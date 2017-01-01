Два концерта перед Новым Годом

01.01.2017 22:44, Музыка: репортажи



Александр

В.

Волков

Иногда можно за один вечер посетить два лучших концерта сезона. Возможно, просто так сошлись звёзды, но мысли получились - по итогам – такие.



Инна Желанная. 10-летие группы в ММДМ.

Первым концертом в это вечер (28 12.16, собственно) было выступление Инны Желанной в ММДМ. Оно с первых нот давало несомненное ощущение «большой», взрослой рок-музыки. Аплодисментов в начале вещей нет, публика словно загипнотизирована, но в финалах – шквал и буря. Сценография - сдержанная, видеоарт можно, наверное, определить, как конструктивистский. Танцевальность неопределенная, Инна сама двигается охотно, но чинно и не спеша.

Певица со сцены рассказала, какая песня кому нравится и кто Гребстель по гороскопу. На нём - управление музыкальной машиной. Электроники, подкладок тут хватает, музыканты играют поверх этих чудес. Звуков много, очень хорошо видны руки музыкантов – понятно кто-что-когда делает, это создаёт особое ощущение - причастности. Саксофон Олега Маряхина удивляет больше всех – играет то, как дудук, то как клавишные, то как какие-то небывалые электронные духовые. Создаётся ощущение уникальности происходящего и того, что музыканту и самому интересно.

Музыка не грузит, не давит, нет ни одного суетливого звука, ассоциации приходят кримсоновские, вспоминается и Трей Ганн – это естественно при взгляде на гитару Гребстеля. Выложенная уже в сети новая песня «Крапива» точно высветила волнующее противоречие мощного, активного звука и трагичности текстов - бесконечно глубокой, как воронка. Прозвучала информация и про планируемый новый проект – она мелькает во многих интервью Желанной. Удачи. ))



Кабинет в China-Town-Cafe (28 12.16)

Продолжение - в Чайна Таун – там выступала вновь актуальная группа-загадка из 80-х – ска-банда «Кабинет», в которой играли музыканты, выступавшие в составе «Пого» и «Ва-Банкъ'а». Брыжжущий ска-позитив под запомнившимися строками - лозунгом – «Однажды водку мы выльем в унитаз,… но не сейчас!» – оказался поддержан на удивление качественным звучанием. Ощущение можно описать как сочетание класса музыкантов и иронии взрослых мужчин – мечта рок-н-ролла. И это представлялось лучшим поводом для выброса девчачьей энергии. Причём играл «Кабинет» вовсе не просто. Даже сформулировалось название стиля – «ска-прогрессив». Потом предлагали и «прогрессив-ска». ))



