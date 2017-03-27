Алексей Давлетшин объяснил, что такое универсальный гитарист

27.03.2017 15:27, Музыка: репортажи



Александр

Томанов

Мы уже писали о музыканте Алексее Давлетшине – о его сольном альбоме «Romantic Man», о фестивале Guitar Summit, проходящем в клубе «Форте» на Большой Бронной улице. В планах Давлетшина есть и ещё креативные идеи – например, организация серии специальных концертов в его студии, но сегодня речь пойдёт о выступлении мастера в культовом зале рядом с Бородинской панорамой.



Впрочем, всё это тоже, определенным образом, выражает творческое кредо Алексея. Его иногда называют «универсальным» гитаристом – из-за умения виртуозно и гармонично играть в разных стилях. Дело тут в опыте, в том, что карьеру музыкант начинал в Казани, в биг-бэнде Анатолия Василевского, продолжил в Москве – в студийных коллективах и в ансамблях. В частности, игрвл с мэтром гитарного цеха, великолепным Алексеем Алесеевичем Кузнецовым. Именно в стиле мейнстим-джаз-комбо выдержан первый альбом Давлетшина «40». Диск «Romantic Man», выпуском которого озаботился пару лет назад легендарный московский лейбл ArtBeat Music и джазовый продюсер Николай «BigNick» Богайчук, записан в стиле ритмичного и заводного блюз-рока. Группа Давлетшина чувствовала себя на записи настолько расслабленно, что гитарист даже не стал убирать из финального микса мелкие ошибки, помарки, считая, что они придают записи естественность и непосредственность, при этом не ухудшают качество музыки.

И никогда не заходил разговор об эклектике Давлетшина – он играет в каждый конкретный момент с точным осознанием своего стиля, не стесняется говорить о тех, кто ему нравится из коллег, но никого не копирует. На «Guitar Summit» Давлетшин большую часть времени играет в стиле лёгкой околоджазовой акустики, софт-инструментала. Нечто подобное он планировал поначалу представить и в ДОМе КУЛЬТУРЫ, предполагая выступив соло. Жизнь внесла свои коррективы - начнём с небольшого секрета Полишинеля – программа концерта, его стиль, как рассказал артист, определялись не сразу и оказались, в итоге, результатом утренней импровизации. Но сначала Давлетшин исполнил своё изначальное желание – играл соло романтичные виртуозные пьесы, занимающие сейчас, видимо, его внимание более всего, что настроило публику на внимательное слушание.





Именно утром этого дня стало известно, что в концерте примет участие Паата Чакаберия - бвс-гитарист группы Давлетшина, который, в свою очередь, предложил пригласить поиграть знакомого перкуссиониста Александра Попова. При поддержке баса и кахона были исполнены пьесы более жесткие, риффовые и напористые, среди них несколько хитов из альбома «Romantic Man».Также среди публики оказался «специальный» гость - «рояль в кустах», знакомый Давлетшина блестящий гитарист Александр Александров. И концерт постепенно разросся до целого гитарного разностильного карнавала. Было сыграно несколько пьес, которые напомнили, в частности, легендарный альбом Чета Аткинса и Марка Нопфлера (Chet Atkins & Mark Knopfler «Neck And Neck», 1990), приведя присутствовавших в искренний восторг. И кто знает, может быть, один из следующих альбомов Давлетшина будет прямым следствием этого успешного концерта.Затем были долгие бисы, сольные выступления участников. Финал же получился приятно стандартным – желающие купили альбомы, тут же подписали их у артистов и вместе отметили приобретения. Есть серьёзное предположение, что эти покупки и этот концерт запомнятся надолго.Аналог музицированию, которое представил Давлетшин, трудно найти в истории российской джазовой гитары. Мэтры Иван Смирнов и Виктор Зинчук играют специфический полуфьюжн-полупрогрессив, легенды вроде, недавно умершего Николая Громина, виртуозный джаз-мейнстрим, памятный по советским пластинкам и гастролям Фрэнсис Гойя – отличную эстраду. Давлетшин оказывается между всеми этими полюсами и у него гармонично звучат и джаз, и блюз, и рок, и кантри. Вспоминается разве что легендарный первый отечественный электро-гитарист Юрий Мухин – вот он легко переходил от джазового репертуара к аккомпанементу эстрадным и цыганским звёздам. Всякие бывали гитаристы в ДК и подобные музыканты планируются и дальше. Но, похоже, что Алексей Давлетшин смог удивить – не только техничной игрой, но вдохновенной и редкой для наших краёв гармоничной музыкой - без компромиссов, уколов вкусу, неопределённости стиля, оригинальным сочетанием музыкантских качеств и навыков.