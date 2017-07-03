«Секонд Хенд» - наши страны обладают неограниченными возможностями для беспредела

03.07.2017 23:05, Музыка: интервью



Александр

Томанов

Новости от соседей – белорусский бэнд «Секонд Хенд» выходит на тропу концертов – музыканты гастролируют по Дальнему Востоку и дают нам интервью. Говорим с фронтменами коллектива, носящими звучные сценические имена – Фрид Михельсон (ФМ) и Уна Сольвейг (УС).



- Кажется, что ирония пополам с нервностью генетически присуща белорусским рок-музыкантам. Есть ли у этого причины – не поверхностные («…нам всем смешно…»), а культурологические, социальные?

- Сразу хотим отметить – мы не рок-музыканты! Рок как явление остался позади. То же произошло с панком, регги, джазом, кубизмом, авангардом и т. д. Мы играем в прямом смысле «секонд-хенд» («second hand music»). Мы, так сказать, добиваем всю эту музыку, освобождая пути для нового витка. И возможно, что музыка вообще исчезнет и будет заменена на что-то другое.

Ориентиры нашего творчества-исследования – артефакты всей мировой музыки разных времён и направлений. Культурологическая причина – отсутствие моно- или поликультуры. Социальная – наличие общества потребления, в котором нет места никакой идеологии. Люди просто хотят кушать и «лайкать» котиков.





- ФМ: Мы это называем «секонд-мантрами» или «секонд-молитвами». Часто в одном коротком афоризме может быть заключён целый спектр смыслов для каждого слушателя.Уна: Примеров тому великое множество! Аркадий Давидович, Омар Хайям, Владимир Вишневский и ещё многие другие авторы могли так виртуозно сформулировать одно- или двустишие, что последующее растягивание мысли на большее количество строк просто испортило бы идеальную форму строки, и мысль бы потерялась. В своих стихах мне тоже нравится придерживаться принципа «краткость – сестра таланта». Это заставляет тщательнее подбирать слова и перекатывать во рту звуки. Для меня это та самая золотая середина, в которой первичный порыв вдохновения дорабатывается щепетильным разумом.- Визуальная часть нашей программы – это целый пантеон переосмысленных стереотипов. Достаточно прийти на любую дискотеку и вы увидите фактически то же самое, что и у нас на сцене. Загляните на страницы людей в социальных сетях. Сходите к ним в гости и посмотрите на пластиковые иконки со стразами. Всё это вместе взятое и есть материал для наших образов, перформансов и подачи.- ФМ: Да, есть. Изначально была такая песня, написанная в 2014 году в Петербурге. Впервые идея переименовать группу появилась в Тольятти в декабре 2016 года, после одного из концертов. Позже, в новогоднюю ночь, когда мы были уже в Москве, «Секонд Хенд» окончательно стал нашим титулом. Это название предельно точно отражает концепцию нашего творчества.



Рождённые где-то в суровой России

Мечтают о новом великом Мессии

Так вот же он здесь, Б-жественный бренд

Спустился с небес святой Секонд Хенд!



- Уна: Действительно, это название, можно сказать, проросло через нас и буквально вытеснило старое.





- Мы – исследователи. А исследователи сами по себе довольно беспристрастны, порой бывают фанатичны.- ФМ: Вы когда-нибудь запивали водку пивом? Так вот, «Секонд Хенд» – это описание приключений в королевстве кривых «хрущёвок», покосившихся заборов и «шестисотых жигулей». Приключения одновременно весёлые и страшные, «где каждый в душе - Сид Вишес, а на деле - Иосиф Кобзон».Уна: Это тот самый случай, когда «весело и страшно». Веселее всего дурачиться получается на грани отчаяния, когда человеку кажется, что уже нечего терять. Вот тогда он смеётся по-настоящему. Смеётся так, что становится страшно.- «Секонд Хенд» выше политики. Повторимся, что мы – исследователи. А политика есть только у тех, кому за неё платят.- ФМ: Сомневаюсь, что Шугалея помнят, за исключением бывших соратников. Кстати, несколько лет назад среди моих знакомых всплыла видеозапись выступления группы «Би-2» на Дне Рожденья Василия. Забавно очень! На счёт близости творчества не соглашусь. Шугалей и группа «Ы.Ы.Ы.» совсем сюрреалистичны и абстрактны. У нас же такие же чёткие и жёсткие понятия как в любой подворотне Читы или Орши, Магадана или Минска.- ФМ: А никакой традиции и не было! Это единственная подобная группа. В 60-е и 70-е по большей части звучала и игралась совсем другая музыка. «Песняров» считали чуть ли не деревенской группой, которая поёт про клевер, поля, «вышиванки». Конечно, со временем отношение к ним поменялось. Кстати, вы спрашиваете о качественной музыке. Мы не считаем, что она вообще должна быть и не относим себя к «белорусской» музыке. Наше творчество интернационально.- Уна: Меня давно интересует вопрос – что такое качественная музыка? На мой взгляд, это очень субъективное понятие. Кому-то всю жизнь хватает расстроенной гитары с тремя струнами, и он в упор не переваривает, например, Моцарта или Шуберта. Кто-то не мыслит себя без электронных битов и никак не воспринимает, например рок-н-ролл 60-х, и так далее. У меня возникло подозрение, что оптимальных параметров для определения качественной музыки, похоже, не существует…- ФМ: Всё, что сейчас есть на белорусской сцене – художественная самодеятельность в её худшем проявлении. А вот крутых уличных музыкантов очень много. Приезжайте в Минск – увидите и услышите.- Уна: Регулярно в переход мы видим целый струнный квартет – парни круто играют кавера и что-то из классики на контрабасе, виолончели и двух скрипках. Надеюсь, как-нибудь мы всё же познакомимся с ними.- Сейчас мы слушаем Мэри Хопкин, читаем Аркадия Давидовича, изучаем языки и готовим новые альбомы. Советуем всегда быть честными перед самими собой, ибо наши пост-советские страны обладают неограниченными возможностями для беспредела!