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А что если провести через Совет Безопасности ООН резолюцию, обязывающую Америку уничтожить кока-колу? Что мешает? Кока-колу нужно уничтожить даже не за запах, вкус и цвет, не за форму бутылки, не за то, что красители смешивают с сахаром и газируют, то есть даже не за технологию, а просто за сам дизайн логотипа. А ведь этой безвкусицей захламлен весть мир! Значит, совбез должен потребовать не просто безоговорочного (и безопасного) уничтожения всех запасов кока-колы, а также средств для ее производства (заводов), но и очистки от рекламы всех городов, деревень, дорог, стадионов и телеэкранов всего мира.А когда Америка выполнит эти унизительные для себя условия, нужно будет принять секретную резолюцию совбеза, по которой международная коалиция все равно нанесет по Америке ядерный удар: в отместку за то, что кока-кола была раньше. По-моему план несколько людоедский, но правильный. Политика не делается в белых перчатках, а международная политика - всегда людоедство. Андрей Налин

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Рок-юбилей рок-лейбла. Часть Вторая

17.12.2016 20:59, Музыка: репортажи


Александр
Томанов

Продолжение геометрического праздника состоялось в воскресенье – 11 декабря, как-то подозрительно быстро наступившего после пятничного концерта-юбилея в клубе ШАГИ. В ММ ДК было проведено афтепати фестиваля, на котором сыграли «Сёстры Новых». Такого пункта в каталоге лейбла вообще-то нет, но зато есть альбом «Hook» сольного проекта Лизы Новых – Lizetta New.


Дуэт - Лиза и Тамара Новых - демонстрировал то хорошую клубную гитарную рок-грязь, - мечту всех любителей стиля, то гитарные обработки собственных поп-хитов. Их коллега - брутальный барабанщик и автор сценических костюмов - Стас Корнеев застрял в московских пробках и прибыл в зал только «к традиционному самовару», так что девушки всё сделали сами. Странная музыкальность группы смешивала гараж и попс, длинные соло продолжали эстетику и энергетику хриплого голоса Лиз, который временами напоминал чуть ли не несколько ленящуюся Сюзи Кватро.



Особенно порадовал внезапно жарко прозвучавший нуар-поп-блюз «Швепс», востребованный позднее и в качестве бисовой композиции, а также вещи «Щенок» из альбома Лиз "Hook" и «Натуралка из-под палки». Затем рок-сестрички показали широту репертуара, исполнив и хитовые «Треугольники» (с участием лидера группы «Дочь Монро и Кеннеди» Свеланы Чапуриной – певицы дружат группами) и «Остановки» из репертура «Фабрики», спетые автором – Тамарой Новых. Несомненная поп-аура этих вещей, несколько непривычная для ДК, компенсировалась исполнением – агрессивным и бодрым.





Афтепати получилось настоящее – с правильной долей междусобойчика и позитивного музыкального действа, поп-настроений и инди-атмосферы. 15-летие лейбла таким образом состоялось. За плечами издательства – почти 100 релизов, в том числе, супер и супер де-люкс серии альбомов «АукцЫона», «Вежливого Отказа», «Телевизора», уникальные первые 200 экземпляров альбома «Жопа», обложки которых любовно изготавливались вручную, уникальное издание альбома Леонида Фёдорова «Лиловый день», выполненное по технологии Sony DADC - на диске Gold  24 карата, лимитированные (пронумерованные) издания аукцыоновского DVD «Как слышится, так и пишется» и массивного комплекта «Подольск-87».
Что впереди, в условиях нынешнего рынка носителей, предсказывать не возьмёмся. Но своё место в отечественной рок-культуре и нашем андеграунде у «Геометрии» уже есть. Остаётся и нам тоже поздравить издательство и пожелать ему дальнейшего развития и красивого и умного отношения к актуальному андеграунду – ведь это интересно и всем нам.

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