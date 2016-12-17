Инди-рок и Есенин

17.12.2016 12:23, Музыка: рецензии



Leon

Boudon

Продолжаем знакомить вас со звездами современного отечественного андеграунда. Группа The Retuses получила относительно широкую известность благодаря своим песням на стихи Сергея Есенина.

Неудивительно, исполнение - пронизанное тончайшим лиризмом, очень личное, если не интимное, нежное и трогательное, теплое и мурлыкающее, преступно и до неприличия красивое, по-настоящему волшебное, чарующее, околдовывающее и чуть ли не магическое словно ночь и окутывающее словно теплое одеяло, сладкое и дурманящее словно глинтвейн - в свое время, действительно, произвело настоящий фурор на все разумное сообщество поклонников Есенина и настоящих песен о любви. До слез. До мурашек.

И вряд ли уже кто-то сможет спеть любовную лирику великого поэта лучше этих ребят. Однако у них есть и музыка со своими текстами, и она ничуть не хуже. Яркая и разноцветная, как драгоценные камни и стеклышки после тысяч приливов, разливающаяся словно глубокая таинственная река или даже океан, сверкающая сотнями огней и переливающаяся мириадами звуков, энергий, оттенков и полутонов, сотканная из чистого вдохновения, совершенно неземная и даже какая-то звёздная (названия песен вроде Cassiopeia только подтверждают мои слова), рассыпающаяся подобно бусинкам по земле и звездам на небосклоне, разбивающаяся на миллионы лоскутов и осколков и в ту же секунду вновь собирающаяся воедино, складывающаяся в причудливую мозаику и узор, она поистине завораживает.

Это не какая-то музыкальная каша, но – атласный бархат, полноценная музыкальная картина, оторваться от которой просто невозможно. Невыразимо духовная, красивая, мелодичная и атмосферная. Тоскливый в одной песне и уже задорный в другой аккордеон где-то на фоне, обаятельная и сладкоголосая флейта, звучные и выразительные гитары, чувственный, экспрессивный, о чем-то глубоко скорбящий и местами чуть ли не плачущий вокал, философские, местами похожие на притчу и пропитанные фрустрацией и пронзительными внутренними монологами лирического героя тексты и даже маленькая, но очень гордая укулеле. Погружение, как на морские глубины или в космическое пространство - абсолютное. Пока у ретузов за 8 лет существования только 3 (что, впрочем, уже немало для такого срока) альбома и 2 мини-альбома, но то ли еще будет.

А ведь начиналось все с каких-то немногочисленных кустарных записей коротких импровизаций на одноминутный диктофон (!), сделанных основателем группы Михаилом Родионовым на пару с другом детства Кириллом Назаровым. Родионов проявил интерес к музыке в детском возрасте и уже тогда пытался сочинять песни. Подростком он брал уроки игры на гитаре, но через три месяца отказался от них и занялся музыкальным самообразованием. Среди музыкантов, повлиявших на его творчество, Родионов упоминает группу Beirut и Александра Вертинского. В августе 2007 они вылились в EP «For a minute». В 2008 году Кирилл Назаров покидает The Retuses, после этого Миша начинает записывать новый материал в одиночку, используя встроенный в ноутбук микрофон. Постепенно осваивая новые инструменты, в основном собранные у друзей и родственников, немного разобравшись в музыкальных редакторах и слегка улучшив качество звука, в 16 лет он начинает работу над альбомом «Echo». Песни записывались в самых неожиданных местах: в старом запорожце, в 4 часа утра на летней веранде, внутри водонапорной башни.

10-го октября 2014 года на официальной странице коллектива ВКонтакте ребята заявили, что "группа The Retuses прекратила существование в ее нынешнем виде."

Мой выбор: песни – «Шаганэ», «1924», «Pyxis», «Cet Amour», «Ara (Astra)», «Labiau». Пластинки: «Astra».