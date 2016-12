Bicycles For Afghanistan. Поп-панк, влюбленность, двор

30.11.2016 03:40, Музыка: статьи



Leon

Boudon

Группа Bicycles For Afghanistan – это своего рода сборная, состоящая из наиболее активных участников столичной DIY-сцены. За последние 7-8 лет музыканты «Велосипедов» успели переиграть в таком количестве групп, звучавших в диапазоне от хардкора до спейс-рока, что об этом впору написать книгу.

Впрочем, вдоволь поиграв непростую не только для исполнения, но и порой для восприятия музыку, участники Bicycles For Afghanistan решили оглянуться назад и, как это ни банально звучит, обратиться к корням. К детству. Для выросших в 1990-е годы музыкантов оно явно прошло скорее под слоганом «Поп-панк, влюбленность, двор», чем «Пепси-пейджер-MTV».

Один неглупый парень как-то сказал про них: «Какие-то ну совсем невероятные ребята» -и был абсолютно прав. Их треки можно поставить на репит на 100 миллионов лет, и они совершенно не надоедят. Их музыку трудно переоценить и описать словами, но я все же попробую. Она похожа на стратосферу: такая же недосягаемо небесная, воздушная и всепроникающая – до потаеннейших закоулков легких, сердца и души, до каждой клеточки всего твоего существа, до кончиков пальцев, до зубного скрежета, до мозга костей. Местами наивная и безнадежная, как первая влюбленность. Вдохновленная рассказами Рэя Брэдбери (ранее творчество группы). По-настоящему живая. Бьющая и пронизывающая насквозь, словно высокогорный ветер. Пьянящая, как глоток свежего воздуха. Оставляющая тебя беспомощно, сокрушительно ошеломленным перед лицом совершенного восторга и не дающая ни шанса на «инакомыслие». Сбивающая с ног, заставляющая сердце биться быстрее, учащающая пульс и захватывающая дыхание. Вызывающая привыкание, словно тяжелый наркотик. Повергающая в экстаз и дарящая катарсисы, накрывающие с головой – один за другим. Крышесносящая. Экзистенциальная тоска, светлая грусть, ураганные, мощные, сочные и незаезженные риффы, дыхание лета, романтика катания на скейте по улицам Москвы и уютных домашних вписок, атмосфернейшая, чистейшая меланхолия всех одиннадцати оттенков и, не побоюсь этого слова, космическая красота лирики и мелодий – все это – Bicycles for Afghanistan. Они ярчайше заявили о себе уже 1-ого сентября 2013 года – именно к этой дате был приурочен выход первого диска группы - EP "Возвращение домой" («Homecoming 7"»). Вдогонку за ним, закрепляя и без того уверенный успех, выпускается второй мини-альбом "Все вечеринки завтрашнего дня" («All Tomorrow's Parties 7"»), записывавшийся на студии Музей звука, в Москве (справедливо для обеих EP), сводившийся – как, впрочем, и первый - в Швеции гитаристом Atlas Losing Grip Густавом Бёрном, - над мастерингом которого, как и в случае с первым, трудился Мэсс Джиорджини, работавший c Alkaline Trio, Anti-Flag и Rise Against - 20-ого сентября того же года. А 23 июня 2014 года выходит без сомнения одна из наилюбимейших песен (а по версии ласт фм - так и вовсе - самая популярная) поклонников команды - сингл "Юность" ("Youth"). На мой скромный субъективный взгляд, этот бэнд заслуживает абсолютно мирового признания, и только по какой-то совершенно глупой случайности и дичайшей несправедливости они не стали сверхпопулярными. По-моему, в их песнях есть все, чтобы стать, прости господи, суперхитами и возглавить все главные музыкальные чарты и ротации - запредельная красота, душа, и еще раз атмосферность. Если ты читаешь эти строки, искренне прошу, исправь положение настолько, насколько способен - послушай, купи пластинку и сходи на концерт. Равнодушие – полностью исключено.

Кстати, относительно недавно, 10 октября 2015 года парни "разродились" долгожданным и "трудным" ребенком - своим первым полноценным студийным альбомом, долгостроем с одноименным названием Bicycles for Afghanistan, записывавшемся с сентября 2014-ого по апрель 2015-ого на студии Nitrojam Records Никитой Кузнецовым. Сведение и мастеринг делался в Америке – Дэйвом Данэмом на Gradwell House Recording. К ознакомлению обязателен.

Мой выбор: песни – «Останься со мной», «Мы. Навсегда», «Юность». Пластинки: все без исключения и без малого одинаково прекрасны и заслуживают только пристального внимания.