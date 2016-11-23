Новый цикл статей «Андеграунд – это звучит гордо!»

23.11.2016 17:50, Музыка: статьи



Leon

Boudon

С этой среды и далее еженедельно представляем новый авторский цикл статей о современном российском андеграунде. Итак, начинаем с группы «НедРа» и Алексея Вдовина.

Небольшое вступление, или Почему «андеграунд звучит гордо»

Что такое музыка в России? Над этим вопросом не бились просвещеннейшие умы Отечества на протяжении сотен лет, но из-за этого он не теряет своей важности и актуальности. Если верить песне «Главная проблема музыки в России» одного «ироничного» музыканта и по совместительству философа-любителя Захара Мая (по мнению коего, правда, выходит, что виноваты сами слушатели, а не жадные до денег и так любящие и давно уже приноровившиеся зарабатывать на безвкусице толпы продюсеры и бесталанные артисты, с чем я не совсем согласен, ибо часто бывает, что у человека просто нет времени на поиск хорошей музыки и он ни разу не виноват, что ему предлагается какой-то ширпотреб, а именно он лежит на 10% поверхности музыкального айсберга), текст, которой я по соображениям цензуры не могу разместить тут, ситуация обстоит предельно плачевно. И плачевность эта, увы, максимально обоснована – засилье бездарных певичек и так называемых «певцов» просто заполонило российскую музыкальную сцену. По ТВ и радио крутят шансон, рэп и попсу, а настоящая музыка (и да, она существует! назло всему злу и несправедливости) вынуждена прозябать где-то на задворках. И имя ее звучит гордо и иностранно: «андеграунд». О чем этот материал? Ответ правильный: об альтернативе, о «повстанцах» и «сопротивленцах», о предателях мира приторно и отвратительно сладкой, как просроченная сладкая вата, попсы, об отступниках индустрии дешевых коммерческих музыкальных развлечений, о музыке современного российского андеграунда. Погнали!

(Порядок расположения артистов абсолютно случаен и вовсе не означает степень «крутости» музыкантов, творчество всех рассмотренных в материале исполнителей тщательно изучено мной и яростно рекомендуется к глубочайшему ознакомлению, критерий отбора в андеграунд – меньше 100 тысяч слушателей).

№1. НедРа. Новое поколение русского рок-н-ролла, авторская песня. Место и дата основания: Чехов, 1999 год.

Интересные факты: 13 января 2000 года состоялось первое выступление группы в фойе клуба Чеховского Завода Энергетического Машиностроения (ЧЗЭМ) на концерте памяти жертв политических репрессий.

В 2003 году группа выпускает кассету «Концерт в клубе Форпост» тиражом 100 экз.

В 2004 году группа «НедРа» впервые занимает 1 место на Чеховском рок-фестивале (в предыдущие годы подняться выше 2-3 места не удавалось), проходит региональный отборочный тур в г. Серпухов и занимает 1 место на областном фестивале «ПроРок» в г. Краснознаменск.

Группа неоднократно принимала участие во всевозможных фестивалях:

• Акустический Некоммерческий Фестиваль Поэтического Рока «ДАЖДЬ» (2000—2011)

• Московский Областной рок-фестиваль «ПроРок» (г. Краснознаменск, 2004)

• Первый Межрегиональный Рок-фестиваль «Герой Нашего Времени» (г. Москва, Лужники, 2007)

• Фестиваль «Могучая кучка» (г. Санкт-Петербург, 2009)

• «Пустые холмы» (2009—2011)

• «О!стров» (2010—2013)

• «Быть Добру!» (2012—2014)

• «Купала на Рожайке» (2010—2012)

• «Космофест» (2010—2011)

• «ДрФест»

• «prostofest»

• «ШокоФест» у белой горы (май 2014г)

• Первоначальное название группы — «Недалеко рассвет». Позже было решено сократить его по первым слогам.

• Первое помещение для репетиций располагалось в клубе Чеховского Завода Энергетического Машиностроения (ЧЗЭМ), на двери было написано — «Буфет».

• Музыкальное образование есть только у одного участника — Антона Машкина (окончил музыкальную школу по классу саксофона и по классу флейты). Остальные участники на момент создания группы практически не умели играть.

• Первые песни, написанные Алексеем Вдовиным, — «Аленушка» и «Мартовская». Алексей поначалу стеснялся говорить, что это его рук дело, поэтому некоторое время выдавал их за чужие: «Аленушка» — «Калинов Мост», а «Мартовская» — группа «Сплин». Все верили.

Говорят, если хочешь понять, «что они такое», нужно знать Д’ыркина – НедРа на него, дескать, похожи. Может, конечно, оно и так, но все же у них совершенно самобытная музыка, и я бы не стал ее сравнивать ни с какой другой. Они без преувеличения уникальны. Еще говорят: чтобы понять группу НедРа – нужно стать матросом, быть коммунистом-растаманом или хотя бы жить в 56 году нашей эры. А по мне – лучше просто послушать. Это невероятно пронзительная музыка с крайне чувственной, проникновенной и местами даже сказочной, эзотерической и чуть ли не мистической, а иногда по-настоящему русской (если не народной), изобилующей «природными» метафорами поэзией под живой, задушевный, и в какой-то степени даже фолковский аккомпанемент. Алексей Вдовин – их фронтмен, а по совместительству автор слов и музыки – воспевает морскую романтику, любовь, русскую землю, женщин, алкоголь и смерть, поет о команданте Че Геваре и иудейской царевне Саломее. Кажется, нет того, о чем бы не смог спеть чеховский лирик. И все у него получается потрясающе вкусно, с неповторимым авторским стилем, почерком и акцентом. При всем при этом в нем нет ни нотки пафоса и ни намека на звездную болезнь. Да-да, вы не ослышались – это простой русский парень родом из провинциального города Чехов Московской области, такой же, как мы с вами. Только он – гений. Это стало ясно всему прогрессивному русскоязычному андеграундному музыкальному миру еще в далеком 2003 году – именно тогда выходит первая запись группы «Концерт в клубе «Форпост»». На данный момент на счету коллектива 3 концертных пластинки, 2 студийных альбома, 2 сингла и 2 сольных альбома Алексея Вдовина. Команда за 16 лет своего существования успела объездить вдоль и поперек всю Россию и Украину, побывать в 4 городах Белоруссии, а лидер группы - даже с одним концертом за рубежом, в Германии, в городе Равенсбурге – в феврале 2012 года. Но, думаю, главные успехи и если не мировое, то хотя бы «постсоветское» признание, у них еще впереди. Так пожелаем же ребятам большой русской человеческой удачи!

Ваше знакомство с творчеством рекомендую начать с песен «Ассоль», «Дурак и Счастье», «Скажи Мне», «Последний Мотив», «Плачь», «Волнорез» (live, диск «Три концерта в клубе Форпост»), «Мы», «Дело-табак», «Конечная». Пластинки: Алексей Вдовин – «Точки на щёках весны», «Табор уходит в море».