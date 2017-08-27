«Ночной проспект» - Цивилизация шумов

27.08.2017 23:36, Музыка: репортажи



Александр

Томанов

В ожидании начала нового сезона в ММ ДОМ КУЛЬТУРЫ, вспомним интересные события сезона прошлого, про которые мы не рассказывали. Начинаем с презентации альбома «Полиуретан» легендарной московской группы «Ночной проспект».



Группа появилась в начале 80-х, её музыка была непростой, а имидж и стиль – символом альтернативы. В творчестве «Проспекта» были и твистовый период, и авангардные, и электронные, и нойзовые эпохи, но всегда присутствовали концептуальность и независимость. Теперь, когда после многолетнего перерыва, вышел новый альбом, все эти вектора сошлись - в один вечер, в один узел.

Состав группы выглядел так - Алексей Борисов - голос, гитары, шумы, Сергей Сидоров – голос, Юрий Царёв («МЕТРО»), электроперкусия, noise, Пётр Соколовский – гитара, Евгений Вороновский - синтезатор «Электроника». Отсутствовали Ольга Носова и Дмитрий Кутергин, которые, вместе с Борисовым, записывали альбом.

Вечер открыл дуэт – Пётр Соколовский (гитара) - сын Ивана Соколовского, одного из основателей группы, Юрий Царёв (шумы). Электронщики были похожи на учителей, они тихие и аккуратные в разговоре, но на сцене оказывалось, что они короли безумных и громких, взрывающих мозг, звуков. В этом противоречии скрыто многое.





Звучали песни не из альбома, например, – «Незнакомые лица»,, которую когда-то пела Наташа Боржомова, работавшая с «Проспектом» наряду с Жанной Агузаровой. Особой ценностью стали песни, сочинённые ещё в 1986 году, но в этом не было ностальгии. Когда наука обманывает, а информация - придумывает, жить начинают «неживые» звуки – это представялется одной из причин подъёма и популярности нойза, фри и подобных экстремальных стилей. Борисов и «Ночной проспект» почувствовали эту тенденцию ещё в 80-х – и стали «шуметь».Концерт подарил сочетание музыкальных эпох, игру стилей, собрал традиционную гитару и нойз, отстранённую вокальный речитатив Борисова и озорную ухмылку Царёва. Группа нашла в своей истории много чудес, диковин и сокровищ. Опоздавший клавишник (отличное, кстати, название для нью-вейв группы) поймал настрой вечера, и музыка стала ещё круче. Послушав вечером альбом, эстетической и психологической границы с концертом заметить не удалось – рулит стиль.Дух этой музыки формируется человеческим, иногда даже с бытовыми интонациями, голосом Борисова и принципиально негуманным аккомпанементом, ломким и ритмичным. Мелодекламация под электронные экспериментальные вдохи и выдохи авангардных клавишных ведёт к озабоченному авангарду. Живьём группа Алексея Борисова звучит жёстче, альбом же уходит в психоделичность.Понятен высокий уровень этой цивилизации шумов. Можно даже осмыслить ситуацию, представив ненаучно-фантастический мир, в котором живут шумы и звуки, «искажённые» и «правильные» звуковые волны – общаются и воюют, встречаются, ссорятся и любят друг друга. В унисон этим мыслям звучало на концете предложение «…организовать Министерство контркультуры».Альбом издан на лейбле Frozen Light. Все любители экстремального и экспериментального звука должны обратить внимание на этот бренд, тем более, что тут выходят альбомы на физических носиелях, а значит они останутся и в следующую эпоху. Жаль, что запись не передаст наивное стерео, которое формировали музыканты в ходе концерта. Культовые новаторы и прогрессоры – «вечные студенты университета художественного поиска», продолжают нести музыку, создавать нововолновую эстетику, олицетворяя идеи художественного авангарда.