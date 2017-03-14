Теуникова – русский гипноз «Сказок»

14.03.2017 16:25, Музыка: репортажи



Александр

Томанов

Юлия Теуникова представила альбом с проектом Soundrussia, получивший название «Russian Сказки» и вышедший в издательстве Выргород (2017). Сразу напомним, что Soundrussia – это сайт, на котором Юлия и сама выступала в качестве автора, а тут ресурс стал смысловым и творческим объединением большой группы музыкантов.



В ДОМ КУЛЬТУРЫ Теуникова пришла с квартетом – группой КоМПОзит, с которой – в переменном составе и проходит её концертная жизнь. Лайн-ап на этот раз был таким: Юлия Теуникова - вокал, акустическая гитара, Пётр Акимов - виолончель, бас-гитара, Борис Долматов - бас-гитара, акустическая гитара, Мария Розанова - клавиши, бэк-вокал. Этот состав показался в чём-то даже оптимальным – песни все прозвучали выпукло и доходчиво, но понятно, что когда в группе участвует, например, Владимир Bigus Глушко драйв и напор растут, а игра дуэтом с Акимовым это всегда очень интересно.

Правда, альбом «Russian Сказки» полностью в этом составе, по словам Юлии, был неисполним, в результате прозвучало много старого и любимого. Поэтому, про релиз поговорим отдельно в другой раз, сейчас тема – концерт. Сначала был старый и ожидаемый «Дождь», через некоторое время - «Чёрные дуги», сделанные несколько непривычно, Запомнился ещё «Каштан». Акимов звучал «привычно» шикарно и безупречно-бесконечно разнообразно. Но главное впечатление из инструменталистов всё же осталось за очень сильно живьём прозвучавшими гипнотическими приджазованными клавишами Марии Розановой. Клавишница показалась очень важной в музыкальной картине, хотя на альбоме её как раз немного, что жаль.





«Разговорные»-речитативные вещи типа «Московской стройки» звучали парадоксально очень круто. Вспомнился, в какой-то момент, даже Вася Обломов, хотя, конечно, это был не поп-рэп, Теуникова много выразительнее и яснее любых рэперов. При этом, на «Московских стройках» порой хотелось большего взрыва эмоций – большего рок-н-ролла. Но Теуникова берёт другим, её энергетика внутренняя.Создалось впечатление, что певица уменьшила количество вокальных экспериментов, что, с одной стороны, несколько удивляло и оставляло в ожидании - «ну вот сейчас…», а с другой, музыкально действовало сильно и делало звучание и стройнее, и гармоничнее.Группа, демонстрируя оригинальное понимание того, что же такое «весёлая» песня, веселила сменами инструментов и замечаниями типа «Когда в группе несколько человек играют на нескольких инструментах – путаница неизбежна». Ничего – разобрались и вполне успешно.Теуникова продолжает поиск оригинального музыкального языка, для неё это вопрос всей творческой жизни, пока что всё у неё получается штучно – единый музыкальный стиль не ловится, но она продолжает усложнять ритмы и мысли. И было главное - постоянное ощущение разговора с чем-то высоким и большим, а на такое мало кто способен.Мы присутствуем при наступлении этапа зрелости группы КоМПОзит, как содружества удивительных музыкантов и волшебных личностей. Тут вспоминается группа «Волшебные мужики», с ней давно Теуникова записывала один из первых альбомов, так Юлию, кажется, тянет к разным волшебникам. Народ же требовал, и быстро получил, «Гагарина» - это теперь, видимо, главный хит программы. Мы только за.«Политика» у Теуниковой звучит более чем естественно и понятно. Она не истерит и не фантазирует. Общее впечатление от концерта группы совершенно особое – возможно, самое гипнотическое на нашей рок-сцене. Запомним удивительные паузы – возникавшие в конце композиций, когда люди словно не понимают, не хотят поверить, что песня уже закончилась и ждут-ждут-ждут чего-то непонятного, но ещё и ещё, а затем словно срываются в аплодисменты. Присоединяемся.