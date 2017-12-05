Герои панк-рока по средам, ч.105: Kleenex (Швейцария)

05.12.2017 13:31, Музыка: статьи



Алексей

Караковский

Kleenex (с 1980 Liliput) была единственной швейцарской пост-панк группой, которая стала всемирно известной и до сих пор считается культовой.

Лислот Ха (Лизелотта Хафнер) и Клаудиа Шифф (Клаудиа Шифферль) ещё в 1977 году образовали арт-дуэт «Superchunks», снимавший короткометражные фильмы, но увлеклись панк-роком и годом позже вместе с гитаристкой Марлен Мардер и вокалисткой Регулой Зинг собрали группу под названием «Kleenex».

Известность коллективу принесла схожесть с такими художественными движениями, как дадаизм (родина которого была как раз в Цюрихе), экспрессионизм и футуризм — соединение, отмеченное в 1981 году американским музыкальным журналистом и культурологом Грейлом Маркусом, неоднократно писавшим о «Kleenex». Слова песен состояли из полной бессмыслицы. «Мы говорим на швейцарско-немецком, это наш родной язык. В то время не было хип-хопа или рэпа. Наш английский был не так уж хорош, это же иностранный язык. В любом случае, это была бессмыслица! У нас была одна или две песни на немецком языке. Для нас английский был языком музыки, но мы не могли говорить по-английски», — вспоминала Марлен Мардер. В то же время, по её словам, участницы группы поначалу не подозревали, что их развлечение может быть как-то связано с дадаизмом, а потом просто стали играть на публику.

Первый же концерт прошёл с колоссальным успехом, и уже в апреле «Kleenex» играли на разогреве у британской панк-группы «XTC». В ноябре 1978 года швейцарки выпустили пластинку с четырьмя песнями — всей своей тогдашней программой. После этого «Kleenex» впервые прозвучали на швейцарском телевидении — однако, именно из-за этого певица Регула Зинг потеряла работу продавщицы в фотоателье. В декабре группа выступила на немецком телевидении, а в 1979 год отправилась с концертами в Великобританию, где также вышел их диск.

Тур по Великобритании стал концом «Kleenex». Группа рассталась с Регулой, с которой уже давно имелись разногласия. Кроме того, группа ничего не заработала на туре и, наоборот, понесла значительные расходы. Предыдущий менеджер не заплатил за оборудование, так что усилители и инструменты, взятые в аренду, должны были быть возвращены.

Оставшиеся трое девушек отказались от старого материала и решили двигаться дальше с новой вокалисткой, однако 5 ноября 1979 года Клаудиа Шифф получила письмо, в котором ей сообщалось о запрете дальнейшего использования торговой марки «Kleenex». Таким образом, должно было быть найдено также и новое название группы. Осенью 1979 года девушкам удалось переманить из Берна 16-летнюю вокалистку Крингль Фройнд, а в декабре к ним присоединилась саксофонистка Анджела Баррек. Только в конце апреля 1980 года на концерте в Женеве, наконец, было озвучено новое название — «Liliput».

После этого концертная деятельность группы чрезвычайно активизировалась. После турне по Германии в Британии вышел ещё один сингл. Отличной рекламой коллективу стало участие в сборнике «Swiss Wave — The Album». В это время группа репетировала на старом заводе, пуская к себе в гости дружественные панк-коллективы, появившиеся в изобилии после массовых беспорядков 1980 года.



Недельный тур по Англии в начале октября 1980 года снова закончился спорами. На этот раз группу оставили её основательница Лислот Ха, а также Анджела Баррек. Назначенный на ноябрь тур по Германии был отменен. Тем не менее, в феврале 1981 года вышла новая пластинка, на обложке которой участницы группы предстали в костюмах, напоминающих одеяния основателя дадизма Хьюго Балля. На момент выхода сингла певица Крингль также вышла из группы, и «Liliput» временно стал дуэтом. Клаудиа Шифф сообщила в интервью об «огромной горе долгов», которые стесняют группу.

В конце января 1981 года новой вокалисткой стала 26-летняя офис-менеджер Астрид Шпириг, ранее певшая в группе «Zurich Neon». Включение в состав двоих мужчин — 19-летнего барабанщика Беата Шлаттера и 22-летнего саксофониста Кристофа Херцога — вызвало иронию в музыкальной прессе. Участие мужчин не помешало «Liliput» успешно выступить, например, на феминистском рок-фестивале в Берлине Tempodrom в июне 1981 года.

В 1982 году «Liliput», наконец, записали первый студийный альбом — только потому, что их согласилась финансировать компания «Rough Trade». К этому времени стиль группы эволюционировал от строгого пост-панка времён Регулы и хаоса с Крингль и Анджелой к панк-джазу с элементами ворлд-мьюзик. Тур по Германии и Швейцарии в поддержку альбома складывался удачно, но тут внезапно оказалось, что Астрид беременна, и это означало либо сбор нового состава, либо конец группы. По словам Марлен, «это было её решение, она хотела быть на 100% для ребенка, поскольку она была на 100% для группы». К этому времени организационные проблемы отняли у Клаудии и Марлен последние силы. В октябре 1983 года после концерта в Цюрихе группа распалась окончательно. Второй альбом «Liliput», записанный с приглашёнными музыкантами, вышел пару месяцев спустя.

После 1984 года Марлен Мардер была единственной участницей группы, кто продолжал заниматься музыкой. В 1986 году она опубликовала свои мемуары «Kleenex / Liliput - Дневник гитариста Марлен Мардер», а в 90-х переиздала записи группы на CD. В 2016 году Марлен умерла от рака в возрасте 61 лет. Клаудия Шифферль теперь известный художник, а барабанщик Беат Шлаттер — успешный телевизионный и кино комик.