Марина Барешенкова – Концерт-презентация альбома «Vox Et Amicus Eius» в ММ ДК 29.10.2017

29.11.2017 17:20, Музыка: репортажи



Александр

Кутинов

«Количество эмоций от песен, с учетом бисирования, не поддается исчислению», - так считает известный музыкальный критик, вспоминая, перед ожидаемым концертом Барешенковой в Особняке Василия Носова на Элекстрозаводской (1 декабря 2017 года), её недавнее выступление в зале ММ ДК.



Наша родная Тори Эймос (хотя Марина куда интереснее) представила народу свой новый - двойной (!) лонгплей. «Голос и друг его», а именно так и переводится с языка Цезарей название альбома «Vox Et Amicus Eius», имеет подсмысл: друзья тут – клавишные инструменты. Но в тот вечер её другом был только многофункциональный синтезатор Kurzweil – рояль в зале ДК не уместился бы в любом случае. С Kurzweil’ом же Марина и единорога на скаку остановит, и в горящий кафедральный собор войдет. Благодаря ему Марина извлекает самые благородные звуки - от клавесина до струнного квартета, а недостаток у него один: вес в двадцать килограмм. На этот факт артистка пожаловалась с непередаваемой искренностью. Так что человек, отвечающий за доставку инструмента на студию или на сцену, считается полноправным соавтором шоу.

Хрупкая, похожая на студентку консерватории, шатенка с застенчивой, но хитрованистой улыбкой с инструментом управлялась мастерски, манерно выгибая кисть в самых сложных пассажах - и, не испытывая терпения публики, молниеносно переключала тембры на клавиатуре. Вызвала в очередной раз уважение владением голосом, хотя и не упускала возможности пожаловаться на его отсутствие в данный момент - и чуть ли не на невозможность петь дальше. Момент милого наивного кокетства: пела, да еще как. Возможно, потому что прихлебывала чаёк из казенной чашки.

Номера следовали один за другим. Сочинения разных периодов, разных стилей, хотя и в одном созвездии барокко – как собственные, так и иных хороших людей. Пела, попутно признаваясь в любви к ним. К Алле Пугачевой… Говорила о желании вставить в альбом ее песню «До свиданья лето», но автор, великий Александр Сергеевич Зацепин, сказал: «…ты пять моих нот спела неправильно. Перепоешь – тогда можно». – «А я никогда не пою по нотам. Пою, как я пою». Обещала спеть ее для нас. И спела. И где там неверные ноты?





Вот культовая «Лили Марлен» из репертуара Марлен Дитрих, которой тоже досталась доза преклонения. – «А чей это перевод?» – крикнул из зала крепко поддатый интеллигент. – «Бродского», - ответила Марина. Он тоже оказался из числа ее кумиров. Правда, пожаловалась, что на его оригинальные тексты писать музыку, а главное, петь - не может. Окуджаву вообще сравнила с Моцартом. Впрочем, и выдала песню с именем несравненного австрийца за авторством Булата Шавловича, в совершенно позапозапрошловековом духе.Как уживаются в ее творчестве экзистенциальная философия Кьеркегора и поминки по лучшим годам Йэна Андерсона из «Джетро Талл» - а обоим посвящена и была исполнена песня соответствующего названия («Я люблю Кьеркегора и Jethro Tull») - понять проблематично. Все это приправлено фугами и поэзией Серебряного века. Проблематично, пока не увидишь. Со мной было именно так. Так ведь Марина и не ищет легких путей.Особый респект саунду в зале. Формат «клавиши плюс голос» сам по себе - один из самых сложных в современной жизни, у нас в нем работает лишь одна Марина, да и за кордоном лишь упомянутая рыжая Тори Эймос да сэр Элтон Джон - кстати, еще один из кумиров и ментальных учителей артистки. А если еще и со звуком проблемы… но их не случилось. Особым успехом пользовались «альбомные» композиции: «Не спится», «Освободилась от боли», «По лунной дорожке», «Рождественская ночь». Их было много. С учетом того, что некоторые длились чуть больше минуты, очень много. Но никто не сетовал. Крики «браво!» становились все отчетливее.«А под конец, через некоторое время, я спою вам блюз!» - сообщила заметно повеселевшая певица. Действительно спела. А вскоре еще и на бис. Появилась мыслишка: а вдруг её теперь не остановить? Но чувство меры у девушки развито нормально. Все! Потом долго беседовала с народом. Пока упаковывали в кофр и грузили Kurzweil, Марина туманно пообещала концерт в реально крупном зале. Уже совсем интересно.(фото - Никита Вершинин)