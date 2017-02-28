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День Злыдня

28.02.2017 19:58, Музыка: репортажи


Александр
Томанов

ДОМ КУЛЬТУРЫ принял презентацию альбома-трибьюта «20 лет без Злыдня» (Отделение ВЫХОД). Женя «Злыдень» Латышев, рок-поэт и музыкант, ушел из нашего мира в 1997 году. Ему было 28 лет, он не был виртуозом гитары или звездой экранов и эфиров, у него даже не было постояной группы, он был скорее уличным рок-бардом, но его любили и запомнили.


Главные герои, авторы и моторы идеи – Владимир Колосов, его группа «Трест» - выходцы из тусовки «злыдневского» периода, начинавшейся еще в Нижнем Новгороде в конце 80-х и яркий рок-фронтмен Ростислав «Рост-н-Ролл» Звездин – племянник Аркадия Северного, друг Злыдня, рок-н-ролльный носитель звёздной фамилии. Бросилось в глаза появление в трек-листе Оксаны Чушь, она записала с «Трестом» для диска «Бритва за Москву» (АиБ Рекордз, 2005) песню «Город вечной весны». Предполагалось выступление звезды альтернативного рок-кабаре и в ДК, но не сложилось. На презентацию она совсем не пришла, оставшись тайной и странной. Особая история про Умку – Аню Герасимову и её мистическую песню «Бери комбари», написанную в честь Злыдня и с думой о нём – всего за десять дней до смерти барда.



После Злыдня осталось немало стихов – для альбома для них были сочинена новая музыка. Таких вещей – около половины. Звук «Треста» - плотный и серьёзный традиционный рок, какого теперь не делают, убедительное и жёсткое гитарное рубилово, то, что когда-то было мейнстимом. Создаётся ощущение «настоящего» - очень грубокое, но достаточно разнообразное. Конечно unplugged-вариант звука в этом зале пафос несколько снизил, но зато позволил расслушать детали.



Это совершенно особая тусовка, в которой мрачность и пессимизм так же естественны как вера, надежда и любовь – в которые точно вписывается эмоциональное злыднюхино «белое бешенство». К ней одинаково - по касательной – но примыкают и пресловутый стадионный русский рок, и паган-метал, и прочие дела, которые из-за понтов, инструментальных излишеств и недостаточного чувствованию приносят в жертву ясность мысли и яркость чувства. А вот Умка, Бвшлачёв, Подорожный, Непомнящий, Ник-Рок-н-ролл – оказываются прошиты в ней и как основа, и как украшение. Тут же рядом – безумный коньковский панк и сибирский экзистенциальный андеграунд. Чем-то подобным – стратегически - и занимается лейбл Олега Ковриги «Отделение ВЫХОД». И именно эта жизнь и эта эстетика были представлены на презентации трибьюта Злыдню.


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