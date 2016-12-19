Инна Желанная: Люди знают народные песни!

19.12.2016 10:41, Музыка: интервью



Александр

Томанов

Перед самым Новым годом, 28 Декабря, в Театральном зале Московского Международного Дома Музыки состоится один из главных концертов зимы - замечательная этно-рок вокалистка Инна ЖЕЛАННАЯ и её группа дадут итоговый концерт в честь 10-летия творческого пути нынешней инкарнации коллектива. Перед концертом задаём Инне несколько вопросов.



Контрабанда: Что будете играть в ММДМ?

Инна Желанная: В последнее время мы играем набор композиций из разных альбомов, большинство - из «Изворота» (альбом 2014 года). Материала за 10 лет набралось много, и мы пытаемся уместить в полуторачасовой концерт лучшие композиции.



Контрабанда: Этническая, народная музыка проникает в душу в детстве. Она передаёт, будит особый дух. Сейчас, как кажется, эта традиция, этот путь отмирает. Как будет выживать этническая музыка? Как диковина? Как музей? Как стиль музицирования, оторванный от корней – типа танцевальной «этники» в клубах Москвы?

Инна Желанная: Отмирает? На мой взгляд, наоборот, она сейчас возрождается. Песни, долгое время хранившиеся в архивах, вновь становятся живой традицией, и интерес к истинно народной музыке растет. По крайней мере, я вижу подтверждения этому на каждом этно-фестивале – рождаются новые имена, новые группы, растет аудитория, расширяется география, люди знают народные песни, поют.



Контрабанда: Откуда берется народная музыка? Мне представляется (в моменты позитива), что она - продолжение местности, конкретной земли. Пафосно звучит, извиняюсь - наверное, Лев Гумилёв повлиял. Но тогда она же может появляться заново сама собой, регенерировать?

Инна Желанная: Я не такой глубокий знаток традиции, мне трудно судить. Но думаю, что любая музыка рождается в той или иной среде и, так или иначе, отражает жизнь людей. В этом смысле песенная народная традиция и есть продолжение местности, земли.





Контрабанда: Почему на обложках и афишах состав вашей группы ограничен минимумом - формулой «вокал-бас-барабаны-саксофон»?

Инна Желанная: Состав не «ограничен», просто у группы вот такой состав – басист, барабанщик, саксофонист и голос. Поэтому о «минимуме» я бы не говорила. На концерте нам помогает электроника, в студии же есть возможность добавить что угодно и кого угодно, с любыми инструментами и звуками. Так в альбоме «Изворот» можно услышать маримбу Льва Слепнера, горловое пение Радика Тюлюша, скрипачей Тину Манышеву и Геннадия Лаврентьева, Руслана Колина с дудуком, Трея Ганна (King Crimson) с его уникальным звуком war-guitar и даже соло в исполнении диджея (Dj Mixoid). При сведении альбома тоже можно добавить электронных звуков, фильтров, обработок.



Контрабанда: После ситуации, когда вы участвовали в первом «Голосе», как всегда у наивной части населения (у меня, например), возникает иллюзия, что - ВОТ! Сейчас ситуация изменится, будет прорыв! Она, понятно, не меняется. Но почувствовали ли вы какие-то изменения - в среде, в обществе?

Инна Желанная: Одна передача ничего не дает, вы верно сказали, это иллюзия.



Контрабанда: Но осталось какое-то послевкусие от участия в «Голосе»?

Инна Желанная: Да, недовольство собой, надо было лучше.



Контрабанда: Есть ли сейчас контакты с другими музыкантами, двигающимися параллельными курсами, сплавляющими современный звук и этнику – Сергеем Старостиным, Борисом Базуровым, Сергеем Клевенским?

Инна Желанная: Со Старостиным мы часто видимся, постоянно на связи, я часто спрашиваю его советов, рекомендаций и т.д. И с другими видимся, бывает.



Контрабанда: Как можно описать положене дел в музыке, которую вы играете?

Инна Желанная: Наш хорошо забытый «новый» жанр приживается с трудом и очень медленно. Сейчас все работает по схеме «помоги себе сам». Не умеешь – тебя быстро затопчут. Многие уходят в режим «хобби», не получив поддержки, помощи в продвижении, не умея себя продать самостоятельно, не найдя продюсера. Там-сям по крупицам появляются интересные имена, но ниша пока довольно зыбкая, все разрозненно, объединенного какого-то движения нет.



Контрабанда: Есть ли сейчас кто-то из молодых, потенциальных звёзд этно-рока?

Инна Желанная: Что касается новых потенциальных звезд, в этом, условно говоря, «народном» жанре, на мой взгляд, круче группы «Даха Браха» еще ничего не появилось. Среди аутентичных есть очень сильные народные ансамбли, есть выдающиеся исполнители, певцы, сказители. Но с современной подачей проблемы наблюдаю я. Архиповские рождаются раз в тысячу лет. И тех не бережем.



Контрабанда: Кстати, да! Архиповсий же – талантливейший музыкант наших дней! А как к нему относится тусовка, другие музыканты?

Инна Желанная: Хорошо относятся. Он крутой, звезда.



Контрабанда: А какое у вас сейчас отношенеи к Пелагее? Она упрямо двигается вперед, не отступая от себя, - мне так кажется.

Инна Желанная: Отношение прекрасное, Пелагея уникальная певица, с безграничными вокальными возможностями, выбрала свой собственный путь и им идет. И правильно делает.



Контрабанда: В мире существует множество проектов на грани фолка и джаза, фолка и фри. Тот же Старостин играет в разных таких проектах. Мне представялется, что свободная музыка открывает новые горизонты. Нет ли планов корректировки звучания, поиска принципиально новой модели?

Инна Желанная: Есть план сделать новый проект. Это продуктивнее, чем переделывать старый.



Московский Международный Дом Музыки, Театральный зал

Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 8. м.Павелецкая

28 Декабря, 19:00

Состав группы: Инна ЖЕЛАННАЯ, вокал, Сергей КАЛАЧЕВ, бас-гитара, Дмитрий ФРОЛОВ, ударные, Олег МАРЯХИН, саксофон, Алексей ЧОЙ, видеоарт



