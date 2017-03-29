Вадим Дзуцев: новый взгляд на старый блюз

29.03.2017 19:55, Музыка: репортажи



Александр

Томанов

Блюз внезапно оказался одним из трендов, важных тем встреч с публикой, проходящих в ДК. Прозвучало несколько вариантов этой, одной из самых старых и самых рОковых форм фолк-музыки. Концерт-презентация альбома «Black Black Blues» Вадима Дзуцева позволил сделать некоторые наблюдения и выводы.



Примерно месяц назад гитарист Дмитрий Легут (АкАссо) представил свою интерпретацию «чёрного» блюза, иллюстрируя музыку воспроизведением раритетных пластинок на 78 оборотов с записями аутентичных американских исполнителей. Затем гитарист Алексей Давлетшин, иногда дающий концерты и делающий записи в стиле, близком к Джо Бонамассе, продемонстрирова джаз-роковый взгляд на эту музыку. И вот недавно, приехавший из Питера, музыкант Вадим Дзуцев представил альбом «Black Black Blues», стиль которого позиционируется тоже, как «настоящий» чёрный блюз. Тенденция налицо.





Дзуцев известен по давнему проекту DEГЕНЕРАТОРС из Иванова, с которым работал сам Андрей Тропилло. У Вадима был перерыв в музыкальной карьере, теперь его «прорвало» в неожиданной эстетике. Получилось близко и понятно народу, это можно было точно почувствовать по реакции публики в ДК. Надо сказать, что ивановская диаспора у музыканта осталась, на концерте она присутствовала и в процессе позитивно и бодро участвовала.Музыка, которую предлагает Вадим, конечно – из прошлого. Но его философический бард-блюз народу пришёлся по вкусу и грув создавался исправно. Вадим заявил, что он не гитарист, но его чёрная гитара «Gretch», купленная на eBay и выбранная «для имиджа», фиксировала на себе внимание не меньше, чем сам музыкант. Дзуцев, говоря о блюзе, заметил, что «…у нас не Дикий Запад!» Это же касалось и музыки. Вадим играет, имитируя «ту самую» интонацию, настроение, ловя нюансы произношения, и хотя страдание пожилого негра на берегах Миссисипи сымитировать затруднительно, но ощущение прикосновения к чему-то аутентичному на концерте действительно возникало.Дзуцев шумно притоптывал, старательно «блюзил», был стог и проникновен. Создавалось настроение эдакой печальной суровости. Ни одной шутки, ни одной эмоции за какой-то понятной только музыканту гранью. В проекте Дзуцева есть тяга к форме, но не всегда её строгое соблюдение, это не совсем блюз – особенно это касается текстов. Гитарист в этот вечер победил поэта. Заметим, что даже на обложке альбома слово «блюз» как бы скрыто, неявно. Музыкант будто бы делает шаг в сторону от чистоты стиля, не играет блюз, а играет - в блюз.Раскрыта, решена ли этим проектом старая тема-загадка – можно ли петь по-русски, ориентируясь на западные музыкальные тренды? Попса старательно повторяет ужимки и прихваты ар-энд-би, а ведь «би» тут тоже – блюз(!) и выглядит порой позорно. В реальном блюзе всё и проще, и сложнее. Играя музыку в одном - «блюзовом» настроении, Дзуцев делает стиль даже шире. На бис в финале была исполнена психоделическая вещь «Орион», которая во многом суммировала ощущение – таинственностью и грустью. А уходя со сцены, музыкант ещё больше расширил впечатление, приставив гитару к динамику – и она охотно возбудилась и стала выдавать управляемый фидбэк - необычные звуки на грани шумовой музыки. Не удивимся, если следующим стилем Дзуцева окажется некий пока неизвестный блюз-индастриал.