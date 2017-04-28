Курс - «Северо-восток»!

28.04.2017 11:18, Музыка: репортажи



Александр

Томанов

Группа «Северо-восток» во главе с гитаристом Сергеем Седых (In Folio, «Мельница») представила собственную акустическую программу и вещи, сделанные с яркой вокалисткой Милой Кириевской.

Концерт состоял из трёх частей, каждая из которых звучала достаточно специфически. Сначала группа «Северо-восток» сыграла композиции в стиле инструментальной акустики, софт-фолк-рока, одинаково близкого и к гитарному лаунжу и к психоделу.





Катастрофический дефицит, непонимание инструментальной музыки в нашей повседневной жизни сильно опускает уровень восприятия культуры. Такие коллективы, как «Северо-восток», безупречные музыкально, но даже не намекающие на тревогу и авангард и поэтому понятные на любом повороте общественного сознания, очень важны. Тут же есть и проблема – отсутствие стремления веселить, плясовщины и душещипательности действует на среднего слушателя усыпляюще – ему нужны постоянные ритмические пинки, а тут этого нет. В тоже время, выделять какую-то одну композицию было бы странно – они звучат в одном темпе, с одинаковым дыханием.Второй частью концерта было выступление с группой Седых певицы Милы Кириевской. Вокалистка - прекрасна, мила и романтична, её стиль – мелодичная музыка, эти качества были явно и сильно поданы, а гитара Седых кажется, вежливо расчищала звуковую панораму для Милы. Её репертуар - между скандинавским и славянским мелосом, между Радой и Оксо, и красивая песня «Настасья» служит украшением программы. За яркий же призыв «Летим на шабаш!» можно простить «всё», в этом был и Булгаков, и рок-нролл.В финале же Мила успешно исполнила несколько вещей группы Седых, в том числе «В глубине материка». У этой команды непростые отношения с солистками. «Вещи «Северо востока» мне петь намного труднее» - задумчиво говорила после концерта Мила.Можно ли сказать, что рок «Северо-восток» аккуратен и мил? Семидесятническая музыка, мягкий фолк-прог, эстетика советской цивилизации – «водка» и «байдарки» - с культом аккуратности, техничности и законченности - неизбежно эмоционально ограничена, что концерт и продемонстрировал. Но не тайна, что красоты в мире на хватает, а хватает проблем. Это позволяет сказать, что красота сейчас - в альтернативе.Четыре камеры, благосклонная публика – думается, музыканты Сергея Седых остались удовлетворены концертом. Оглядываясь же на весь сезон, фестиваль гитарного звука, который спонтанно сложился из ряда концертов в ДК последних месяцев – завершился гармонично и позитивно. Но, может быть, он будет продолжен?