Герои панк-рока по средам, ч.101: The Fibonaccis (США)

07.11.2017 11:51, Музыка: статьи



Алексей

Караковский

Лос-Анжелесская группа «Fibonaccis», названная в честь знаменитого средневекового итальянского математика Леонардо Фибоначчи Пизанского, крайне редко причисляется критиками к панк-року — всех сбивают с толку изысканные атональные фортепианные пассажи и элементы академического авангарда. Однако, эти же черты роднят талантливых калифорнийцев с пост-панком и даже нью-йоркским ноу-вэйв. Кроме того определённым маркером являются темы песен: почти все они посвящены тёмной стороне человеческой природы, эзотерике, серийным убийцам и пр.

«Их музыка — это лифт из ада», — сказал о них критик Джефф Спурньер. Одной из лучших песен коллектива, пожалуй, можно назвать композицию «Нарциссист», написанную по следам труда Кристфера Лэша «Культура нарциссизма».

«Fibonaccis» относится к тем группам, где лидер и автор материала не привлекает к себе внимания на сцене. Джон Дентино, интеллектуал и хипстер, полностью погружён в игру на клавишных. Лицо группы — экспрессивная вокалистка с китайскими корнями Мэгги Сонг. Также в группе играют гитарист Рон Стрингер, барабанщик Джо Берарди и басист Том Кори.

Свой дебютный EP «Fibonaccis» выпустили «fi'-bo-na'-chez» в 1982 году, годом позже последовал второй — «Tumor / Psycho / Slow Beautiful Sex». В 1984 году группа самостоятельно сняла музыкальное видео на кавер песни Джими Хендрикса «Purple Haze». Полностью убрав из песни фирменную психоделию и добавив фрагменты интервью Чарлза Мэнсона с истошными воплями Мэгги Сонг, «Fibonaccis» сделали, по сути, жёсткую пародию, рассказывающую о тоталитарных религиозных культах.

На протяжении своей карьеры песни «Fibonaccis» регулярно включались в саундтреки к фильмам. В 1986 году группа сотрудничала с композитором Ричардом Бэндом в комедии ужасов «TerrorVision», записав пять треков, включая основную тему. Их песня «Sergio Leone» использовалась для заключительных титров 1982 года в «Android» и ранее незаписанный трек «Art Life» участвовал в 1987 году в «Slam Dance». «Fibonaccis» появились на экране, исполнив роль группы «Sexy Holiday» в 1987 году в комедии «Valet Girls», исполнив в сцене вечеринки песни «Slow Beautiful Sex» и «Purple Haze».

В 1987 году группа, наконец, нашла издателя и выпустила дебютный альбом «Civilization and Its Discotheques». Однако к этому времени музыка, записанная на нём уже не находилась на гребне моды, и альбом не принёс группе звёздной популярности, на что она явно рассчитывала. Это привело к тому, что уже в 1988 году музыканты, разочарованные отсутствием признания и прохладными рецензиями в прессе, расстались.

В 1992 году у «Fibonaccis» вышло что-то вроде полного собрания сочинений — 26 песен на CD под названием «Repressed - The Best of the Fibonaccis». Музыканты собрались заново, чтобы выступить на презентации диска, после чего снова ушли в бессрочный отпуск, эпизодически, впрочем, собираясь вместе, чтобы выступить по тому ли иному поводу. Жизнь каждого из них сложилась неплохо, но таких ярких страниц, как «Fibonaccis», ни у кого уже не было. Джон Дентино продолжил писать музыку к кино. Мэгги Сонг пыталась сниматься в некоммерческом кино и теперь занимается акупунктурой в Лос-Анджелесе. Гитарист Рон Стрингер оставил музыку и стал редактором в «LA Weekly». Барабанщик Джо Берарди продолжил музыкальную карьеру в других панк-группах.