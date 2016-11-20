Asketics: Север пронизывает наше творчество

20.11.2016 20:31, Музыка: интервью



Александр

В.

Волков

24 ноября в Китайском Лётчике Джао Да состоится концерт супер-трио Asketics – «Подвижники». Группа из Карелии (Алексей Деревлев: голос, струнные, эффекты, Аркадий Соколов: голос, ударные и духовые, электроника, Сергей Шеляпин: электрина, басс-синт) - наследники Reel и «Ва-Та-Га» - продолжает тур по России, презентуя альбом «ДА.BRO» (Sketis music). Перед московским концертом говорим с Алексеем Деревлевым.



Контрабанда: Добрый день! Есть ли в названии нового вашего альбома «ДА.БРО» игра слов – ДОБРО?

Деревлев: Конечно, есть. Так получилось, что первый альбом мы писали в Петрозаводске. Второй в Москве. А вот третий на замечательной студии «Добролёт» в Санкт-Петербурге, там мы записали основные партии всех песен. Так основная сессия стала называться «Asketics-добро». Нам понравилась идея оставить рабочее название «ДОБРО» – т.к. своим творчеством мы стараемся нести добрый, светлый посыл. А поскольку мы решили попробовать себя в новом качестве, использовать вокал, то решили сделать некую игру слов – как утверждение – «Да, братья – такие дела».



Контрабанда: Вы формулировали идею проекта, как «собирательную». Говорили про «музыкальный винегрет, блендер». То, что происходит теперь – это изменение «меню» или поиск новых средств? Есть ли концепция у группы, у альбома?

Деревлев: Да, безусловно, концепция есть. Концепция изначально планировалась, как запись песен. Именно песен. Некоторым из нас она поначалу показалась абсурдной, т.к. мы зарекомендовали себя как инструменталисты. Но по ходу проекта все получилось. Во-вторых мы долго прорабатывали концепцию этих самых песен, чтобы выстроилась какая-то целостность. В итоге мы собрали мои тексты совершенно разных лет написания. Тексты, которые по разным причинам не удавалось реализовать музыкально, в тот момент, когда они были написаны. Это и юношеские переживания от безысходности. И боль утраты близкого друга. И любовь, и философия. Это совершенно разные стихи. Но все их объединяет то, что они выстроены в определенном порядке - по замыслу. Вначале ставится философский вопрос о внутреннем мире человека и происходящем вокруг, заканчивается философско-религиозной дилеммой. А в промежутке совершенно разные истории из жизни. И аранжированы они в присущей нам разно--жанровой манере. Все песни сделаны практически в разных стилях, а голос все объединяет.





