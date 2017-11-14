Герои панк-рока по средам, ч.102: Брем Стокер (Украина)

14.11.2017 11:55, Музыка: статьи



Алексей

Караковский

С панк-роком в Украине всегда было неплохо — благо, украинская рок-сцена начиналась с такого выдающегося панк-коллектива, как «Вопли Видоплясова». Если брать более молодые поколения, то нетрудно обратить внимание на ровненскую панк-группу «Брэм Стокер», собранную Алексеем Казанцевым и Михаилом Зориным в 1996 году.

Лидер коллектива Алексей Казанцев крайне активен в социальных сетях и, возможно, поэтому эпизодически иронизирует над современными трендами в песнях («Жизнь боль», «Селфи», «Мода»). Также достаётся и актуальным проблемам украинской политики («Нова Украïна», «Юзер»). Ну а в последнее время Казанцев ведёт авторскую радиопередачу «Тих#якось», в которой травит байки об украинской панкухе.

За двадцать с лишним лет музыканты выпустили более полутора десятка альбомов, сыграли на множестве фестивалей. Как часто бывает, состав группы часто менялся — в том числе, покинул группу Зорин. В середине нулевых коллектив, став классикой, постепенно стал сбавлять обороты, а его песни стали перепевать все, кому не лень. Казанцев занялся другими музыкальными проектами — в том числе, создал ещё одну, ничуть не менее забойную панк-группу «Татухі Вмикача», с которой записал два диска, а также выпустил акустический альбом с Юрой Апельсином. В 2016 году было объявлено, что «Брем Стокер», отметив юбилей, прекратит своё существование, но в 2017 году группа всё же продолжила концертную и студийную деятельность.