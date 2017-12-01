Звук из другого космоса

01.12.2017 11:34, Музыка: интервью



Александр

Томанов

Перед концертом Марины Барешенковой с Особняке Носова – он состоится через несколько часов - разговариваем c певицей и рок-литератором Сергеем Гурьевым, ставшим продюсером альбома певицы «Vox Et Amicus Eius» (Геометрия) – его-то и будут презентовать в зале на Электрозаводской.

- Недавно успешно прощёл концерт в ММ ДК. Чем он запомнится?

- Марина Барешенкова: Каждый концерт для меня ценен своей неповторимостью и самобытностью. Для меня это всегда опыт - переоценка невидимых стороннему глазу процессов – труда и вдохновения…

- Сергей Гурьев: Голос Марины словно получил обратную связь от пропитки акустикой помещения её же вибрациями - и зазвучал совсем уже удивительно... Интересно сочетались вещи из программы альбома, где больше крена в старинную музыку, с более поздним материалом, движущимся в сторону джазово-блюзовых гармоний и ритмов. Они для Марины менее привычны: ведь они в идеале требуют, чтобы музыканты, варились в них с детства. И, тем более, порадовало, как свежо на концерте в ДК прозвучал, например, регтайм «Справлюсь сама», который раньше оставлял больше ощущения шагов неофита по неосвоенной вселенной... Что касается нового, «постальбомного» материала Марины, то других российских девушек, исполняющих авторский фортепианный блюз, я и вообще что-то не припомню. Может быть, эрудиции не хватает... Хотя блюзов в чистом виде у Марины пока не так много: она все-таки предпочитает авторскую интерпретацию, а реальные блюзы не предполагают отхода от жестких канонов.



- Чем будет отличаться презентационный концерт в Особняке?

- Марина Барешенкова: Концерт в Особняке Носова также приурочен к презентации альбома «Vox Et Amicus Eius». Будут звучать песни как недавние, так и совсем новые, еще не записанные ни на какой альбом…

- Сергей Гурьев: Марина, поющая под живой рояль, это всё равно звук из другого, куда более полнокровного космоса, какие бы разноплановые регистры у Kurzweil'a ни были. А так как в Особняке Носова рояль есть, хотя и формально «кабинетный», там можно представлять альбом адекватно. Драматургия концерта: одно отделение - песни под рояль, другое - песни под Kurzweil. Строго говоря, и сам формат альбома по структуре восходит к драматургии концертов Марины в Особняке Носова - на ее любимой площадке. Где сами стены хранят дух старины, Серебряного века. Таким образом, с презентацией альбома в Особняке всё будет по смыслу закольцовано - и вернется на круги своя... Другое дело, что в ДК джазово-блюзовый материал Марины воспринимается более адекватно, «на своем месте» а программа альбома - как некий пассеизм. Напротив, в Особняке Носова уже песни из альбома звучат «на своем месте», абсолютно органично, а вот более новый материал начинает казаться почти революционным. Такая вот аберрация сознания...

фото: Ксения Че

Марина Барешенкова в Особняке Носова. Новый альбом «Vox Et Amicus Eius»

1 декабря 19:00

МИКЦ "Особняк купца В.Д. Носова" м.Электрозаводская





