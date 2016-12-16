Рок-юбилей рок-лейбла. Часть Первая.

16.12.2016 20:59, Музыка: репортажи



Александр

Томанов

Было бы странно активно готовиться к юбилею издательства «Геометрия» и не рассказать о том, что там было и как. Рассказываем – по порядку.



Праздник 9 декабря 2016 г. принял московский клуб «Шаги» – место не самое известное, но оказавшееся удобным и достаточно вместительным. Программа включала звёзд жанра, если такое определение применимо к независимой музыке. Лейблу 15 лет – дата не круглая, однако поводов для праздников у рок-тусовки немного, и вечер доказал, что рок-н-ролл опять, всем врагам назло - жив, разнообразен и бодр.

Отдельно отметим солидную медиаактивность, участие концертного агентства Mad Cat Promo, прилавок с дисками «Геометрии» при входе, который организовал магазин ДОМ КУЛЬТУРЫ и ведущего вечер Вадима Степанцова. Магистр Ордена куртуазных маньеристов и лидер группы «Бахыт-Компот», читая свои шаловливые вирши, надо полагать, оттянулся в своё удовольствие, как и тусовка, которая перемещалась от гримёрки полной, в лучших отечественных традициях, угощений и гостей, - до зала.

А там набирал ход концерт – его начал Сергей «Силя» Селюнина и группа «Выход», которая, на это раз, состояла из скрипки, ударных и баса – звук почти сразу удалось выстроить плотный и ясный. Хиты Сили от «Год Козла» до «Не могу кончить» увенчались в финале песней «Наутилуса Помпилиуса» «Прогулки по воде» - для участия в ней прибыл легендарный саксофонист Алексей Могилевский. Эта песня - бонус-к альбому «Выхода нет» (2003), который и был издан на «Геометрией».





Далее играла «Контора Кука» (Самара) и это было что-то. Завернутая и интровертная самарская группа сыграла чуть ли не лучший свой московский концерт, вызвав чрезвычайно бурную реакцию зала. Лидер, гитарист Владимир Елизаров бил в барабан – это стало фишкой вечера, Николай Суслов терзал ноутбук, а Олег Садовников — бас-гитару. Тут на сцену тоже вышел Могилевский – в этот вечер ему хватило работы. Группа представила на фестивале оригинальный видеоряд – стремление к полистиличности творчества – сильная сторона самарцев.«Ива Нова» – Анастасия Постникова (вокал, клавиши, также охотно бившая по одинокому барабану), Наталия Потапенко (аккордеон), Галина Киселёва (бас-гитара), Катя Фёдорова (барабаны) - обещала сыграть лучшее и исполнила драйвовейший сет, под который зал искренне танцевал. Выступление было украшего хитами из альбома «Крутила пила» (2014) и, специально для продюсера «Геометрии» Вадима Ульянкина, захватывающей вещью «Самокрутка». По очереди девушки из зала требовали от «Ива Новой» свои любимые песни, их (девушек и песен) было много и ни разу не возник вопрос рок ли, фолк ли звучит перед нами – это был оригинальный и цельный стиль.Нижегородский «Хроноп», чьё выступление было украшено непредсказуемой улыбкой лидера Вадима Демидова, был собран специально для деньрожденного фестиваля. В состав вошли, в том числе, и два человека из стоявших на сцене фестиваля «Подольск-87» - запись которого тоже эксклюзивно издана «Геометрией». В этот момент пришла мысль, что удивительно, как «Ива Нова» вдруг оказывается самой сложно звучащей группой феста, а «Хроноп» - самым душевным и иногда самым заводным. Эта мысль словно подчеркнула плюсы того материала, который выпускает издательство.Финал фестиваля прозвучал жёстко и сосредоточенно – на сцену вышел «Вежливый отказ», в обкатываемом в этом году формате трио - Роман Суслов (гитара, вокал) – Дмитрий Шумилов (бас-гитара) – Михаил Митин (ударные). Этот вариант группы известен и проверен еще при записи знаменитого «мелодиевского», «белого» альбома «1989». Именно его новое издание в этом году вышло на «Геометрии». Группа исполнила песни и из ожидающей записи и издания программы «Военные песни». Новые ритмы «Отказа» жёстки и драйвовы, народ этого не испугался и охотно танцевал парадоксальные танцы, были заметны два голоса и новый уровень чувств, даже инстинктов, которые будят песни команды.Концерт оказался выстроен по возрастанию безбашенности танцев – казалось, что даже если вы не стали бы танцевать в зале, вам пришлось бы танцевать внутри. Полагаем, что вот так и надо играть прогрессив – не слыша криков публики, но ясно понимая, формируя её чувства, создавая тонкий флёр высокохудожественного безумия. Роман Суслов заявил, что «Геометрией» - «разного рода жемчужинв откапываются», а затем группа отыграла длинный бис, украшенный пьесой «Гражданская война. Отступление».

А праздник был продолжен и далее – продолжен будет и наш рассказ.



