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Герои панк-рока по средам, ч.91: Vibrators (Великобритания)

30.08.2017 06:44, Музыка: статьи


Алексей
Караковский

Славную историю этого коллектива совершенно затмила попсово-балладная (насколько это возможно в панк-роке) композиция «Baby Baby», ставшая самым большим хитом группы и одной из известнейших песен панк-музыки вообще. Бессчётное количество кавер-версий увеличивается по сей день — так, словно, её авторы покинули этот мир, став лишь страничкой в книге истории музыки. Однако, это не так.

«Vibrators» появились на свет в 1976 году и практически сразу стали заметным явлением в лондонском андеграунде. Всё началось с того, что Крис Спеддинг привёл их в легендарный панк-клуб «100», а потом помог с записью дебютного сингла «We vibrate», по жанру более близкого к глэм-року, чем к панку. Потом получились гастроли с Игги Попом, на которых Дэвид Боуи, неслабо уважавший Игги, играл на клавишных (этот факт, имеющий довольно далёкое отношение к «Vibrators», тем не менее, непременно упоминается во всех жизнеописаниях коллектива). По названиям наиболее хитовых песен группы нетрудно заметить, что политика и социальные проблемы «Vibrators» не интересовали, и все песни посвящены бухлу, наркоте, оттягам на концертах и, конечно, бабам. Весёлая музыка, в общем!

Не считая короткого периода распада в 1980-1982 гг. группа никогда не сбавляла оборотов, выпустив огромное количество альбомов, из которых особенно котируются первые два. Последняя информация о концертах коллектива датируется сентябрём 2015 года, однако, сообщений о распаде коллектива не поступало — так что возможно, что это временная пауза.


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