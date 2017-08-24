Герои панк-рока по средам, ч.90: TC Matic (Бельгия)

24.08.2017 19:43, Музыка: статьи



Алексей

Караковский

Всё-таки это смелая идея: разогнать свою довольно успешную блюзовую группу «Tjens-Couter», сократив её название до инициалов «TC», и добавить к ним фамилию не особенно известного в Бельгии сербского поэта-сююреалиста Душана Матича, автора такой бессмертной книги, например, как «Лажа и паралажа» (1962). Всё это — выдумка фронтмена группы, певца Арно Хинтйенса и гитариста Жана-Мари Эрца, ставшего соавтором песен и продюсером первых трёх альбомов.

Уже одно название коллектива, появившегося на свет в 1980 году в Брюсселе, прозрачно намекает на, мягко говоря, неповерхностное вовлечение его участников в пласты мировой контркультуры. Панк-рок (или это уже пост-панк?) у них тоже получился нетипичным — густо замешанным на европейском декадансе и сюрреализме. Более того, в 1985 году Арно продюсировал парижскую постановку оперы Конрада Боймера «Фауст» (при неподтверждённом участии других музыкантов группы). Записей этого действа на Youtube нет, и можно только догадываться, каким изысканно-гротескным оно могло быть.

К сожалению, если не считать этого успеха, за пределами Бельгии группе пробиться не удалось, несмотря на довольно успешный тур с «Simple Minds». Вскоре после четвёртого альбома, вышедшего в 1985 году, «TC Matic» предпочли приостановить свою деятельность. Арно, став выступать сольно, отошёл от декаданса в сторону мейнстрима. Это позволило ему добиться большого авторитета в бельгийской рок-музыке и стать одним из наиболее узнаваемых героев местных телешоу.