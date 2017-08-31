«Метро» пришло в ДК

31.08.2017 20:46, Музыка: репортажи



Александр

Томанов

11 июня 2017 года в ДК композиции Юрия Царёва (проект «Метро») сыграла сборная звёзд альтернативной музыки - сам Юрий, Алексей Борисов («Ночной проспект») и Павел Шевелёв («До мажор»). Договорённость о концерте была достигнута недавно - на выступлении группы «Ночной проспект».

«Я художник! - сказал Царёв, - но я записываю музыку, чтобы не сойти с ума!» Этот прекрасный и актуальный лозунг - чистая правда. Лидер и идеолог легендарного проекта - «в миру» специализируется на плакатной графике. При этом он работал с разноплановыми музыкантами, от гастролей с такими поп-звёздами, как Юрий Антонов, «Весёлые ребята», «Цветы», до участия в культовом альбоме группы «Центр» «Чтение в транспорте». Царёв и в своём проекте играл с известными людьми - от Юрия Чернавского до музыкантов группы СВ - Вадимом Голутвиным, Евгением Казанцевым, Александром Чиненковым и Юрием Китаевым с которыми записал альбом «Честь и Слава». Но в этот вечер музыка была иной.





Царёв и музыканты были совершенно раскованы в довольно жестком звуке, креативном индустриальном электричестве. Юрий рукводит процессом чуть лениво и насмешливо, например, с улыбкой и с лёгкостью повторяя для опоздавшего друга - хит «Две бабочки».. Музыка раскрывала темы от подросткового секса до социальных проблем, границ видно не было. Когда электронщик с серьёзным видом колдует над девайсами, а саксофонист, только что, вместе с ним, создававший довольно зябкую и резкую музыкальную картину просто и ясно смеется, словно сама складывается симфония-радуга настроений электроромантика.



«Я думал она весёлая!» - несколько наиграно и якобы растерянно сказал Царёв, закончив одну из вещёй . «А это такое веселье – размеренное!» - отреагировали из зала. Шикарные игры иронии, кажется, неторопливо переполняли концерт. Это был очень живой музыкальный эксперимент, предлагавший сочетание качеств, давно потерянное большими звёздами стиля.





Зрители услышали «настоящий» синти. Электронный ритм рождается, кажется, из самой жизни, а когда звук украшался саксом, становилось вообще волшебно и необычно. Это была, пожалуй, мечта о стиле, комбинация авангардного духа и танцевальной динамики, расположенная примерно между «Биоконструктором» и «Ночным проспектом».Концептуальность у Царёва оказалась на удивление ненавязчива – он сказал: «Виртуальный метрополитен вашего подсознания!» и связал довольно разноплановый и ироничный вечер в один узел. Дальше строил концепцию, запуская между вещами звук движущегося поезда метро - мы уезжали и приезжали, жизнь ехала мимо нас.Ближе к финалу был и довольно экстремальный звук, вибрировали стеклянные прилавки, зрители взволнованно переглядывались. Царёв остался этим весьма доволен, сказал «я люблю такую музыку, но сам себе сдерживал! Но что-то я разыгрался…» Помехи оказались частью звуковой картины, и после шоу можно было поговорить с его создателями, например, о природе шумов, гораздо более естественной, чем поп-культура.