Герои панк-рока по средам, ч.100: Ornatos Violeta (Португалия)

31.10.2017 11:43, Музыка: статьи



Алексей

Караковский

Строго говоря, «Ornatos Violeta» не имеет прямого отношения к панк-року: эта группа в течение всего своего недолгого пути славилась именно тем, что умела с большим вкусом смешивать любые стили от альтернативного рока до ска и джаза. Родство с панк-роком здесь состоит в бескомпромиссных текстах и прекрасной энергетике. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть их клипы.

Официально группа существовала с 1991 по 2001 год и снова воссоединилась в 2012 году, но по факту почти всё сделанное относится к короткому периоду 1997-1999 гг. В состав коллектива входили: Манел Крус (вокал), Нуно Прату (бас), Пейше (гитара), Кинорм (ударные), Элишиу Донуш (клавишные). После распада коллектива никто из его участников и близко не повторил былые успехи, и сейчас «Ornatos Violeta» незаслуженно забыта даже у себя на родине в Португалии.