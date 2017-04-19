Геннадий Лаврентьев: в многообразии мировой музыки иногда не хватает спокойствия

19.04.2017 14:23, Музыка: интервью



Александр

Томанов

На московском лейбле Sketis Music издан альбом «Sagar» электроакустического эмбиент-проекта Zaindiveli. Узнаём о том, как надо индиветь, беседуем с одним из создателей проекта Геннадием Лаврентьевым, мультиинструменталистом, работающим с такими музыкантами как Инна Желанная, Радик Тюлюш, Намгар, Seven Eight Band, Romancero Sefardi и Анной Гофман, Маримба плюс, Authentic Light Orchestra и др.



Проект был основан московскими музыкантами в начале 2000-х, в момент их увлечения музыкой хиндустани и её активного изучения, что и отразилось в названии проекта: «заиндивели» означает «околдованы музыкой Индии». За годы к проекту присоединились новые «заиндивевшие» участники, среди которых Олег Маряхин и Сергей «Grebstel» Калачев из группы Инны Желанной, Андрей Демиденко, исполняющий партии дхрупад вокала и бансури, Дмитрий Лосев, работавший с Tinavie и Safety Magic, а также Владислава Якупова – исполнитель на инструменте била (русские плоские колокола).



- Гена, расскажи историю Заиндивели - когда и как все началось, и какие этапы развития можно выделить. Кто был движущей силой проекта в первые годы, и передалась ли инициатива на новых участников?



Заиндивели — это в основном мы с Кириллом Паренчуком, мы и есть движущая сила. Началось это у нас с 1997 года, когда мы стали заниматься музыкой Хиндустани на табла, потом, где-то с начала нулевых, (мы много играли в чайных клубах) стал рождаться собственный материал на основе этой традиции. Хотя мы не ограничиваем себя именно Хиндустани. С тех пор, как мы прекратили наши чайные сессии, наверное, стало чего-то не хватать в жизни, и вот мы пытаемся выйти на новую орбиту, потому как это нам интересно, и, возможно не только нам.







- Какова основная идея и концепция альбома. Что означает название «Sagar»?



Идея очень проста, но трудно поддаётся словесному описанию. Технически это оставшиеся от чайных клубов сэты в программе Ableton Live, которые нам помогали выступать тогда, многие из них лежат в основе композиций альбома. Остальное наросло постепенно. А суть — это, конечно, музыка для погружения, возможно медитативного, но не прагматично построенный «эмбиент» для йога-классов и семинаров по раскрытию чего-нибудь, а реально сказанное слово. Это не background music, скорее эмбиент в понимании Брайана Ино, Дэвида Сильвиана, и иже с ними. Мне вообще кажется, что в многообразии мировой музыки, включая академическую, джазовую, и какую угодно, иногда не хватает спокойствия. А индийская традиция (кстати, как и русская фольклорная), и в частности дхрупад, который у нас представляет Андрей Демиденко, активно проводит это качество. Не скажу, что я теперь только спокойствие хочу изображать в звуке, но мне иногда это необходимо. Вот потому такой и альбом. «Sagar» на хинди означает «море» или «океан». Финансировать саму запись нужды не было – писались в основном в домашних условиях, благо техническая база сейчас у всех наших музыкантов весьма неплохая, а вот с мастерингом и изданием альбома нам помогли наши давние друзья и партнёры – гитарный магазин и мастерская Shamray Guitars, за что мы им реально признательны и благодарны.



- Впечатляет количество и продуманность фишек и семплов на записи. Кто стоит за электроникой и эффектами?



Сэмплы мы использовали в основном наши собственные, не библиотечные. Количество — это просто время, прошло более 5 лет, с тех пор как мы начали этот альбом. Делали мы это долго из-за нашей повседневной суеты и занятости многими, тоже очень интересными проектами. Например, за время создания альбома почти у всех участников проекта родились дети… Электроакустика — в основном моя и Кирилла, хотя не могу не признать тотального «расширения» пространства Дмитрием Лосевым, и преображения наших композиций Сергеем «Гребстелем» Калачёвым. Эти люди умеют слушать. Сотрудничество с такими музыкантами — лучшая школа для меня. Делалось всё по домам, только на последних этапах микса мы проконтролировали себя в студийных условиях. Нам помогли звукоинженеры Арсен Степанян и Виктор Булатов.



- Можешь назвать один или несколько альбомов, которые вы слушали вместе с музыкантами в студии в процессе работы над альбомом?



Сложный вопрос. Я в последнее время слушаю очень много разного. Например, несколько мэтров индийской классики, конечно же, Закира Хусейна, включая его работы с Джоном Маклафлином, Вилайата Хана, Парвин Султану, и, с другой стороны, например Эркана Огура, Византийские гимны, скрипичные сюиты И.С.Баха, Fanfare Ciocarlia, Taraf De Haidouks и т.д. Но вместе мы давно не слушали ничего, т.к. встречаясь, играем своё. Очень интересные исполнители и коллективы появляются рядом, например Auroria, Authentic Light Orchestra, Ирина Пыжьянова и т.д.



- Несмотря на то, что альбом позиционируется, как основанный на индийской музыке, в композициях прослеживаются совершенно разные культуры, например духовые Маряхина неспешно переходят от средиземноморской балканики до психоделических блюзовых мотивов. На этом фоне возник вопрос – почему в записи нет Радика Тулюша и Анны Гофман? Вы ведь много работаете вместе. Были ли задумки или эксперименты, не вошедшие в альбом?



Да, тут просто уж так получилось, что во многом основа нашей музыки, и, можно сказать, музыкальной системы — индийская. Но мы не хотели сказать, что это именно индийская музыка. Это было бы серьёзной профанацией. Олег Маряхин умеет вложить в несколько нот такое количество информации, что можно по каждому его пассажу написать музыковедческую статью. К слову сказать, Олег тоже прекрасно индивеет, изучая ритмику и лады Хиндустани. Думаю, что с Анной Гофман и Радиком Тюлюшем мы ещё сотворим что-то интересное, не в последний раз, надеюсь, складываем звуки вместе. Очень хотелось бы. Есть большое количество идей на многих «фронтах» вообще никак не запечатлённых, и требующих сил и времени для осуществления.





