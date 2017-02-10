Во время вечера «Граммофон-блюз» звучали пластинки на 78 оборотов

10.02.2017 20:11, Музыка: репортажи



Александр

Томанов

Дмитрий Легут – участник творческого объединения Акустическая Ассоциация (АкАссо) - пел, играл на гитаре, а также заводил раритетные довоенные (!) блюзовые пластинки на 78 оборотов в минуту. Специальный гость - Андрей Олейников



Представление 5 февраля в ДОМе КУЛЬТУРЫ было подобием мероприятий, которые проводили блюз-энтузиасты в середине прошлого века.

Похожие цели – просвещение, подъём интереса к старой музыке ставят перед собой и участники вечера. В 50-х - 60-х в США и в Англии, а затем и по всему миру это сделать удалось.

Легут и Олейников, кроме собственных сочинений, представили ряд классических номеров в стилистике кантри-блюза, регтайма, олдтайма.



