Герои панк-рока по средам, ч.99: Sham69 (Великобритания)

24.10.2017 11:41, Музыка: статьи



История «Sham69» началась среди стареньких домов деревни Гершем и полустёртого граффити на стене в честь победы местной футбольной команды в региональной лиге «Walton and Hersham'69», от которого осталась только концовка — «…sham'69». Надпись так вдохновила местных панков Джимми Пёрси и Дэйва Парсонса, что в 1976 году они объединились.

Вокалистом новоиспечённой банды стал главный плэйбой местной дискотеки Джимми, чьим основным достоинством, кроме бешеной энергии, было знакомство с продюсером Джонатаном Кингом, жившим неподалёку. Барабанщика Марка Кэйна группа умудрилась прослушать на кухне его мамы. Басист Альберт Маскелл жил на свиноферме, и первые репетиции проходили в хлеву — причём, по преданию, Джонатан Кинг не побрезговал присутствовать на их ранних джемах.

Первый концерт группы состоялся в Гилдфордском университете. После этого Джимми Пёрси отправился в Лондон, где заявил, что поёт в лучшей панк-группе страны, и, благодаря этой наглости, «Sham69» очутились в клубе «Рокси» на разогреве у гораздо более известных коллективов. Деревенщину из Суррея никто не знал и знать не хотел, и Пёрси надрывался перед полупустым залом, но тут ему повезло во второй раз: в клубе инкогнито присутствовал американский музыкант и продюсер Джон Кэйл. Ребята понравились Джону, и вскоре группа заключила контракт с Polydor Records.

Первый же хит «Borstal breakout» привлёк к группе политически активную аудиторию, а участие в телешоу «Top of the pops» вывело ребят на большую сцену. Песни «Ulster», «Red London», «Angels With Dirty Faces», «If The Kids Are United», «Hurry Up Harry» стали классикой британского панк-рока. Вскоре, когда распались «Sex Pistols», оказалось, что в Лондоне есть только одна по-настоящему популярная анархо-панк группа, «Sham69», но в отличие от других панк-групп, выходцев из арт-тусовки, эти ребята действительно пришли из народа, и народ им поверил. На концертах «Sham69» отрывались все — и левые, и правые, и скинхеды, и просто футбольные фанаты; каждое выступление сопровождалось массовыми побоищами. Джимми Пёрси и впрямь считал себя борцом за права рабочего класса, сея вокруг себя насилие и хаос.

С падением популярности панка группа почувствовала растерянность. Попытки смешивать панк с другими стилями оказались неудачными, и четвёртый альбом «Sham69», вышедший в 1980 году, даже сам Пёрси назвал «кучей дерьма». Последующий развал группы, казалось, даст ему возможность «сделать что-нибудь по-настоящему анархическое», как он больше всего хотел, но сольная карьера оказалась неудачной, и к середине 80-х Пёрси стал делать как все. Снова собранные «Sham69» стали играть концерт за концертом для ностальгирующей публики, а Джимми то боролся за права животных, то заключал рекламные контракты с «Макдональдс», а незадолго до тридцатилетия своей команды взбрыкнул и ушёл со сцены на несколько лет — хотя потом, конечно, вернулся. Собственно говоря, постаревшие «Sham69» до сих пор выступают в лондонских клубах со своими старыми песнями, но на их концертах теперь вместо мордобоя и битья окон трясут аккуратными бородками благообразные старички.