Новогодний Шалман около Бородинской Панорамы

16.01.2017 18:45, Музыка: репортажи



Александр

Томанов

Рассказ о том, как ДОМ КУЛЬТУРЫ Сезон-2016 закрывал



Ожидаемое и предсказуемо шумное мероприятие - Закрытие Культурного сезона-2016 получило название пафосное и многословное, но, безусловно радостное и с явным намёком на рокенрольность - «КУРУЛТАЙ-ШАЛМАН, или ВЕЛИКОЕ НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». На деле всё было шумно, бодро и позитивно. Публика вела себя даже несколько свободнее, чем обычно, что большинству артистов даже нравилось, Лайн-ап подбирался по понятному и демократичному принципу – играли те, кто запомнился и полюбился в ходе культурников – воскресных концертов ДОМа КУЛЬТУРЫ.

Давние любимцы и почти постоянные участники декашных праздников группа «Кенгуру» - играла свои удивительно мягкие и позитивные, и, в тоже время, рокенрольные, свободные, лихие и эротичные песни.





С самого начала праздник старались максимально украсить собой не самые трезвые люди, пытавшиеся заглушить артистов. Их крики не позволили записать блестящий концерт, но загулявших не трогали – в их неагрессивном буйстве было немало от новогоднего настроения, да и рок-н-ролла. Решили организаторы не трогать ребят.Всегда в ДК появляются неожиданные и приятные сюрпризы, гости, музыканты, фактически неофициальные резиденты, которых все любят и знают. Таким на этот раз оказался лидер московской группы «Оптимальный вариант» Олег Чилап и его сайд проекта – веселый и позитивный «Пчела Бэнд». Самое приятное было то, что этот мастерский полуакустический проект играл очень по духу и по сути московский рок-н-ролл, его сет звучал празднично.Культовый рокенрольщик Владимир Колосов тоже уже не раз выступал в ДК, причём вместе со своей группой «Трест», в которой с ним играют его уже взрослые и лихие дети, тоже клёвые рок-музыканты. На этот раз Владимиру помогала кго дочь, а потом Колосов позвал на сцену своих друзей, рок-музыкантов - Ивана Чарушина, харизматичного лидера группы «Дисфория» и Джона Кудрявцева («Отряд Джона В Окружении»), которые уже играли в ДК. Это было время рок-драйва.В финале концертной части вечера на сцену поднялся дуэт «Я и ДУ и Чемоданчик денег». Их осеннее выступление на культурнике вызвало восторг присутствовавших, поэтому появление проекта на новогоднем вечере ожидалось с интересом. Но, в результате, те, кто увидел дуэт впервые, оказались несколько удивлены. «Я и ДУ и Чемоданчик денег» играли что-то в духе эстрадного «русского шансона». Последние годы подобный стиль, что представить в прежние времена годы было нельзя, агрессивно захватывает даже лучшие подмостки страны и эфирное время в популярных СМИ, не становящихся от этого более стильными и разумными. Тем не менее, дуэт выступил позитивно и, что особо ценно, сразу же и ответил на вопросы и претензии тех, кто хотел пообщаться, а затем принял участие и в неформальной части праздника.Когда официальная программа закончилась, неофициальнвя продолжилась – музыканты сыграли бурный и заводной джем на тему русского рок-н-ролла. Читали тексты, но лучшим моментом этой части вечера был хит Рода Стюарта «Sailing» - вот тут все оттянулись. Там, в ДК, всё приобретает дух рок-н-ролла, но когда некоторые артисты пели песни Майка Науменко, не очень их понимая и не чувствуя, что нёс людям питерский легендарный рокер, их «вежливо» просили не продолжать - вплоть до криков «уберите вокалиста!». Оказавшийся на празднике гость откуда-то из-за океана растерянно, но настойчиво пытался ввести свои правила поведения, но международного конфликте удалось избежать. Пи этом, не было агрессии или злости, а было забываемое у нас экстравертное и активное настроение настоящего рок-концерта и музыкального бара, народного рок-праздника. Владимир Колосов звучал за столом столь же драйвово, как на сцене. А когда гитару удавалось передать «Кенгуру», возвращался дух волшебства и русского рока.