Сюрпризы от проекта TH3 CATS

13.05.2017 05:09, Музыка: интервью



Екатерина

Водонаева

TH3 CATS не перестают удивлять своих поклонников. Появившись на отечественной электронной сцене в 2013 году, музыканты успели поработать на одной сцене с мировыми звёздами и официально стать артистом музыкального лейбла Sullen Music. Презентовав весной новый мощнейший EP “We're Gonna Rise”, музыканты уже работают над новым музыкальным материалом и готовят огненные треки для своих слушателей.



- Трек “Girl and Robot” был использован в триллере Импульс. Наверняка переполняет гордость?



- Конечно! Тем более, что в этом фильме снялся Пирс Броснан! Кстати, это не единственный случай, когда наш трек прозвучал в кино. Этот же трек был использован в сериале "Крик", который показывали на MTV.



- Для какого кинофильма вы бы хотели написать саундтрек?



- Думаю, это что-то из фильмов Майкла Бэя, например, очередная часть Трансформеров или что-нибудь из Marvel. Хотя, наша музыка отлично сочеталась бы с каким-нибудь крутым боевичком.



- Над новым релизом вы работали ни много ни мало 9 месяцев. Сначала планировали выпустить полноформатный альбом. Почему все-таки отказались от этой идеи. Только из-за звучания?



- В основном, конечно, из-за звучания. Искали новые фишки. Сейчас такое время, когда полноформатные альбомы не особо востребованы. Больше внимания уделяется синглам или EP.



- Как думаешь в чем причина того, что полноформатники не востребованы сейчас?



- Думаю, это связано со временем написания и выпуска альбома, а также с количеством ежедневно появляющейся новой музыки. Слушатель, стал ленивым. Сейчас его сложно заставить послушать все 12 треков на полноформатнике. Его надо чаще кормить своим музлом, чтобы он не успел тебя забыть.

Поэтому музыканты выпускают EP или синглы.



- Планируете ли написать совместный трек с кем-либо из отечественных исполнителей?



- На данном этапе нашего творческого пути, мы делаем акцент только на иностранных именах.



- Что будет с треками, которые не вошли в релиз?



- Мы доработаем их и будем выпускать, как синглы.



- Когда ближайший сингл? И когда все-таки ваш слушатель услышит треки, которые наверняка заинтриговали тем, что не попали в альбом?



- Мы уже работаем над этим. Надеемся, это произойдёт в ближайшее время. Будет очень много сюрпризов.



- Какой из треков взгрел больше всего вас?



- Когда долгое время работаешь над треком, потом над следующим и так далее, то каждый из этих треков становится для тебя родным. Мы бы не стали выделять какой-либо один трек, как полюбившийся больше остальных. Хочу ещё сказать, что вчера мы возглавили чарт "Top 100" Dubstep релизов на самом крупном в мире портале электронной музыки Beatport.



- Я помню это эмоциональное сообщение в Инстаграме. Вообще предполагали, что такое может быть?



- Дааа, это было очень неожиданно и безумно приятно для нас! Мы, конечно, не предполагали, что 1 место будет нашим и уверены, что ещё ни раз повторим это!