Такая задача стояла изначально - записать альбом, полностью состоящий из песен. Так задумывалось, так анонсировалось при сборе средств на запись – так и сделали. После записи двух альбомов инструментальной музыки – мы резко обнаружили проблему отсутствия вербального. Это, так или иначе, все время нас преследовало. Постоянно задавались вопросы – почему не поете и пр. Да, после разрыва отношений с вокалистами из нашего первого проекта мы играли музыку без слов, но в данный момент захотелось новых экспериментов и мы пришли к пониманию, что не расширяя состав (трио) можем добавить дополнительную мелодическую строчку - только запев. Так и решили. А поскольку это эксперимент, то мы попытались использовать голос по-разному – на альбоме есть пение, речитатив, декламация, многоголосие и пр.Они из жизни, из разных ее моментов. «Я УСТАЛ» была написана в 17 лет в период достаточной суровых для нашей страны лихих 90-х, в нём гетто, юношеский максимализм, безысходность, протест. Песня «ВАНЯ» была написана, когда в 25 лет потерял друга-ровесника, которому бы жить да жить. «ЛЕНЬ» – юморная история о свойственном нам всем человеческом пороке. «КОНТРОЛЬ» – об обычной истории, которая может приключиться с каждым, когда мы можем накрутить себе гораздо больше, чем на самом деле происходит. «ВМЕСТЕ БУДЕМ» – посвящение женщине, с которой мы связываем свою жизнь. Мы никогда до конца не поймем друг друга, но будем вместе навсегда. Первая и последняя песни – это рассуждение на извечные вопросы, соответственно - куда движется человечество, ведь изменить мир вокруг мы можем только начав с себя; и куда обращается человек за помощью, когда уже некуда обращаться. Еще есть две песни, которые написал наш ушедший уже из жизни друг и поэт – их исполняет Аркадий. Мы не хотим, что бы его творчество ушло вместе с ним и сделали две аранжировки на замечательные стихи. Ну и есть текст Маяковского.Да. Тема действительно особая. Поэма «Облако в штанах» в юношестве произвела на меня сильное впечатление, и несколько частей я запомнил наизусть. Периодически на джемах я исполнял его стихи как речитатив. И это довольно старая моя идея положить его стихи на музыку, которая реализовалась опять же в этом альбоме. Я придумал припев из двух слов - «Владимир Владимирович», которые создают некую интригу, актуальную в данный период времени.Самое главное это то, что в это раз мы решили все записать исключительно втроем. Сами, без привлечения дополнительных музыкантов.. Все наложения и все инструменты звучащие на альбоме – это все мы. Это в первую очередь отличает эту запись от всех предыдущих лично для нас. Сам костяк мы сыграли в студии все вместе. В течении нескольких дней студия была полностью в нашем распоряжении. И мы записывали в живую барабаны, бас и гитару. Эксперементировали со звучанием. Этот процес нам превычен. Студия отличная – можно повторить с удовольствием. Вокал и аранжемент сделали позже в разных местах в Петрозаводске – это действительно интересно. Где и что мы только не записывали. В клубе «ЗАВОД» по ночам, когда строительная техника не работала. На бывшей трикотажной фабрике в студии нашего товарища, тоже по ночам, когда станки соседей молчали. Во временно пустующем оффисе наших знакомых юристов. Дома у звукорежиссера и на бывшей работе у Аркадия в Центре Национальных Культур. В Государственной Консерватории Петрозаводска. В Blomberg studio – собирали и сводили.Аппаратуры, конечно за весь период записи использовалось много. Техническая часть это отдельный разговор. По инструментам, конечно, самый новый и интересный инструмент – это голос. Это поистине интересный опыт, который хочется продолжать и развивать. Гораздо больше синтезаторов есть в этой записи, помимо нового для нас гитарного, очень много клавиш привлек Аркадий. Также мы использовали академические инструменты, которые записывали в зале консерватории – Аркадий играл на литаврах, вибрафоне, маримбе. Я записал вступление к песне «Ваня» на дорогущем «Стейнвее», который еще и перед записью настроил штатный настройщик, конечно же, по дружбе. С записи последнего альбома Аркадий еще начал осваивать саксофон, который успешно прописал. Сергей нашел, записал и подготовил множество семлов, нойзов и звуков – звучащих в записи.Тут тоже интересный момент. Раньше мы вначале придумывали, репетировали, играли на концертах, а потом записывали. И получалось так, что когда все записывалось, то играть уже было не так интересно и мы начинали добавлять нюансы в концертное исполнение. В этот раз мы придумали только основную структуру. И вся музыка родилась во время записи, за исключением некоторых песен. И теперь самое интересное - как это сыграть на концерте. Над этим и шла работа перед туром, хотя некоторые вещи мы уже исполняли на концертах.Я бы не сказал, что не стало джаза. Во вступлении к песне «Вместе будем» точно бибоп-подобная часть звучит. А какое драм-соло в конце!Несомненно, последовательность есть. Она заключается в разных аспектах. Кто то может подумать что использование голоса – это шаг назад. Но попробуйте записать альбом с вокалом! Да и после стольких лет, взять и сделать что-то из ряда вон (для самих себя) – это в любом случае преодоление определенных преград, и, как следствие, апгрейд. Поиск равновесия между жанрами в нашем творчестве - «притча во языцах». Этот поиск ведется все время - но стиль жизни, мировоззрение, окружение, информация вокруг не дают возможности выражаться в рамках какого-то конкретного жанра.Электронная музыка занимает лидирующие позиции сейчас, это, безусловно, конечно, она оказывает влияние и на нас. Она нам нравится. У нас даже параллельно развивается более электронная программа, которая претендует стать одной из новых записей. Но в нашем классическом «гитара-бас-барабаны» мы, так или иначе, заимствуем принципы построения ритмических структур или основы таких стилей как драм-н-бейс, джангл, даб, дабстеп, тустеп, хаус и т.п. Что касается Red Snapper – конечно, мы знакомы с этой группой, в первую очередь благодаря Сергею (бас), их принцип построения басовых линий нам нравится. И вообще нам очень нравится английская музыка разных эпох и жанров.Нам кажется, что в плане стиля – изменений не произошло. Просто появился голос. Музыку каждый из нас слушает довольно разную. Об этом можно говорить долго. Начиная с традиционной музыки разных народов, этнической с которой мы знакомы не по наслышке. Академической – в силу нашего образования. Джазовой в виду ее факультативной практики. И роковой – как влиятельнейший период юности.Программа эта может исполняться там, где мы обычно играем – это клубы и фестивали. И там, и там она вполне гармонично существует. И там, и там всегда собираются и те, кто знаком с нашим творчеством и те, кто слышит впервые. Вообще, живое исполнение – это самый интересный процесс, как для нас, так и для слушателей.Конечно, есть. Об этом говорилось с самого начала. Мы долго думали над расстановкой композиций. Для нас это очень важно. Хотя сейчас такое время, когда очень мало людей слушают музыку альбомами.Ничего не знаем об этой группе и этом стиле. Но обязательно поинтересуемся.Конечно. Мы даже всегда просим в афише писать именно Карелия. Мы очень любим место, в котором живем. И нам кажется, что Север, так или иначе, пронизывает наше творчество. В данной работе может мы ушли гораздо дальше от севера – но это связано и с концепцией. Это поиск, эксперимент. Юноша уходит далеко от дома в поисках истины – и надеется найти ее и обрести покой. Так и в альбоме. Мы уходим далеко, но мы те, кто мы есть. Весь альбом на русском языке. Он обращен в первую очередь к Русскому миру. Что касается совсем корневых мотивов - на этом мы сконцентрировались в нашей полуакустической программе, которая развивается. Мы представляли ее уже в Швеции, Норвегии и Финляндии – она, как раз, более аутентичная и корневая. Больше этнических инструментов. И песни исключительно – в традиции Русского Севера.Место: Клуб «Китайский Лётчик Джао Да»Начало: 24 ноября в 20:00Адрес: Лубянский пр-д, д. 25, стр. 1, м.Китай-городАльбом «ДА.BRO» на сайте Sketis Music: http://shop.sketismusic.ru/asketics-dabro