Герои панк-рока по средам, ч.103: Evicted (Зимбабве)

21.11.2017 12:00, Музыка: статьи



Алексей

Караковский

Среди новой волны зимбабвийских панк-групп «Evicted» («Выселенные») — единственная, достигшая международного признания. Группа была создана в начале двухтысячных годов в Хараре четырьмя друзьями, учениками средней школы, и получила своё название из-за того, что её прогоняли со всех репетиционных баз из-за слишком тяжёлого и громкого звука. Со временем смысл названия перекочевал в тексты песен и стал означать тоску по Родине, которую музыкантам, как и многим их соотечественникам, пришлось покинуть.

Хотя стиль группы обычно классифицируется как «афро-рок фьюжн» (с заметным влиянием металла), изначально их музыка была, несомненно, панком — вперемежку на английском и на основном местном языке шона. Однако, ребята решили не следовать по пути мейнстрима и начали искать свой собственный звук, вдохновлённый, кроме панк-хардкора, фанка и рэгги, традиционным зимбабвийским музыкальным жанром чимуренга. Чимуренга — это слово на языке шона, означающее «освобождение», а также название политического движения, сформированного в 1894 году, когда народы щона и ндебеле восстали против белых поселенцев. И, действительно, песни «Evicted» активно затрагивают политическую тематику. А музыкальный ролик на песню «Tomorrow», посвящённую борьбе с браконьерством, группа сняла прямо на берегу озера Кариба совместно с подразделением по борьбе с браконьерством Буми-Хиллз .

Основатель группы Дерек Бэйли получил в Австралии степень бакалавра поп-музыки. Опытный вокалист, гитарист, автор песен, инженер и продюсер, он известен также как преподаватель гитары и вокала. Басист Доминик Бенсон, чьи предпочтения — фанк, джаз и чёрное евангелие, участвовал в большинстве крупных музыкальных событий Хараре, среди которых Международный фестиваль искусств Хараре, Итальянский джазовый фестиваль и театральные постановки, после чего стал продюсером, автором песен и преподавателем музыки. Джастин Сауттер имеет многолетний опыт игры на барабанах и также преподаёт ударные в международной школе в Хараре. Гитарист Тео Роуд, самый молодой член группы, вырос на ферме в Бромли, после чего учился в Музыкальном колледже в течение полутора лет, и непосредственно оттуда был приглашён в группу.

К 2008 году участники группы оказались на трёх разных континентах с паспортами трёх разных стран. Пять лет им не удавалось собраться и продолжить занятия музыкой, но потом музыкантам удалось воссоединиться в Австралии. Именно там в 2009 году в штате Квинсленд появился на свет 11-трековый альбом «Place Called Home» — достаточно жёсткий взгляд на коррупцию, нищету, расизм, любовь и массовое перемещение людей и наций. Запись полностью финансировалась самим музыкантами и была самостоятельно выпущена с помощью iTunes Australia. Главным хитом альбома стал кавер зимбабвийской классики — «Mapurisa» Энди Брауна, сыгранная в тяжёлой рок-обработке, но сохранившая этнические черты. Песня немедленно пробилась в радиоэфир Южной Африки, Замбии, Великобритании и Австралии, став культовым хитом для выходцев из Зимбабве.

Став хедлайнером на престижном международном благотворительном фестивале «Зимфест» в Брисбене, группа отправилась домой: тридцатилетняя тирания престарелого президента Роберта Мугабе стала ограничиваться правительством национального единства, и ситуация в Зимбабве начала медленно стабилизироваться. По дороге «Evicted» отыграли тур в ЮАР, после чего продолжили гастроли в Зимбабве, Замбии и Мозамбике, выступая, в том числе в самых отдалённых районах для самых нищих и обездоленных людей. Позднее группа стала героем американского фильма «Punk In Africa», принесшего ей известность в Северной Америке и Европе.

В 2014 году группа выпустила EP «Ndoita Sei». «Рассказ основан на опыте друга. Однажды ночью он связался с какой-то женщиной, с которой познакомился в клубе. На следующее утро он проснулся, обнаружив, что она украла у него всё, включая одежду. Забавная история, которая могла произойти со многими мужчинами», — рассказал Бэйли о заглавной песне диска, по которой был снят видеоклип.