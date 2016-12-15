Hibla Gerzmava & trio of Daniel Kramer «Opera. Jazz. Blues» (Мелодия)

15.12.2016 20:56, Музыка: рецензии



Александр

В.

Волков

Оперная дива, находящаяся на подъёме карьеры, и джазовый пианист, славный взрывным темпераментом, виртуозной и ироничной манерой игры, составили внезапно гармоничный и ожидаемо эффектный дуэт.



Этот альбом ждали. Много прекрасных программ и идей пропало в пыли последнего времени, но не эта. Она не только не пропала, но была обкатана на успешных концертах и запомнилась. На альбоме артисты сначала исполняют академический репертуар, начав с Арии Виолетты из «Травиаты» Верди, которая звучит пафосно и подчёркнуто красиво, и то, какой в исполнителях горит огонь догадаться трудно. Поэтому блюзовое фортепиано в «Я Здесь, Инезилья» Глинки звучит внезапно и номер получается блестяще. Дальше полюса эмоций определяются романтичной «Аве Мария» Шуберта и шаловливой «Маленькой ночной серенадой». Даже не будем пытаться рассуждать о наличии свинга в опусах Моцарта и Генделя – внимание всё равно захватывают фиоритуры вокала.

Контемпорери - стиль вымученный и напряжённый, в нём стараются передать классические страсти при помощи простеньких, эстрадных методов. Для этого мало желания и мастерства, талант должен обладать особой гибкостью и чуткостью, жанр требует усилий для перехода от оперных страданий к блюзу, джазовому скэту, но это даётся артистам, как кажется, легко. Выполняющий роль интерлюдии, инструментальный Этюд ми мажор, соч. 10, No. 3 Шопена - водораздел между академической и эстрадной половинами трек листа. На второй части музыканты расслабляются, Хибла, конечно, не джаз-вумен, но ощущение лёгкости передаёт непосредственно и ясно. Тут присутствуют Имре Кальман, «Summertime», украшенная дуэтом вокала и контрабаса, «Хава Нагила» и уже кажется, что куда же - без неё и финал альбома - абхазская народная «О скале».

Вокалистка, активно издаваемая «Мелодией» и певшая уже и в Мариинке, и в «Ковент-Гарден», Метрополитен-опера, Венской, Римской опере, парижской Гранд Опера на новом альбоме позитивна, разнообразна, активна и даже игрива. Герзмава ровна и светла, но театральный смех звучит не раз, цель альбома – развлекать. Что же касается Даниила Крамера, он - эмоциональный лидер и демонстрирует способность играть разностильную музыку эффектно и безупречно. Это он показывал и во время гастролей по России – немногие джазовые мастера отваживаются на это. Но запись такого, междужанрового альбома – дело иное, тут могут скрадываться очевидные плюсы и выпирать внезапные минусы.

Музыканты каждую вещь делают словно заново – осознают, решают задачу опять и опять. Запись получается и единой, и разнообразной. Все звучит гармонично, в этом есть и заслуга успокаивающей, выравнивающей звуковую картину ритм-секции (контрабасист Сергей Васильев и ударник Павел Тимофеев). В итоге альбом выглядит эдаким кунштюком под ёлку – идеальным для праздника и для эффектной презентации умений, коммерческим и крепким. Однако диск, именно благодаря разнообразию, не превращается ни в «третье течение» джаза, ни становится игривой академичной работой. Хотелось бы посмотреть на тех странных людей, которые после концерта проекта уйдут без этого альбома.



