Далее шли, ставшая традиционной для Гурьева «Шотландская застольная» Бетховена в сопровождении Марины Барешенковой и одно из лучших исполнений, хорошо известной по концертам группы «Чистая любовь», легендарной «Берлинской былины» – вновь с Ворониным. «Джо мажор» из репертуара группы «Чистая любовь» прозвучал вновь под аккомпанемент Марины в её переложении для клавиш. Ну и затем ожидаемый уже вариант пёпловского «Дыма над водой» – в уникальном переводе на русский лидера ЧЛ Максима Волкова - под уникальный ансамбль - дуэт Воронина и Барешенковой. Надо сказать, что в Чайна Таун эта вещь исполнялась под брутальную ритм-секцию ДМиК и мы затрудняемся определить какой вариант получился круче.





То, что предлагает Гурьев, кажется, порой, невыразимой смесью издевательства над падением вкусов современной публики, духа интеллигентного панка и трендов большой культуры. Ломая правила и эстетики, Гурьев парадоксально подчёркивает опорные моменты культуры – вообще, т.е. существует на сцене, как выразитель одного из смыслов контркультуры.Гитарист и харпист Дмитрий Легут делает бард-блюз. Блюз любят многие, но Дмитрий дышит и мыслит в этом ритме – последовательно и неизменно. Его спокойный и убедительный микс бардовской традиции и блюзов Миссисиппи, Роберта Джонсона, Пинка Андерсона и Умки звучит весьма естественно и гармонично. Особо в этом сете запомнились вещи протоблюзового певца "Миссиси́пи" Джона Хёрта.Марина Барешенкова – почти символ и эстетическая звенящая струна, тема и душа АкАссо, представила новую программу современных мотетов и классических романсов. Одной из тем вечера был её День Рождения – артистка получила в подарок 19 роз и много тёплых слов. Прозвучал фортепианный блюз «Долгая ночь», «Не печалься» с элементами эстрадного джаза – впервые и ещё много новых песен. Публика отметила и новые вещи, и постоянное совершенствование игры Марины на её больших, полнозвучных замечательных клавишах Kurzweil, сочетающей фортепианные, электроорганные и клавесинные тембры.Второе отделение открыл Александр Репьев – исполнитель давно и хорошо известный любителям акустического и полуакустического андеграунда, а другой у нас, увы, последние десятилетия почти и не существует. Сет Репьёва представляет убедительный и романтичный бард-рок. По просьбам из публики ближе к финалу он спел «Аляску» – и, как отметили некоторые знатоки, находившиеся в зале, напомнил, в результате выступления, эдакого позитивного Бадди Холли.В финале вечера выступали артисты, близкие к рок-бардовскаой традиции. Юрий Капля – мультиинструменталист, игравший на флейта и на клавишах - кульминацией его сета стал «Гимн моим друзьям».Последним был лидер объединения - Алексей Воронин и его группа «Воскресный клуб», спевший свои известные песни в новых, усложнённых аранжировках, в том числе «Дети музыки Битлз».Концерт растянулся почти на четыре часа, аншлаг медленно таял в ночи. Мероприятие закончилось в ДеКашных традициях - знакомствами, сбором автографов, дарением книг, и, несмотря на горечь от потери в метро концертных костюмов, правильным послевкусием. Ждём следующее заседание АкАссо – в арбатско-ирландском пабе Doolin House - в декабре, Гурьева можно будет послушать скоро – на большом андеграундном сейшене в «Вермеле» – 6 декабря. В ДК же всем было интересно. И это важнее всего.