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Серпуховские гранжеры в платьях за феминизм

19.03.2017 18:52, Музыка: репортажи


Михаил
Свух

Набирающие популярность в Интернете провокаторы из группы «Муст» выступили перед фанатами и случайными гостями концерта в женских платьях.

Перформанс проходил в подвале кафе неподалеку от Павелецкого вокзала в течение примерно сорока минут. Здесь на полной громкости грохотали гранжеры «Муст», исполняя свои хиты про наркоту любимой девушки, самоубийство и сажание на цепь. Причем, в каком виде! Вся до одного группа нарядилась в женские платья, и, учитывая длинные волосы, издалека в полутьме их трудно было отличить от реальных женщин. Только надрывный вокал Савелия Дольного напоминал о реальности.

- Мы выступаем против тех, кто использует женщин как собственность, - заявил Савелий. – Тех, кто так делает, я готов лично лупить ногами. А почему мы в платьях… А это не ваше дело!

Отыграв выступление, басист и барабанщик кинулись возвращать традиционную внешность. Дольный же и гитарист Валентин Лесной прямо в платьях вылезли в фойе клуба, попозировали для радостных наблюдателей с фотокамерами, а потом отправились курить прямо на улицу. Рядом, повторюсь, Павелецкий. Толпы простого народа, к тому же довольно прохладно.

- Мы не геи, - уточнил Дольный для публики. Группа не выглядела пьяной, вели они себя вполне уверенно. Дольный, будучи организатором концерта, параллельно спокойно обговаривал условия выступления с представителем другой команды.

 

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