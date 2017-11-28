Герои панк-рока по средам, ч.104: Wonk Unit (Великобритания)

28.11.2017 13:26, Музыка: статьи



Алексей

Караковский

Алекс Вонк по прозвищу «Папаша» жёг на лондонской сцене с 1992 года, устраивая непринуждённую обстановку трэша и угара со скейт-панк командой «Flying Medallions». В 1995 году, когда группа ехала на автобус по Франции, басист Дуги не справился с управлением. Некоторые музыканты сильно пострадали в аварии, и группу пришлось распустить; единственный её альбом «We love everybody and everything’s great» вышел годом ранее.

Чем занимался последующие десять лет Папаша Вонк, доподлинно неизвестно. По его словам, ещё в девяностых ему удалось вылечиться от алкоголизма. После этого Алекс подался в строители, что по сей день остаётся его основным источником заработка. Союз имени себя (название группы — это, конечно, стёб над «work unit») Папаша начал выстраивать примерно в 2008 году, но долгое время был единственным постоянным участником состава, пока к нему не присоединились ещё два колоритных персонажа — барабнщик Том Венсди и басист Пуошн. Для начала «Wonk Unit» выпустили целых три андеграундных альбома за четыре года. Один из них назывался нетривиально — «Вонк спас мою жизнь». Собственно, этот выпендрёж стал визитной карточкой группы — например, широко известна футболка, придуманная Алексом, с надписью «Я люблю свою вагину».

«Все трюки Wonk — первая попытка, обычно использующая мою левую руку. Я никогда не подталкиваю своё искусство, если что-то не получается с первого раза. Это очень органичный способ творчества. Как и моя поэзия и наши песни, оно должно быть чистым вдохновением. Я не сажусь за стол и не решаю что-то написать, мне нужно вдохновение здесь и сейчас. Мои работы для футболок сделаны за 30 секунд, а мои стихи сделаны в течение 10 минут. Я всегда честен в том, что делаю. Я лечился от зависимости, я бывший алкоголик, и я стал писать, когда начал трезвую жизнь, поэтому я призываю людей сочинять и извлекать это из себя. Лучше направлять ваши жизненные соки на творческую дорогу, а не на пьянство».

В 2014 году «Wonk Unit», наконец, подписало контракт со звукозаписывающей компанией и в течение пары лет выпустило два отличных альбома — «Nervous Racehorse» и «Mr Splashy» («Нервная гоночная лошадь» и «Мистер Плюх»). Вокруг группы и её друзей собрался круг единомышленников, переросший в ежегодный Вонк-фест. При этом Алекс избегает называть этот панк-фестиваль панк-фестивалем, а свою панк-группу панк-группой: «Мы не будем использовать «панк» в качестве инструмента, чтобы получить больше поклонников. Из-за состояния страны и нынешнего правительства невозможно игнорировать то, что происходит — неравенство, голодающие люди во всём мире. «Wonk Unit» становится политически активным, но это только потому, что мы люди, а не панки. Мы не можем игнорировать тот факт, что сейчас мы живем в очень несправедливом обществе… Подлинный DIY процветает прямо сейчас. Если вы посмотрите на эти ужасные празднования 40-летия панка, которые организовало правительство, то это самое ужасное событие, которое когда-либо случалось. Наши хорошие друзья «Slaves» пришли из британского андеграунда и приносят панк в мейнстрим. Сегодня есть целое поколение детей, которые попадают в панк-культуру через какую-то свою музыку, и это потрясающе. Существует DIY-подполье, которое, безусловно, является андеграундной субкультурой, и также существует панк с шипами и кожей, демонстрируемыми на публику. Я думаю, что это две разные вещи: у нашего панка есть утопические ценности, другой вид панка больше интересуется питием сидра».