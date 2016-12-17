﻿ КОНТРАБАНДА || журнал • новости • интернет-радио. - Инди-рок и Есенин

Искать

• ЦИТАТА »

Единственное, что способно заставить смириться с существованием Америки - это мультики. Там классные мультики. За них как-то легко прощается и глобализм с империализмом, и нефтяные войны, и новый мировой порядок, и просто такой неприятный факт, что Америка существует. Андрей Налин

• СЕГОДНЯ »

  1940. Родился Йорма Кауконен - музыкант, участник "Jefferson Airplane" (США).

  1964. Родился Эдди Веддер - музыкант, участник "Pearl Jam" (США).

  2008. Скончалась Валентина Кропивницкая - художник (Москва).

• ЗАВТРА »

  1945. Родился Лемми Килминстер - музыкант, участник "Motörhead" (Великобритания).

  1924. Родился Майкл Голдберг - художник (США).

  1913. Родился Эд Рейнхардт - художник (США).

• ПОСЛЕЗАВТРА »

  2006. Скончался Джеймс Браун - музыкант (США).

  1957. Родился Шэйн МакГоуэн - музыкант, участник "Pogues" (Великобритания).

  1963. Скончался Тристан Тцара - поэт (Франция).

  1975. Скончался Илья Зданевич - поэт (Грузия).

  1911. Родилась Луиза Буржуа - художник (Франция).

  1945. Родился Иштван Хоркай - художник (Венгрия).

  1942. Родился Леон Богданов - художник, прозаик, поэт (Санкт-Петербург).

  1951. Родилась Елена Голуб - художник (Киев).













﻿

* info

Инди-рок и Есенин

17.12.2016 12:23, Музыка: рецензии


Leon
Boudon

Продолжаем знакомить вас со звездами современного отечественного андеграунда. Группа The Retuses получила относительно широкую известность благодаря своим песням на стихи Сергея Есенина. 

Неудивительно, исполнение - пронизанное тончайшим лиризмом, очень личное, если не интимное, нежное и трогательное, теплое и мурлыкающее, преступно и до неприличия красивое, по-настоящему волшебное, чарующее, околдовывающее и чуть ли не магическое словно ночь и окутывающее словно теплое одеяло, сладкое и дурманящее словно глинтвейн - в свое время, действительно, произвело настоящий фурор на все разумное сообщество поклонников Есенина и настоящих песен о любви. До слез. До мурашек.

И вряд ли уже кто-то сможет спеть любовную лирику великого поэта лучше этих ребят. Однако у них есть и музыка со своими текстами, и она ничуть не хуже. Яркая и разноцветная, как драгоценные камни и стеклышки после тысяч приливов, разливающаяся словно глубокая таинственная река или даже океан, сверкающая сотнями огней и переливающаяся мириадами звуков, энергий, оттенков и полутонов, сотканная из чистого вдохновения, совершенно неземная и даже какая-то звёздная (названия песен вроде Cassiopeia только подтверждают мои слова), рассыпающаяся подобно бусинкам по земле и звездам на небосклоне, разбивающаяся на миллионы лоскутов и осколков и в ту же секунду вновь собирающаяся воедино, складывающаяся в причудливую мозаику и узор, она поистине завораживает.

Это не какая-то музыкальная каша, но – атласный бархат, полноценная музыкальная картина, оторваться от которой просто невозможно. Невыразимо духовная, красивая, мелодичная и атмосферная. Тоскливый в одной песне и уже задорный в другой аккордеон где-то на фоне, обаятельная и сладкоголосая флейта, звучные и выразительные гитары, чувственный, экспрессивный, о чем-то глубоко скорбящий и местами чуть ли не плачущий вокал, философские, местами похожие на притчу и пропитанные фрустрацией и пронзительными внутренними монологами лирического героя тексты и даже маленькая, но очень гордая укулеле. Погружение, как на морские глубины или в космическое пространство - абсолютное. Пока у ретузов за 8 лет существования только 3 (что, впрочем, уже немало для такого срока) альбома и 2 мини-альбома, но то ли еще будет.

А ведь начиналось все с каких-то немногочисленных кустарных записей коротких импровизаций на одноминутный диктофон (!), сделанных основателем группы Михаилом Родионовым на пару с другом детства Кириллом Назаровым. Родионов проявил интерес к музыке в детском возрасте и уже тогда пытался сочинять песни. Подростком он брал уроки игры на гитаре, но через три месяца отказался от них и занялся музыкальным самообразованием. Среди музыкантов, повлиявших на его творчество, Родионов упоминает группу Beirut и Александра Вертинского. В августе 2007 они вылились в EP «For a minute». В 2008 году Кирилл Назаров покидает The Retuses, после этого Миша начинает записывать новый материал в одиночку, используя встроенный в ноутбук микрофон. Постепенно осваивая новые инструменты, в основном собранные у друзей и родственников, немного разобравшись в музыкальных редакторах и слегка улучшив качество звука, в 16 лет он начинает работу над альбомом «Echo». Песни записывались в самых неожиданных местах: в старом запорожце, в 4 часа утра на летней веранде, внутри водонапорной башни.

10-го октября 2014 года на официальной странице коллектива ВКонтакте ребята заявили, что "группа The Retuses прекратила существование в ее нынешнем виде."

Мой выбор: песни – «Шаганэ», «1924», «Pyxis», «Cet Amour», «Ara (Astra)», «Labiau». Пластинки: «Astra».

 

Дополнительная информация