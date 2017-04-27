Саша Самойленко: Я двигаюсь вне рамок

27.04.2017 22:42, Музыка: репортажи



Александр

Томанов

Слушаем и рассматриваем альбом «Джем» проекта Саша Самойленко & TOMAS band - и перед концертом в ММ ДК, и после него. Мероприятие было презентацией винилового тиража пластинки, а этот формат предполагает комфортность звучания. Но группа выступала в сокращенном составе, что созданию особых красот саунда не способствовало. Наблюдаем, как музыканты разрешили это противоречие.

Сначала – про альбом. «Джем» сыграли, сварили лидер проекта Саша Самойленко и художник по звуку Сергей Письмеров. Для совместного творчества пригласили легендарных музыкантов Олега Сакмарова («Аквариум») и Алексея Могилевского («Наутилус Помпилиус»).Помпилиус»).

«Мне давно хотелось реализовать себя в качестве аранжировщика и гитариста, целиком и полностью» - говорит Саша.



Основа трек-листа - песни группы «Томас», обещанное перед релизом разнообразие аранжировок определено термином «indie pop+», который, несмотря на кокетливый плюсик, возникающую эмоцию описывает.

Самойленко: «На мой взгляд, Алексей Могилевский, в песне «ЛоЛа», выдал одну из лучших своих импровизаций за последнее время, и по сути, подарил альбому «Джем» частицу Нау. Олег Сакмаров, так же, потрясающе справился с музыкальной задачей. Мы давно дружим, благодаря фестивалю «Иллюминатор», и мне показалось, что будет замечательно закрепить нашу дружбу через музыку».



Тусовка в ДК порадовала. Были и андеграундные продюсеры, поэты, известные музыканты, дизайнеры, журналисты. Сначала показали фильм, представляющий новый релиз – с очень качественным монтажом и звуком.





Самойленко поддерживал гостей – играл на гитаре, создавал единое музыкальное пространство. Заметно выступил звёздный Олег Сакмаров. «Я снова ДОМа!» - так начал музыкант. Он был ироничен, энергичен, в песнях звучали политические мотивы, но поданные без истерики, а с иронией - «Штурмом возьмём детский сад!» Казалось, что Сакмаров расслабляется, но при этом он уверенно заролгял всё предложенное эмоциональное «художественное» пространство.Одним из привлекательных моментов презентации было участие Виса Виталиса – одного из лучших независимых музыкантов страны. Его замечательная «Баллада про снег, водку и яблоко», сделанная под гитару, увы, прозвучала не так ярко, как студийный вариант, напрашивалась хотя бы подзвучка перкуссии, но этот сет был спонтанным и в чём-то импровизационным. «Я смотрю в глаза наших детей» – Вис выражается очень точно.Самойленко: «Для каждой песни я моделировал образ и представлял себе различных музыкантов и их настроение. Думал и насчёт Виса, но в композициях, что вошли на альбом, подходящего образа для коллаборации с Висом, не уловил.... У меня присутствует желание записать с ним совместный трек уже давно, надеюсь, рано или поздно это желание осуществится...»Оформление виниловой пластинки «Джем» (тираж 300 экземпляров- sic!) абсолютно необычно. В лицевую сторону каждого конверта вставлен натуральный засушенный кленовый лист. каждый диск уникален. Дизайнер Александр Коротич уверяет, что это первый в истории подобный приём.«Кленовый дист валяется по ногами и никому не нужен, а тут он превращается в арт-объект» – рассказывает Коротич.Кленовый лист имеется и в части тиража CD. Однако листочки музыканты на презентации не дарили и посольство Королевства Канада, кажется, вовсе не в курсе происходящего.Самойленко: «Винил - это своя философия, концепция и завершённость, в первую очередь. Люди каждый день пьют чай, заваривают пакетики не задумываясь, это стало нормой, но искусство чайной церемонии никто не отменял».Что-то подобное делали в 80-х московский «Наутилус» Евгения Маргулиса или группа «Круг» – те записи до сих пор звучат эталонно. «Я двигаюсь вне рамок» – говорит Самойденко. «Джем» звучит чрезвычайно комфортно и не глупо и концерту в ДК удалось донести эти настроения. Самойленко занимает некую твёрдую, очень ровную позицию – он концептуально не умничает, не выпендривается. Его музыка - танцы на границе поп-музыки, рок-мейнстрим, он может звучать и у костра, и в Royal Albert Hall, и на Hi End, и в недорогих наушниках – причём без принципиальной разницы в кайфе от аранжировок и со сравнимым позитивным эффектом.