Герои панк-рока по средам, ч.98: Dalevuelta (Перу)

17.10.2017 11:36, Музыка: статьи



Алексей

Караковский

Политическая система Республики Перу никогда не отличалась особой стабильностью. Всенародно избранных президентов свергали кровавые военные хунты, потом их сменяли «правительства народного согласия». В конце девяностых в стране доживал своё авторитарный режим Альберто Фухимори. Именно в это время на музыкальной сцене появилась молодая и дерзкая группа «Dalevuelta». Если говорить о перуанском панк-роке в целом, именно эти ребята сумели суммировать всё лучшее, что было до них, и оставить после себя существенный след.

Первой их работой стал альбом «Fuimos lo que somos» («Мы были теми, кем являемся»), записанный в 1999 году. В 2002 году, уже после исторического побега Фухимори из страны, у группы вышел второй диск. Двое участников группы в это время переселились в Аргентину, так что третий альбом «Mundo de papel» («Бумажный мир») пришлось записать в формате трио, а четвёртый и вовсе в акустике. Вскоре после пятого альбома «A.S.N.O.», вышедшего в 2008 году, группа заявила о самороспуске: «Мы воспользовались временем, когда произошел бум, и на самом деле мы были частью бума… Мы уже достигли того, чего можно достичь в этих условиях». Вокалист Ренцо Ланчо эмигрировал в Испанию, где стал выступать с местными инди-группами. «Сцена в Испании намного меньше. Забудьте о группе, которая будет играть на стадионе или в помещениях более, чем для пяти тысяч человек», — признавался он в интервью перуанским журналистам.

Прекращение деятельности не было окончательным. В 2014 году «Dalevuelta» воссоединилась для концерта в Лиме, а тремя годами позже стала хэдлайнером Перуанского рок-фестиваля на Национальном стадионе в Лиме. Также группа несколько раз выступила по телевидению со своим классическим материалом. Однако, Ренцо достаточно уверенно заявляет о том, что группа принципиально не хочет выпускать новый материал и будет избегать любых предложений играть только из-за денег.