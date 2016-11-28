Ночной Проспект «Асбастос» (Геометрия, 1989/2008)

28.11.2016 20:20, Музыка: рецензии



Александр

Кутинов

Охранная грамота урезанному вполовину московскому чуду.



Да, вот такое случилось в далеком в 89-м. Два матадора готической индустриализации московского рока, Иван Соколовский и Алексей Борисов расстались. Как водится у интеллигентных людей из столицы нашей Родины, вполне мирно. Некоторые «Ночному проспекту» пророчили крах, но после эпохальных «Кислот» Борисов доказал жизнеспособность команды и выпустил сразу же после обретения статуса одиночки (или - лидера) интереснейший, мощный, стилистически цельный и довольно энигматический альбом. Причём, на виниле! С любовью и знанием дела несколько лет назад переизданный на CD - с расширением - контента и сознания.

Очень важный момент: оба фронтмена могут считаться абсолютными отечественными чемпионами по количеству сайд-проектов. У Борисова сейчас это это, например - «Волга», F.R.U.I.T.S., ASTMA, Fake Cats Project. И, конечно, участие в культовом «Центре» Василия Шумова. У Соколовского таких проектов было и того больше. И тот же «Центр». И плюс, он создал с тувинским музыкантом Альбертом Кувезиным этно-электро-пласт «Ятха», а еще были «Мягкие звери», четыре альбома с Аркадием Семеновым, Zoo-Jazz Project, творческий флирт с Сергеем Летовым, тандем с Сайнхо Намчылак - куда ж нам без горлового пения! Не говоря уже про ДК, Наталью Медведеву, Н.О.М. и «Митьков». Так что, тогда Иван вовсе уходил не в никуда. Забегая вперед, скажем, что и на «Асбастосе» он отметился - на душераздирающем абсурдистском бонус-треке «Дыры». Уже как приглашенный товарищ - музыкант.

Вообще, с абсурдом на «Асбастосе» все в порядке. Только это не абсурд, от которого хочется бежать в какую-нибудь Палестину, а такой, с которым не хочется расставаться. Такое впечатление, что урезанный вполовину ансамбль восполняет потерю окончательным отказом от музыкальных и поэтических норм. Вот трек «Естественно» - естественно с немецким текстом. Правильно – «Натюрлих!» А «Смоквы» самая короткая из известных мне песен «Проспекта» - меньше трех минут. «Смоквы, смоквы! Да, да!» и суперэротичная зафузованная гитара. В целом саунд стал живее и тяжелее, а Алексей начал больше покрикивать в микрофон. Иногда просто: «хоп!» Хорошее слово - и оно ему чудесно идет. Как водится, не обошлось без бонус-треков. Их четыре штуки. Выбираю «Скажи Да!» с этаким рыбным флёром. Правда, рыбка эта, наверняка, фугу, которую можно есть, но лишь один раз в жизни.

И куда же без включенных в аудио-диск видео-кусков. Длинная «Бездна и короткая «Естественно». Все архивное, того времени, но солидного качества. Инфернальный Алексей, точно паяц, смеется и плачет с индустриальными телодвижениями. Но если быть честным, Борисов не один сконструировал свои темные и саркастические откровения. Ему помогала сплоченная и весьма чумовая команда. Ее костяк - мультиинструменталист Алексей Соловьев и скрипач Дмитрий Кутергин. Отсутствие Соколовского чувствуется, отсутствия «проспектного» духа - нет и в помине. Мы имеем электрическое чудо, дающее надежду на то, что «Ночной Проспект» будут помнить очень долго.



